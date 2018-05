Des délégués du Comité Laïc de Coordination venus de Kisangani, Kananga, Lubumbashi, Mbandaka et Kinshasa qui constituent les 6 provinces ecclésiastiques du pays et réunis dans la capitale du 30 avril au 1er mai 2018, ont fait l’amer constat du déficit d’avancées

dans l’application de l’Accord du 31 décembre 2016. Ils ont notamment relevé une grande incertitude au sujet de la tenue des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales à la date du 23 décembre 2018, le refus du pouvoir de libérer les « prisonniers

emblématiques » (Diomi, Muyambo, Diongo) et d’autoriser le retour au pays des exilés politiques (Katumbi, Mbusa), le déficit criant d’indépendance et de neutralité de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) ainsi que la transformation continue de la

Cour Constitutionnelle en caisse d’enregistrement du pouvoir en place.

Compte tenu de l’enlisement de la crise politique et institutionnelle et des velléités affirmées d’un énième glissement de calendrier électoral, le Comité Laïc de Coordination a décidé de relancer, dans les tout prochains jours, les hostilités contre les hommes au pouvoir.

Ainsi donc, dans un avenir tout proche, des actions de rue, notamment des marches pacifiques, des opérations sifflets, cloches, klaxons et autres tams-tams devraient être mises à contribution pour obtenir l’application intégrale de l’Accord de la Saint Sylvestre. Sans pour autant donner les détails de ce qu’ils comptent mettre en œuvre comme

pressions contre le pouvoir en place, les laïcs catholiques soutiennent que le peuple ne va pas se fatiguer dans son bras de fer contre ceux qui bloquer son droit de s’exprimer librement à travers les urnes.

DECLARATION DES PARTICIPANTS ET MEMBRES DU COMITE LAIC DE COORDINATION

EN CONGRES

Introduction

1. Nous, Laïcs catholiques provenant des six provinces ecclésiastiques

que compte la RDC, réunis à Kinshasa le 30 avril et le 1er mai 2018,

pour évaluer la situation générale du pays et, en particulier le

processus devant conduire à la tenue d’élections présidentielle,

législatives et provinciales transparentes, crédibles et apaisées à la

date du 23 décembre 2018;

2. Rendons gloire au Dieu créateur qui nous a donné en héritage un si

beau et grand pays au cœur de l’Afrique, la République Démocratique du

Congo ;

3. Nous inclinons devant le martyre des compatriotes qui ont perdu

leur vie ou qui ont été atteints dans leur intégrité physique au cours

de toutes les marches historiques et pacifiques réprimées sauvagement

par le régime en place. Nous pensons particulièrement à Jean-Baptiste

Landen Kalamba, Godefroid Namwisi Mayi Kwenge, Mambidi Kianga, José

Fataki, Héritier lbanda, Hervé Bena Kalala, Serge Kikunda, Thérèse

Kapangala, Hussein Ngandu, Gurbeau Bwemba, Benjamain Mwinyilayi,

Mathieu Fwamba, Jackson Kabadiashi Malanga, Eric Bolokoloko et Rossy

Tshimanga Mukendi, dont la dépouille est jusqu’à ce jour prise en

otage, privant ses parents, sa famille, ses amis et connaissances du

droit d’organiser ses funérailles dans la dignité ;

4. Nous souvenons aussi de toutes les familles qui vivent, à travers

la République, la même peine de ne pouvoir récupérer les dépouilles de

leurs proches, victimes de la répression et des enterrements

clandestins ; et demeurons également préoccupés par la pratique des

cachots secrets, des détentions illégales et de l’instrumentalisation

des rivalités communautaires ;

5. Saluons le courage et le patriotisme des prêtres, des pasteurs, des

religieux et religieuses, des chrétiens catholiques et protestants,

des musulmans, des membres des mouvements citoyens, tous les Congolais

de bonne volonté qui ont organisé et pris part aux marches pacifiques

des 19 septembre et 19 décembre 2016, du 31 décembre 2017, du 21

janvier et du 25 février 2018; des marches qui ont été l’expression de

notre volonté et de notre détermination commune de sauvegarder les

acquis de la lutte glorieuse du Peuple congolais pour la liberté et de

nous affranchir définitivement de tout régime dictatorial ;

