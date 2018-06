Bemba : quitte ou double ce vendredi !

C’est aujourd’hui, vendredi 8 juin 2018 que les Congolais en général et les militants et cadres du Mouvement de Libération du Congo (MLC) en particulier connaîtront le sort à réserver au sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo par les juges d’appel de la Cour Pénale Internationale (CPI). Deux scenarios sont possibles : soit que sa peine de 18 ans est confirmirmée et il va lui rester 8 ans à purger; soit qu’il est condamné à 10 ans ou moins et recouvre sa liberté. On rappelle qu’il se trouve en détention à La Haye (Pays-Bas) depuis 10 ans ( 2008).

Une décision que l’opinion tant nationale qu’internationale attend

de pied ferme. Ainsi, une messe d’action de grâce a été dite, hier

jeudi 7 juin 2018 dans l’après-midi, en la paroisse Notre Dame de

Fatima, dans la commune de la Gombe. C’était à la demande de l’une des

structures du parti dénommée : « Caucus Grand Equateur » dirigée par

Désiré Mbonzi wa Mbonzi.

Si le prétendu 3ème mandat du Chef de l’Etat, Joseph Kabila,

continue d’agiter l’opposition congolaise et la société civile,

aujourd’hui, c’est le prononcé du jugement de JP Bemba qui est au

centre de toutes les conversations. En effet, c’est sous les coups de

15 heures, heure local, et 16 heures à La Haye que s’ouvre l’audience.

Au sein de sa famille politique, c’est la veillée d’armes, dans une

attitude de prières. Ils étaient tous à la messe célébrée par l’Abbé

Robert Mbumbe, assisté du Père Liévin Bawuli; militants, sympathisants

et alliés, dont des sociétaires du Front pour le Respect de la

Constitution (FRC) et autres. La prédication était tirée de

Philippiens 4, 6-9 et de Jean 19, 20-23.

Au cours de son homélie, il a plaidé pour la miséricorde Dieu en

faveur du sénateur JP Bemba qui attend son sort à la CPI cet

après-midi. Il est revenu sur la première lecture pour rappeler à

l’assistance de se remettre pleinement à Dieu. « Ne vous inquiétez de

rien mais à chaque instant, confiez-vous à Dieu en lui posant vos

problèmes et il y répondra… », a-t-il renchéri.

Tout au long de sa prédication, il n’a cessé d’insister pour que la

justice de Dieu se fasse dans ce jugement que les Congolais attendent

fiévreusement. Il a paraphrasé le Christ sur Golgotha qui avait crié

: « Que ta volonté soit faite… ».

L’officiant du jour a invité les uns et les autres à être sereins en

acceptant dans foi les décisions qui seront prises par les juges, en

rappelant la devise du MLC : « Avec Dieu, nous vaincrons ». Et de

noter que tout est possible à celui qui croit, une façon pour lui de

les exhorter à l’espérance.

Tour à tour, Désiré Mbonzi, Valentin Gerengbo et le Sénateur Jacques

Ndjoli, respectivement président du Caucus, président de

l’Interfédérale/Kinshasa et Inspecteur général se sont exprimés pour

réconforter leurs membres.

Pour le premier, ils sont venus rendre gloire à Dieu car la victoire

est certaine en faveur de leur président national. Pour

l’Interfédérale, l’acquittement est sans appel surtout que le MLC est

un parti croyant et le sénateur Bemba est un chrétien qui croit en

Dieu. Il a par ailleurs invité cadres et militants du parti à suivre

l’audience en direct, à travers des écrans géants au siège de Gombe et

à la permanence de l’Interfédérale, sur l’avenue de l’Enseignement,

dans la commune de Kasa-Vubu. Le sénateur Ndjoli, quant à lui, a

remercié Dieu pour tout ce qu’il est en train de faire car, dit-il, le

temps des jérémiades est déjà passé pour eux.

Jr Ekofo