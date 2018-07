BCNUDH : les injures de Thambwe Mwamba assimilées aux violations des droits de l’homme

C’est à partir de Lubumbashi où elle accompagne la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC que la porte parole de la Monusco, Florence Marshall, a animé hier mercredi 18 juillet 2018 la conférence bi mensuelle de la Monusco, avec Aboul Aziz Thioye, directeur du Bureau Conjoint des Nations Unies sur les Droits de l’Homme « BCNUDH », qui lui, était face aux journalistes kinois.

Les propos indigestes énoncés par le ministre de la Justice Thambwe Mwamba au début de cette semaine se sont invités hier à cette conférence de presse. A la question d’un confrère qui voulait savoir si les propos du ministre Thambwe Mwamba à l’endroit des journalistes qu’il a traité de « minables » ne constituaient pas un cas de violation des droits de l’homme, le haut fonctionnaire onusien, visiblement embarrassé, a répondu par l’affirmative. Aboul Aziz Thioye a ajouté qu’il regrettait cela mais s’abstenait de les commenter. Il n’a pas exclu la possibilité de voir cet officiel pour reparler de ce

problème.

D’autres questions ont porté sur le déplacement raté du secrétaire

général des Nations Unies en RDC, l’opportunité pour la Monusco de

poursuivre la formation des officiers de la police et de l’armée pour

le maintien de l’ordre alors que les cas de violation des droits de

l’homme sont au top, l’évaluation du processus électoral à quelques

mois de la date du 23 décembre …

Répondant à la question relative à la formation dispensée aux forces

de l’ordre, Aboul Aziz Thioye a fait savoir qu’on ne peut pas parler

de « mauvais formateurs » ou de « mauvais élèves » car le problème

est complexe. Du point de vue de la taille, l’armée congolaise est

l’une des plus importantes d’Afrique mais son problème majeur est

celui de la professionnalisation. Evoquant également le problème de

contexte, il a fait savoir que les séances de renforcement des

capacités dispensées aux officiers représentent une goutte d’eau dans

l’océan. Faisant état des modules sur la conduite des opérations et

autres modules retenues par les formateurs, le directeur du BCNUDH a

précisé qu’un grand nombre des galonnés de l’armée s’y intéressent.

Selon lui, les frustrations sont partagées mais qu’il y a tout de même

une certaine amélioration.

Quant au déplacement raté du patron de l’ONU en RDC, Florence Marshall

a récusé le terme de « pied de nez » fait à la Monusco. Attribuant le

raté de ce mois au problème d’agenda, elle a soutenu que les relations

entre la Monusco et le gouvernement congolais sont cordiales. Et que

l’option du voyage est toujours là.

Bien avant cela, les médias ont suivi la présentation du rapport

semestriel du BCNUDH sur les violations des droits de l’homme pour le

premier semestre de 2018.

Il est signalé dans ce texte que 3316 cas de violation des droits de

l’homme ont été documentés de janvier à juillet 2018 en RDC, soit une

légère augmentation par rapport au premier semestre de 2017.

Plus de 64 % des cas documentés ont été commis par des agents

étatiques et de surcroît responsables des exécutions extrajudiciaires

d’au moins 202 personnes. Les miliciens, toutes sensibilités

confondues, ont commis près de 36 % des cas de violation des droits de

l’homme.

Les FARDC sont épinglées comme le corps ayant commis le plus grand

nombre des violations et responsables du tiers des cas documentés par

le BCNUDH.

S’agissant des visites de terrain, de Leila Zerrougui, après s’être

rendue à Kolwezi, a précisé Florence Marshall, elle était à Lubumbashi

hier.

Jean-Pierre Nkutu