6. Renouvelons tout notre soutien à Son Eminence, le Cardinal Laurent

Monsengwo Pasinya et à l’ensemble des Archevêques et Evêques de la

Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), particulièrement le

Président, Mgr. Marcel Utembi Tampa Archevêque métropolitain de

Kisangani et le Vice-Président Mgr. Fridolin Ambongo Archevêque

Coadjuteur de Kinshasa. • Rendons hommage à leur courage et leur

engagement exemplaire en faveur de la démocratie et du bien-être du

Peuple congolais et les rassurons que notre action se fondera toujours

sur leur message prophétique en tant que nos Pères spirituels ;

7. Saluons les multiples initiatives prises par la communauté

internationale notamment à travers les résolutions 2277, 2348 et 2409

du Conseil de sécurité des Nations Unies (O.N.U.), les prises de

position et les recommandations pertinentes de l’Union Africaine

(U.A), de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs

(CIRGL), de la Communauté de Développement des Etats de l’Afrique

Australe (S.A.D.C), et de l’Union Européenne (U.E), pour soutenir la

tenue d’élections démocratiques conformément à la Constitution

congolaise ;

8. Relevons cependant, qu’en dépit de la publication du calendrier

électoral par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI),

de la promulgation de la loi électorale modifiée, de la clôture des

opérations d’enrôlement des électeurs et de l’adoption en cours de la

loi portant répartition des sièges aux élections législatives,

provinciales, municipales et locales, les sacrifices du Peuple

congolais et les efforts de la communauté internationale n’ont pas

encore donné les résultats escomptés.

9. Au cours de nos travaux, nous avons fait le constat amer que la

situation générale de la ROC reste préoccupante et l’avenir du pays,

plus que sombre parce que incertain.

Constat

Cinquante-trois jours -après -le 10 mars, la date d’annonce de notre

trêve au Secrétaire Général des Nations-Unies, à huit mois des

élections programmées au 23 décembre 2018, le constat unanime est le

suivant:

i. L’incertitude du calendrier électoral : Le calendrier publié par la

CENI fixe la date des élections combinées (présidentielle,

législatives et provinciales) au dimanche 23 décembre 2018. Cette date

étant considérée comme ultime, elle ne doit naturellement plus être

dépassée quelles que soient les circonstances. Pourtant, à 55 jours du

24 juin, la date de convocation de l’électorat pour l’ouverture des

Bureaux de Réception et Traitement des candidatures des députés

provinciaux, et à 86 jours du 25 juillet, la date de l’ouverture des

Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures présidentielles et

des députés nationaux, la CENI continue à gaspiller à la fois son

temps, ses moyens et son énergie à la défense de son projet illégal et

•conflictuel d’imposition d’un matériel électoral décrié sur le plan

national et déconseillé par tous les pays amis y compris celui de

provenance de cette technologie. Alors qu’avant ces dates ou

parallèlement, devaient également être organisés l’enrôlement des

Congolais vivant à l’étranger, l’audit du fichier électoral et la

formation des agents en charge des opérations électorales. Il est peu

probable qu’à la date critique du 19 septembre 2018, la CENI puisse

être capable de rendre publiques, comme prévu par le calendrier

électoral, les listes définitives des candidats à tous les niveaux en

vue des scrutins présidentiels, législatifs nationaux et législatifs

provinciaux, du 23 décembre 2018.

ii. Aucune mesure de décrispation politique n’a été véritablement

d’application. En effet, à ce jour, à trois mois d’ouverture des

Bureaux de réception et traitement des candidatures pour l’inscription

des candidatures présidentielles et des députés nationaux, aucun

opposant politique emblématique n’a été libéré ; aucun exilé politique

n’a pu retourner au pays ; le contentieux du dédoublement des partis

politiques n’a pas été vidé ; les espaces démocratiques et médiatiques

n’ont pas été libéralisés ; les poursuites judiciaires contre les

opposants n’ont pas été abandonnés ; les mesures d’interdiction des

manifestations pacifiques n’ont pas été levées ; la liste des partis

politiques autorisés à participer au processus électoral n’est

toujours pas publiée.

