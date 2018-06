Bemba acquitté… fête à Kinshasa

Après dix ans de procédure, ce qu’on s’est accoutumé à appeler « Affaire Jean-Pierre » à la Cour Pénale Internationale (CPI) a connu son épilogue le vendredi 8 juin 2018. Au moment où le juge d’appel s’apprêtait à frapper son marteau sur la table pour la dernière

sentence, cadres et militants du Mouvement de Libération du Congo (MLC), yeux rivés sur des écrans géants placés au siège national du parti, dans la commune de la Gombe, et à la permanence de l’Interfédérale, sur l’avenue de l’Enseignement, à Kasa-Vubu ont retenu leur souffle.

Dès qu’il a annoncé que le Sénateur Jean-Bemba était acquitté, c’était l’explosion de joie au centre-ville et à travers les cités populaires de Kinshasa. Des foules sorties de nulle part ont envahi les principales artères de la capitale, rameaux en mains, drapeaux et effigies de Bemba en l’air, sifflets et autres vuvuzela, pour savourer cette « victoire judiciaire ». Le Palais du peuple, où se tenait une plénière consacrée à l’oral de Corneille Nangaa au sujet de l’enrolement ou non des Congolais de l’étranger, a été aussi pris dans l’engrenage. La séance a été sérieusement perturbée avec l’entrée en

retard et en catastrophe d’une de sœurs de JP Bemba, députée nationale

de son état, qui s’est mise à distribuer des accolades à ses collégues

élus du peuple, essentiellement ceux de l’Opposition.

Contrairement aux audiences passées, celle de vendredi a été de très

courte durée. Le député national Lenga, cadre du MLC, avocat de son

état, s’est dit très satisfait du prononcé du jugement, car, selon, le

dossier était réputé vide depuis le début du procès.

En ce qui concerne son retour au pays, il a noté que sa sécurité doit

être assurée avant de fouler ses pieds en RDC mais qu’en tant que fils

de Dieu, il va être orienté par son Dieu en qui il croit.

Craignant une plainte lancée contre lui par le régime de Kinshasa

avec tout ce qui s’était passé en aout 2006 et mars 2007 après les

manoeuvres, il a répondu que les manies du pouvoir sont connues,

surtout à l’approche des élections. « Le peuple constitue une force,

surtout qu’il l’attend de pied ferme. Sachez que l’on peut faire tout

sur mesure, mais à un moment donné, vous serez dans l’incapacité de

faire de mauvaises planifications sur les créatures de Dieu », a-t-il

lâché en substance.

Expliquant comment Bemba a été acquitté, le président de

l’Interfédérale de Kinshasa du MLC, Valentin Gerengbo, a reconnu qu’il

y a eu certes des crimes en Centrafrique mais celui qui l’a commis

n’est pas connu. Ce, dit-il, en s’appuyant sur l’article 28 du Statut

de Rome où on n’a pas prouvé que JP Bemba ait exercé le contrôle

effectif de ses hommes.

Et de renchérir qu’on n’a pas pu établir les liens de causalité entre

les gens qui ont commis des crimes et Jean-Pierre Bemba.

Jr Ekofo