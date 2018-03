Des braqueurs opèrent en pleine journée : GG Mart et FINCA  frappés

Comme au temps de Bamolona, la pègre kinoise s’affiche désormais le jour comme la nuit. En effet, les bandits attaquent désormais pendant la journée, sans porter des cagoules. Et même la présence de quelques éléments de la police armés commis à la garde des institutions de la microfinance, ne les dissuade nullement. Ce modus operandi, révélateur

d’une époque où le banditisme est très actif, montre que l’insécurité a atteint ces temps derniers dans la capitale, des proportions alarmantes. Kinshasa est-il devenu un territoire conquis par des malfaiteurs de tous acabits ? Se libérera t-il un jour du carcan du banditisme urbain ? Ces questions qui représentent des défis sécuritaires majeurs pour les autorités nationales ou urbaines, continuent d’agiter toutes les consciences et l’on se demande bien à quand pourrait-on assister au changement de la situation sécuritaire.

Alors que les victimes n’ont pas encore séché leurs larmes, les

braqueurs, eux, multiplient des orgies avec leurs butins amassés le

lundi 5 mars 2018. Dernièrement, les enquêteurs du Commissariat

provincial de la police ville de Kinshasa déployés sur le terrain,

auraient enfin découvert une série des pistes conduisant aux brigands.

Pour rappel, le lundi 5 mars a été marqué par deux braquages

spectaculaires. Le premier, perpétré vers 8 H 45’, a eu pour théâtre

des opérations, le quartier Mboloko, à la hauteur de la Polyclinique

Bon accueil, dans la commune de Matete. Le directeur administratif du

supermarché GG Mart qui venait de l’agence de son entreprise située

sur avenue By Pass N° 10, à Lemba, convoyait des fonds. A bord de la

voiture Toyota IST plaques 9028 AR 01, de couleur blanc cassé, Makwaya

Mapolo One Félix a préféré faire un crochet à Matete avant de verser

les recettes à la direction générale.

Un groupe des malfaiteurs l’avait alors pris en chasse. Au quartier

Mboloko, par une manœuvre de queue de poisson, le véhicule de bandits

a barré la route à la voiture de convoyage des fonds. Makwayala s’est

arrêté pour en savoir davantage. Et avant même qu’il soit sorti de son

engin, des bandits ont tiré des coups de feu en l’air et braqué le

directeur administratif de GG Mart. Montant emporté : 15 millions de

Francs congolais et 12.700 dollars américains.

Les bandits, six hommes armés habillés en tenue de la police, ont

pris une destination inconnue, le forfait accompli.

A 11 heures, sur avenue Victoire n° 10, commune de Kasa-Vubu, un

véhicule venait de débarquer quelques personnes. Les unes après les

autres, ils ont fait irruption dans l’agence de FINCA prise d’assaut

par de nombreux clients. Et cela après avoir neutralisé et désarmé la

policière Tshela Kalala Solange de l’UPI/HP assurant la garde de

lieux. Les brigands déployés dans le hall, ont visé la caisse centrale

et réclamé des fonds auprès de la préposée. D’autres malfaiteurs ont

fait la poche aux clients, leur arrachant des billets de banque, des

téléphones portables, des sacs à main, ainsi que des bijoux.

Les membres du commando, cinq hommes habillés en tenue civile, leur

mission terminée, ont sauté à bord de leur véhicule, une voiture

Nissan de couleur rouge non autrement identifiée, et ont disparu à

travers les rues de Kasa-Vubu avant d’emprunter l’avenue du 24

novembre en faisant de la vitesse.

Jusqu’à ce jour, on ne connait pas le montant exact du butin arraché

à la caisse de FINCA, ni les sommes prises sur les clients, lors de ce

braquage. Pour des enquêteurs de la police, tout porte à croire que la

coïncidence de ces deux attaques dévoile quelque lien entre les

brigands.

J.R.T.