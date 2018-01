Bilan de Kabila : positif à Gombe… négatif au pays réel

Il y a beaucoup à dire et à redire sur le bilan de 17 ans de règne de Joseph Kabila, Chef de l’Etat. Il est largement positif ou largement négatif, selon que l’on situe dans la fameuse « République de Gombe », où s’agglutinent les animateurs des institutions nationales, ou au

pays réel, où se recrute l’écrasante majorité des laissés pour compte. Quand à Gombe, on estime que le pays est unifié, pacifié, démocratisé et engagé dans la voie de l’émergence économique, c’est le doute au sein de la « majorité silencieuse ».

On n’a du mal à croire à l’unification, à la pacification, à la

démocratisation et à une embellie économique lorsque des pans entiers

de plusieurs parties de la République en Ituri, au Nord-Kivu, au

Sud-Kivu, au Nord-Katanga voire dans les deux Kasaï restent sous

l’emprise des forces négatives, lorsque des milliers de compatriotes

sont tués tous les jours dans des zones où sont présentes aussi bien

l’armée régulière que les troupes de la Monusco, lorsque des

manifestants pacifiques non armés sont abattus comme des mouches par

les forces de l’ordre, lorsque les libertés individuelles sont

confisquées, lorsque des citoyens frappés par une pauvreté extrême ne

savent ni se nourrir, ni se loger, ni se vêtir, ni se faire soigner,

ni payer les études de leurs enfants, etc.

A combien s’élève la nouvelle dette extérieure ?

Le gros échec des deux mandats présidentiels est d’ordre social. A

l’image des Mobutistes, les Kabilistes ont brillé par une gouvernance

de la prédation, marquée par le pillage des richesses nationales par

une minorité de jouisseurs politiques. Pendants 17 ans, une poignée

d’individus se sont partagé le « gâteau national », laissant des

miettes à la multitude. D’où, le Congolais moyen n’a ressenti aucun

effet de l’atteinte de l’initiative PPTE (Pays pauvres très endettés)

en 2010, sous le mandat du Premier ministre Adolphe Muzito, avec

l’effacement d’environ 9 milliards sur les 14 représentant la dette

extérieure du pays. Au moment où le Chef de l’Etat fait le bilan de

ses deux mandats, d’aucuns auraient aimé connaître la nouvelle hauteur

de ce cette extérieure, puisque, selon les institutions financières

internationales, le pays est retombé dans le cycle de l’endettement.

Personne ne croit en l’amélioration du cadre macro-économique vanté à

longueur de journée âr Matata, alors Premier ministre, au regard des

mouvements sociaux récurrents qui s’observent chez les enseignants,

les agents de l’administration publique, les infirmiers, les

professeurs d’universités, les magistrats, mais aussi la mutation de

plupart d’entreprises publiques en canards boiteux. Que les cours des

matières premières se portent bien ou mal, la descente aux enfers de

la RDC, au plan économique et social, parait irréversible.

Les élections ou le développement ?

A Gombe, on est d’accord avec le Président de la République sur

l’argumentaire du coût excessif des élections et de la nécessité de

retenir, comme priorité, le développement. Chez les Congolais

d’en-bas, on trouve curieux qu’un Chef de l’Etat qui a déjà épuisé ses

deux mandats, pose le problème de la reconstruction du pays. Même si

le pays était secoué par des conflits armés de 2001 à 2006, il aurait

pu penser, plus tôt, à la mobilisation des fonds pour la construction

des routes, des voies ferrées, des aéroports, des ports, des écoles,

des hôpitaux, des industries lourdes comme légères, etc. Ce n’est pas

en plein processus électoral, pense-t-on, que devrait intervenir un

débat autour de l’opportunité ou non d’affecter 1,2 milliards de

dollars à l’organisation des élections. Si la volonté d’amener

réellement les Congolais aux urnes le 23 décembre 2018 existe,

l’exercice est sans prix. Quant au développement du pays, il

appartiendra aux futurs animateurs des institutions de la République

d’y réfléchir.

Vérités non partagées

A propos des vérités historiques que Joseph Kabila a cru devoir

rétablir, leur partage est controversé. Si chez les dignitaires de

Gombe, la paternité de Constitution qu’il revendique ne se discute

pas, au-delà, c’est la controverse. Chez les Catholiques, on rappelle

qu’une vaste campagne de vulgarisation du document, en français comme

en langues nationales, au niveau de la Commission Justice et Paix,

avait été menée dans le Congo profond, en prévision de son adoption

par référendum.

Côté UDPS, on indique qu’on avait fait une croix sur les élections de

2006 pour la simple et bonne raison qu’on n’avait pas recensé les

nationaux, en vue de leur identification formelle, ce qui avait donné

carte blanche aux non-Congolais pour leur participation aux scrutins,

en qualité d’électeurs comme de candidats.

