Bilan des laïcs : 6 morts, 127 blessés, 210 interpellations

Le dimanche 21 janvier 2018, le Comité Laïc de Coordination (CLC) a

organisé une marche pacifique dans plusieurs paroisses du pays.

A titre de rappel, cette marche avait pour objectif de réclamer la

mise en oeuvre effective, intégrale et de bonne foi de l’Accord

politique global et inclusif du 31 décembre 2016, notamment en ce qui

concerne les mesures de décrispation politique, le respect des droits

aux manifestations publiques, des libertés d’opinion ou d’expression

dans les médias.

Au lendemain de cette manifestation, en voici le bilan provisoire.

Situation dans les paroisses sur le territoire national

• Dispersion des manifestants à coup de gaz lacrymogène : 22 paroisses

• Dispersion des manifestants à coup de gaz lacrymogène et coup de

feu: 75 paroisses

• Dispersion des manifestants par sommation verbale : 4 paroisses

• Interdiction d’accès à la paroisse : 1 paroisse

• Marche dans l’enceinte de la paroisse : 5 paroisses

• Marche étouffée par un fort déploiement des militaires : 54 paroisses

• Marche sans entraves : 12 paroisses

• Deuxième messe interdite : 4 paroisses

Il s’avère que les marches pacifiques ont été violemment réprimées ou

étouffées à coup de gaz lacrymogène et à coup de feu. Ce qui a

entraîné le bilan macabre provisoire ci-après:

• 6 morts par balles

• 127 blessés dont certains par balles

• 210 interpellations dont la plupart ont été libérées quelques heures après.

Le Secrétariat Général de la Conférence Episcopale Nationale du Congo

tient à souligner qu’il y a eu 12 marches encadrées de manière

professionnelle par la Police Nationale Congolaise et en conséquence

il n’y a eu aucun incident à déplorer. Et donc, l’organisation des

marches pacifiques en RDC reste possible s’il y a bonne foi des

autorités compétentes.

Encore une fois, l’Eglise déplore l’usage excessif et disproportionné

de la force face aux manifestants n’ayant que les bibles, les

chapelets et les rameaux en mains.

Eu égard à tout ce qui précède, la CENCO va incessamment publier un

rapport général sur tous les incidents survenus à travers le

territoire national lors de la marche pacifique du dimanche 21janvier

2018 et communiquer sa position.

Fait à Kinshasa,

le 22 janvier 2018

Abbé Donatien Shole

Secrétaire Général de la CENCO