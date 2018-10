Beni : le ras le bol  des  Bleu-blanc

Il faudrait faire attention avec l’implication des enfants dans un

dossier sécuritaire mal géré par les adultes. La scène a été vécue

avant-hier à travers la ville martyre de Beni dans la province du Nord

Kivu. En effet, sortis des divers quartiers de cette ville, des élèves

se sont dirigés vers la Mairie où ils ont organisé un sit-in

formidable. Tout au long de leur parcours, on a entendu des slogans

hostiles au pouvoir en place et curieusement à l’endroit de la

Monusco. Ces institutions étatiques et internationales ont été

accusées de faire montre d’une impuissance coupable face aux massacres

répétitifs perpétrés par des éléments non identifiés mais que la

rumeur considère comme des éléments armés se réclamant de la rébellion

ougandaise de l’ADF-Nalu, parfois déguisés en tenues des FARDC.

Cette sévère interpellation de la mission onusienne en RDC et du

pouvoir politique a été faite en plein séjour d’une commission mixte

d’information composée des représentants de l’Assemblée Nationale, de

l’assemblée provinciale, du gouvernement central, du gouvernement

provincial et de la société civile dans cette province.

Selon de nombreux observateurs, l’on est en face d’une manifestation

pacifique très rare jusqu’à ce jour et qui donne le ton d’un

avertissement sévère à l’endroit des adultes et de la communauté

internationale. C’est du jamais vu, surtout qu’elle a été spontanée,

en pleine journée, avec comme conséquence de créer une « ville morte »

dans ce secteur régulièrement victime des attaques armées perpétrées

la nuit comme le jour par des éléments qui n’ont aucune considération

pour la vie humaine. Car, Ils tuent sans gêne ni vergogne, pillent,

détruisent et provoquent des déplacements forcés des populations

civiles non armées vers les brousses environnantes où elles sont

exposées aux intempéries, maladies, épidémies, famines et bêtes

sauvages.

F.M.