Beni : de mal en pis !

En dépit du renforcement de l’opération Sokola I des FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo) destinée à neutraliser les rebelles ougandais ADF et les miliciens congolais Mai-Mai à Beni/ville ainsi qu’à travers le territoire du même nom, en dépit des manifestations de colère des élèves et enseignants, en dépit des

condamnations officielles, la situation sécuritaire va de mal en pis

dans cette partie de la République. Le sentiment qui habite de

nombreux esprits, depuis quatre ans, est celui de l’impuissance non

seulement de l’armée nationale, mais aussi des casques bleus de la

Monusco.

Car, aux tueries massives, presqu’au quotidien, se succèdent d’autres

tueries, tant et si bien que les populations civiles se sentent

abandonnées aussi bien par les autorités civiles que militaires, tant

nationales que provinciales. L’insécurité est devenue une seconde

nature des hommes, femmes et enfants ayant le malheur d’avoir, comme

milieu de vie, le territoire de Beni et son chef-lieu, Beni/ville.

La déception des populations de la partie Est du pays est d’autant

grande que la situation sécuritaire semble avoir empiré après le

passage de la mission d’information du Parlement, censée avoir

collecté les données utiles sur les tenants et aboutissants de

l’activisme des groupes armés locaux et étrangers sur la stratégie

appropriée de riposte pour enrayer l’insécurité ou, à défaut,

l’atténuer. Mais, contrairement aux attentes des autochtones, les

attaques meurtrières des ADF et Mai-Mai sur des innocents non armés ne

fléchissent pas.

Comme c’est le cas depuis longtemps, les forces négatives externes et

internes continuent de piller et tuer au Nord-Kivu, en toute

tranquillité et en toute impunité. Tout se passe, à Beni et sa

périphérie, comme si les hors-la-loi armés opéraient en territoire

conquis. La spirale de l’insécurité se déroule à un rythme tel que

certains observateurs commencent à soupçonner une main noire qui

cherche à torpiller le processus électoral, avec la complicité des

ennemis de la paix, de la démocratie et de la renaissance d’un Congo

fort.

Kimp