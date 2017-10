Braquages à bord des «ketch» : des faux taximen et clients aux arrêts

Dans la fièvre de l’attente de l’aboutissement de l’enquête sur les

dernières attaques perpétrées dans la ville de Kinshasa, par le

sous-lieutenant Ngoy Kasongo Didier, de son nom de guerre, Moto ya

Katanga, que l’on découvre aujourd’hui sous la casquette d’un

malfaiteur hors pair, les limiers du commissariat provincial de la

police ont mis en lumière, deux agressions puisées dans les aveux de

membres de sa bande.

Le lundi 4 septembre 2017, date de la rentrée des classes de l’année

scolaire 2017 – 2018, en RDC, Laurent Yamo Ekonga, changeur de

monnaies au bord d’une chaussée du quartier Abattoir, commune de

Masina, exerçait ses activités depuis le matin, sans problème. A 18 H

45’, une voiture banalisée, selon un habitant de ce coin, s’est

immobilisée en face de la chaise du jeune cambiste. Avant qu’il ne se

lève pour aller servir ces clients apparemment très pressés, la bande

sort de la voiture et le braque. Bousculade suivie de brutalités. Un

coup de feu est tiré en l’air, créant la débandade dans le secteur. Le

changeur de monnaies, la mort dans l’âme, cède son sac de fonds

contenant 27.000 dollars, des bottes de Francs congolais et des

billets de banque en vrac, trois téléphones portables, ainsi que

d’autres effets de valeur. Moins de trente minutes plus tard, les

voisins accourent. Laurent Yamo tremblotant de peur a du mal à leur

relater sa mésaventure. On m’a attaqué ! «On m’a dépouillé de mes

fonds ! Je suis ruiné !» ne cessait-il de se lamenter.

Cette nuit-là, la bande composée du sous-lieutenant Ngoy Kasongo

Didier, de ses deux comparses, l’adjudant de 2 ème classe Kapend Nawej

Alain et le soldat Mwewa Kibwe Patrick, a vite remonté dans la voiture

«Ketch» qui a démarré dans un strident crissement des pneus et dans un

nuage de poussière.

Des précisions récentes obtenues lors d’une autre agression imputée à

ce même groupe, ont levé un coin de voile sur cet acte de banditisme

commis l’année passée. Juin 2016. Moto ya Katanga et ses trois amis

sont appréhendés par des limiers de la police. L’affaire, on s’en

doute, est une tentative d’assassinat. La cible visée ? Un homme de

Dieu. Celui que l’on croyait être Paul Balenza, n’est autre que

l’évangéliste Claude Kabundi wa Lessa, mieux identifié comme étant le

pasteur de l’église « Centre de réveil spirituel », basée sur avenue

Bokango n° 205, quartier Bon Marché, commune de Barumbu. Sur ces

malfaiteurs, la police a même saisi une arme Fa, deux chargeurs et 15

munitions. Si le musicien chrétien se porte aujourd’hui comme un

charme, l’évangéliste du Bon marché continue lui à se poser mille et

une questions sur son comportement, ses actions ou ses propos qui ont

pu lui attirer des ennemis visant son élimination physique. Se

recruteraient-ils au sein de son église de réveil ou dans les milieux

religieux ou dans son quartier ? Telle est la grande question qui

triture ses méninges.

De faux taximen et faux clients frappent à Gombe et à Matonge

Outre cette bande, un autre groupe d’inciviques s’est illustré dans

une série d’extorsions à bord des taxis. C’est la clique des «

braqueurs embarqués ». Deux faits relatés ci-dessous donnent le modus

operandi de ces malfaiteurs. Le vendredi 15 septembre 2017, vers 20H,

Gisèle Akumbi, debout au parking des taxis du rond-point Victoire à

Matonge, cherche un moyen de transport pour regagner son domicile, au

camp Bumba, quartier Salongo, commune de Lemba. Un taxi de couleur

rouge, immatriculée 7794 AX 01, s’arrête à son niveau. «Où allez-vous

madame ? «Lui lance le chauffeur.» Je vais à Lemba Terminus,

répond-elle avec assurance. Montes madame, c’est là où nous allons !

Vite, elle monte et trouve à bord outre le conducteur, trois hommes

dont l’un assis devant et deux autres sur le siège arrière. La voiture

démarre. Silence à bord. Après l’avenue Victoire, le taxi prend

l’avenue de l’Université avant de s’arrêter, sans motif, au niveau de

la Paroisse St Raphaël. Un gaillard assis à côté d’elle, lui demande

son sac. Elle refuse. On lui brandit une arme. La dame prend peur et

ne peut crier, car toutes les vitres ont été remontées et les

portières bloquées. L’engin va se diriger vers le petit boulevard

Lumumba où dans un coin isolé, elle est débarquée avec menaces. Comme

butin, les malfaiteurs l’ont dépossédée de la somme de 400 dollars,

son téléphone et ses bijoux en or.

Auparavant, soit le samedi 9 septembre 2017, la même bande s’était

illustrée dans un autre braquage. Il était 18 H 40, quand Kami Beya a

embarqué dans un taxi au niveau de l’arrêt Batetela, sur le boulevard

du 30 juin, en partance pour le centre-ville. Silence de carpes à bord

où les trois passagers de sexe masculin ne semblaient pas se

connaître. Au cimetière de la Gombe, l’engin s’immobilise. Tous se

parlent enfin. «Fouillez-là ! Qu’a-t-elle dans son sac à main ? Tu

connais la consigne», tonne le chef de bande assis à côté du

conducteur. La fouille débute et puis s’arrête. On lui arrache un

billet de 100 dollars, le montant de 130.000 FC et un téléphone

androïd. Après le forfait, Kami Beya est abandonnée seule en pleurs.

Au terme de nombreuses plaintes, la police provinciale est parvenue à

arrêter finalement deux membres de ce groupe. Il s’agit de l’adjudant

Kasongo wa Kasongo dit Mao et son acolyte Kazadi Adam, résidant au

quartier Kinzazi, à Matete. Tous les deux ont été formellement

reconnus par leurs deux victimes, Gisèle Akumbi et Kami Beya.

Aujourd’hui, les enquêteurs cherchent à récupérer les biens extorqués.

J.R.T.