iii. La partialité de la CENI : La haute direction de la Commission

Electorale Nationale Indépendante n’a cessé de se disqualifier par son

incapacité à s’inscrire dans les objectifs de l’Accord et surtout par

son manque d’impartialité en se comportant telle une administration

électorale partisane, comme l’illustre son entêtement à vouloir

imposer la machine à voter, l~ constitution ~on transparente du

fichier et de la cartographie électorale, l’opacité dans la passation

des marchés et la gestion peu orthodoxe des fonds électoraux. En

effet, on ne sait toujours rien de la destination de l’argent

budgétisé et décaissé pour les présentes élections depuis 2012 ;

l’audit de la CENI se fait toujours attendre; le budget électoral,

visiblement trop onéreux pour les capacités réelles du pays, ‘\ serait

prêt à servir d’alibi pour de nouveaux reports.

iv. Instrumentalisation de la Cour Constitutionnelle : Comme organe

compétent pour la gestion du contentieux des candidatures et du

résultat de vote pour les élections présidentielle et législatives

nationales, cette cour peut, en dernier ressort, invalider des

candidatures et rectifier les résultats de vote. Malheureusement, en

référence à certaines décisions iniques intervenues dans le cadre du

processus électoral, cette haute Cour a donné la preuve de son

instrumentalisation par le régime Kabila, comme le témoignent ses

arrêts autorisant respectivement la nomination des Gouverneurs de

province (Commissaires Spéciaux) (septembre 2015) et la prorogation de

fait du mandat du Président de la République (octobre 2016), arrêts

rendus en violation flagrante de la Constitution, de sa loi organique

et son règlement intérieur; et le rejet du recours introduit par un

groupe de députés et sénateurs toutes tendances confondues sur

l’inconstitutionnalité de la loi électorale.

En conclusion,

Nous, Participants et Membres du Comité Laïc de Coordination en

Congrès, nous appuyant sur ces observations indicatives ainsi que le

refus du pouvoir en place de mettre en œuvre les mesures de

décrispation politique, constatons que le processus électoral actuel

risque d’aboutir à l’un des deux scénarios suivants:

*soit le gouvernement et la CENI repoussent les échéances électorales

à de nouvelles dates hypothétiques, en prenant prétexte des

difficultés opérationnelles et logistiques, manipulant une fois de

plus l’opinion nationale et internationale;

*soit que ces deux organes conduisent le pays aux élections sans

mesures préalables de décrispation politique, ni de garantie de

transparence et de crédibilité, la Cour Constitutionnelle étant

d’avance programmée pour statuer sur les litiges électoraux suivant

les injonctions qui lui seront données.

Disons trois fois NON à ces deux scénarios. Le peuple congolais qui a

consenti tant de sacrifices pour mettre fin à la dictature et qui a

investi tant de vies humaines pour la tenue des élections crédibles,

transparentes et apaisées, ne peut tolérer de nouveaux reports, encore

moins la mise en scène d’une parodie électorale. Raison pour laquelle

nous interpellons une fois de plus le Chef de l’Etat et le

gouvernement. Il n’est pas encore trop tard pour changer le cours de

l’histoire. Car nous n’accepterons jamais cette situation et nous ne

baisserons pas les bras.

Pour ces différentes raisons, prenons, ce jour, la décision de mettre

un terme à la trêve que le Comité Laïc de Coordination avait décrétée

pour donner le temps nécessaire à tous les acteurs de la crise

politique en RDC de trouver une solution acceptable.

A la date d’aujourd’hui, 1er mai 2018, annonçons le démarrage des

préparatifs de nos actions pacifiques d’envergure, de protestation et

de revendication, sur l’ensemble du territoire national.

Demandons au peuple congolais de se mobiliser, dans l’unité, à travers

toutes les provinces : villes, villages, quartiers, avenues et rues.

Demeurons ensemble, prêts à affronter le pire pour arracher le

meilleur, à savoir, le respect de notre dignité, la conquête de notre

liberté confisquée et la protection, la préservation et la promotion

de notre patrimoine commun : la République Démocratique du Congo.

Fait à Kinshasa, le 1er mai 2018

POUR LE CONGRÈS DU COMITE LAIC DE COORDINATION

Justin Tshiombela

Isidore Ndaywel

Justin Okana

Les Représentants des Provinces ecclésiastiques

Bukavu

Raphaël Wakilongo

Kananga

Léonard Balanganayi

Kinshasa

Marc Mpongo

Kisangani

Floribert Asiane

Lubumbashi

Me Hubert Tshiswaka

Mbandaka

Ivon Banga