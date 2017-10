La Belgique solidaire de la population du Kasaï Oriental et de la Lomami

Ce 28 septembre 2017, l’Ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, monsieur Bertrand de COMBRUGGHE, a procédé à la remise officielle aux autorités provinciales du bac Kalelu, réhabilité par le programme de désenclavement dans les provinces Kasai Oriental et de Lomami (PRODEKOR), ainsi que des bâtiments abritant l’institut Technique

Agricole et Vétérinaire de Ngandajika. Les deux initiatives sont financées par la coopération bilatérale belge.

Le bac Kalelu est un bac à traille de 20 tonnes, 14 mètres de

longueur et 5 mètres de large, jeté sur la rivière Kalelu, qui relie

les deux provinces soeurs du Kasaï Oriental et Lomami.

Cette liaison est possible grâce à la réhabilitation et à l’entretien

par la coopération belge de l’axe routier RN1 (Lukalaba) dans le

Territoire de Tshilenge et Ngandajika dans le Territoire de

Ngandajika. Ceci a contribué à l’amélioration de la mobilité des

populations, le désenclavement de deux grands bassins de production

agricole (Kalelu et Bakwa Mulumba) et aux flux commerciaux.

La réhabilitation de ce système de traversée est composée du bac, des

pylônes et des massifs d’ancrages (pour un montant de 220.000 USD), et

accompagné par la mise en place d’un Nouveau Système de Gestion des

Bacs basé sur la transparence dans la gestion des recettes et

l’épargne pour l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure.

La réhabilitation des bâtiments abritant l’institut technique

agricole et vétérinaire de Ngandajika (ITAV Ngandajika), s’inscrit

dans le programme sectoriel EDUKOR, c.-à-d. le cadre de l’appui de la

coopération belge au secteur de l’enseignement technique et

professionnel en République démocratique du Congo. Outre

l’investissement de près de 635.000 Euros dans la réhabilitation des

infrastructures (classes, bureaux, ateliers, poulaillers, etc.), de

nouvelles constructions ont été réalisées, telles que le laboratoire

vétérinaire, l’acquisition de mobilier, d’équipements informatiques,

d’outillages pour les ateliers/ laboratoires et du système d’énergie

solaire pour les installations de l’ITAV NGANDAJIKA.

Le programme EDUKOR vise aussi à créer une synergie entre l’école et

les mamans de jeunes filles élèves de l’ITAV, grâce à la mise en

oeuvre de projets «d’entrepreneuriat» dont la finalité est de

s’insérer professionnellement à travers des activités génératrices de

revenus. Avec un budget de 80.000 Euros, EDUKOR finance, suit et

coache 3 projets d’entrepreneuriat féminin en fabrication de savon et

production d’huile de palme créant ainsi 67 postes de travail pour les

mamans des jeunes filles étudiants à l’ITAV. 67 mamans entrepreneurs

(parents des élèves) garantiront une amélioration de l’économie

familiale, et permettront de subvenir aux payements des frais

scolaires de leur filles à l’ITAV, garantissant ainsi leur maintien à

l’école jusqu’à la fin de leurs études.

A travers les réalisations de son agence d’exécution de la

coopération au développement, la CTB, la Belgique réitère son

engagement à oeuvrer à l’amélioration des conditions de vie des

populations les plus démunies.

Kinshasa, le 28 septembre 2017