S’agissant de la Monusco, des sources onusiennes signalent, entre

autres contributions à sa lutte contre les forces négatives, la

neutralisation du M23, après son entrée fracassante à Goma, en 2012.

Il y a aussi plusieurs opérations d’appui aérien aux FARDC (Forces

Armées de la République Démocratique du Congo), en termes de

bombardements des positions des groupes armés, de leur localisation,

de surveillance de l’espace aérien, etc. A l’époque de l’invasion et

de l’occupation de presque trois quarts du territoire congolais par

des mouvements rebelles (RCD, MLC, RCD/K/ML, RCN), entre 1998 et 2003,

avec le soutien de leurs parrains ougandais, rwandais et burundais, la

neutralisation de toutes les forces négatives et armées étrangères,

sur la ligne de front, était l’œuvre de la Monuc (Mission des Nations

Unies au Congo), peu après la signature de l’Accord de Lusaka. Par

ailleurs, entre 2003 et 2006, on n’oubliera pas de si tôt le rôle de

gendarme de la cohabitation non conflictuelle entre le gouvernement de

Kinshasa et les seigneurs de guerre assumé par la Monuc, sous le

Régime 1+4. Son numéro un, Swing, pilotait le CIAT (Comité

International d’Accompagnement de la Transition).

Du « Groupe de Binza » aux Kabilistes

De 1960 à 1965, on avait beaucoup épilogué au sujet du fameux «

Groupe de Binza », ce conglomérat de bourgeois politiques congolais

résidant sur les hauteurs de la cité de Binza, à Kinshasa, dans la

commune de Ngaliema, et ayant pour parrains des lobbies américains,

belges, britanniques et français. Faiseurs des institutions nationales

et provinciales et grands spécialistes des coups bas politiques, ils

étaient impliqués jusqu’au cou dans l’assassinat du Premier ministre

Patrice Emery Lumumba. Architectes du « premier coup d’Etat » civil

ayant conduit à la neutralisation du précité le 14 septembre 1960, au

profit du président Joseph Kasa-Vubu, ils allaient régler son compte à

ce dernier le 24 novembre 1965, à la faveur d’un coup d’Etat militaire

planifié par le général Josep-Désiré Mobutu et ses soutiens

occidentaux. A l’époque, là où le « souverain primaire » voyait noir,

le « Groupe de Binza » voyait blanc, cautionnant ainsi le monopartisme

comme la « démocratie à la congolaise », le pillage des ressources

nationales comme la « révolution-comparaison ».

Mobutu ne cessait de revendiquer le statut de père de la Nation, de

sauveur de la patrie, d’unificateur, de pacificateur, de bâtisseur,

etc. Chacun avait pu constater, en 1997, lors de sa chute brutale de

son piédestal, dans quel gouffre profond il avait plongé l’ex-Zaïre.

Cauchemar du

« Retour ou recours à l’Authenticité »

Lorsque Joseph Kabila exprime le regret de n’avoir pas pu changer le

Congolais, cela donne des sueurs froides à plus d’un nostalgique du «

Retour ou recours à l’Authenticité », décrété par Mobutu en 1971, au

retour d’une longue tournée en Asie, notamment en Chine et Corée du

Nord. Dans le soi-disant souci de redonner au peuple congolais son

identité et sa dignité, il avait décidé de donner au pays ce qu’il

considérait comme son nom d’origine, à savoir Zaïre. Devenu Zaïrois,

les ex-Congolais étaient interdits de porter des prénoms chrétiens

(Joseph, Jacques, Jean, Paul, Pierre), qui les aliénaient mentalement.

La veste et la cravate occidentale étaient abandonnées au profit de

l’abas-cost et de la pochette. Le port du pantalon et des postiches

était interdit aux femmes et filles. Où en est-on aujourd’hui ?

Quand on pense que des « Kabilistes » avaient battu campagne, pendant

un temps relativement long, pour un changement de mentalités… quand on

pense au ministère ayant en charge l’ Initiation à la Nouvelle

Citoyenne », l’on est en droit de se demander si le nouveau Congolais

devrait être « formaté » idéologiquement, intellectuellement ou

socialement. Si l’on veut construire un Congo des valeurs, l’exemple

devrait venir d’en haut. Hors, lorsqu’on observe les antivaleurs

(corruption, concussion, mensonge, détournement des deniers publics,

injustice sociale, criminalisation de l’économie, déficit de

patriotisme, trahison de la patrie, etc), leurs adeptes peuplent les

rangs des gouvernants.

D’où, lorsque le Chef de l’Etat se réjouit d’un paquet d’acquis de

ses 17 ans de gouvernance à la tête de la RDC, le discours ne sonne

pas bien dans les oreilles de ceux qui, nombreux et clochardisés,

pensent qu’il n’a pas répondu à leurs attentes. Nostalgiques de la

colonisation belge et des premières années du mobutisme, ils ne

demandent qu’à tourner la page. Kimp