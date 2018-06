Axes stratégiques de la politique gouvernementale

Chers compatriotes,

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

Convaincu de l’imminence d’une troisième révolution plus

républicaine, après les révolutions manquées du 24 novembre 1965 et du

17 mai 1997, nous, Membres de Mission Nouvelle, avons le grand plaisir

de nous mettre ce jour à l’opposé du populisme politique pour

intégrer, en communion avec vous, le monde des valeurs et des idées

éclairantes qui permettent la renaissance, la reconstruction et le

développement intégral de la RD Congo, en étroite coopération avec

tous les peuples travailleurs du monde et les nations éprises de paix,

de justice sociale et de la dignité humaine.

Nous voudrions vivement vous entretenir sur les axes stratégiques de

notre politique gouvernementale visant la réussite et le succès de la

révolution sociopolitique en RD Congo que nous appelons de tous nos

vœux, à la suite des prochaines élections.

À travers ces grands axes, il est précisément question (1) de

réveiller les valeurs éthiques et qualités humaines absorbées par les

exigences d’une succession des systèmes politiques aux contours

démocratiques et républicains flous, (2) d’assurer la vie démocratique

véritable, d’accroitre le niveau de participation politique de tous

les Congolais et d’instaurer un système de contrôle efficace et

soutenu à l’intérieur des partis politiques, (3) de réhabiliter

l’école, gage du développement durable, de la justice distributive, de

l’équilibre familial, de la compréhension mutuelle et de la paix à

l’intérieur d’une nation et entre les nations, entre tous les peuples

de la planète, et (4) de mettre à la disposition du pays un instrument

électronique fiable pour le choix à intervalle régulier de

représentant du peuple, des travailleurs, des étudiants et d’

organisations sociales, économiques et politiques du secteur tant

public que privé.

Par ailleurs, ces axes stratégiques seront soutenus par un train de

mesures coulées sous forme d’actes d’engagements (12 engagements) dont

la promotion et la mise en œuvre seront garanties spécialement par

notre candidat à la présidence de la république, Monsieur Alain Daniel

Shekomba

Bref, ces grands axes et l’acte d’engagement constituent la charpente

d’un plan longtemps mûri et savamment élaboré pour la libération d’une

démocratie longtemps confisquée et embrouillée, d’en haut, par une

certaine élite et les politiques, et caricaturée quotidiennement, d’en

bas, par une population en quête perpétuelle à la fois d’un

leadership politique exemplaire et compétitif, de son salut, d’un

système politique sûr garantissant aux Congolaises et Congolais une

prospérité et un bien-être durable à partager constamment avec les

autres peuples de la planète. Ce qui inévitablement fera de la RD

Congo une citadelle des bâtisseurs et de l’harmonie.

Chers compatriotes,

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

La RD Congo est malade fondamentalement de ses élites évoluant dans

le secteur éducatif et contribuant exponentiellement à l’exploitation,

à l’avilissement et à l’appauvrissement d’aimables populations

congolaises à travers les partis politiques.

Primo, en RD Congo, comme dans beaucoup de pays africains, les chefs,

présidents ou autorités morales des partis et regroupements politiques

sont assimilables aux chefs coutumiers au sein de leurs formations

politiques respectives. Ils président et règnent à vie. Ils sont

fondateurs et pourvoyeurs de tous les moyens d’organisation et de

fonctionnement de leurs partis politiques, leurs affaires privées dont

la succession à la présidence est généralement assurée par les membres

de la famille biologique : le président fondateur crée le parti

politique et prend en charge le coût de la rédaction des textes

constitutifs par des avocats, le coût de l’agrément du parti politique

au ministère de l’intérieur, met à la disposition de ce parti

politique son charroi automobile pour assurer le déplacement des

membres, une de ses propriétés généralement bien mal acquis pour en

abriter le siège social. La même personne engage des dépenses liées au

fonctionnement et charges diverses, communication, énergies, salaires

du personnel assurant la permanence au siège social et aux antennes

dans les provinces. Pendant que la base, constituée par des personnes

émanant d’une population complètement appauvrie, misérable, sans

pouvoir économique, est incapable d’apporter sa contribution pour le

fonctionnement et l’organisation des activités du parti politique.

Voilà que le parti politique devient de facto une affaire privée,

propriété souvent d’un ancien ou actuel mandataire public, ancien ou

actuel membre du gouvernement ou du parlement ou autres, auteurs et

complices des malversations financières et des actes de prédation

appauvrissant et avilissant les populations congolaises.

Secundo, l’élite congolaise a trahi remarquablement le peuple. Par un

sophisme à effet boomerang, elle a contribué à la désorientation de la

jeunesse, de l’opinion publique, à la montée des anti-valeurs et,

comme l’affirme bien le professeur Ka Mana, à la culture de

l’imbécillité collective. Par conséquent, elle est, elle-même, la

principale et la plus grande victime de cette attitude

contre-républicaine. Dans la vie civile, militaire ou policière,

l’élite congolaise est presque effacée de la fonction publique

internationale où la technocratie des diplômés congolais est mise en

doute : les congolais sont de moins en moins nombreux comme hauts

fonctionnaires permanents ou membres du personnel technique que

délégués ou représentants pour des postes politiques, s’agissant de la

présidence ou de l’administration tournante. Les bêtises,

l’incompétence, le gain facile et l’aventurisme de faux diplômés

congolais sont nettement stoppés aux frontières du pays par les

organisations et organismes internationaux. Entre-temps, la

subjectivité bat son plein dans l’évaluation des apprenants dans les

universités et instituts supérieurs congolais, dans des académies et

autres institutions scolaires de la RD Congo.

Il y a aujourd’hui une adéquation criante entre le contenu du diplôme

et le contenu de la tête de son détenteur. Il y a également une

adéquation mortelle entre le savoir-faire ou les compétences

élémentaires ou encore aléatoire de nombreux travailleurs et les

gigantesques ou importantes fonctions qu’ils assument dans la fonction

publique et dans le secteur privé. Le cas récent d’une ministre

provinciale de la province de Maniema incapable non seulement de

s’exprimer correctement en Français, langue officielle du pays, mais

aussi à dévoiler, face à la presse, les grandes lignes de

l’organisation et du plan d’action du ministère dont elle devait

assurer la tutelle est effroyablement patent.

Cependant, l’origine d’un tel gâchis est lointaine et persistante. À

titre illustratif, une étudiante a terminé ses études universitaires

avec la note grande distinction grâce essentiellement aux facteurs

d’ordre subjectif. Sur 8 cours, elle a obtenu 16/20 parce qu’elle est

de la tribu du professeur, 16/20 encore parce qu’elle est membre du

parti politique du professeur, 16/20 de nouveau parce qu’elle est

membre de l’église du professeur, 17/20 parce qu’elle est voisine du

professeur, 17/20 parce qu’elle fait fonction d’agente d’information

du professeur, 18/20 parce qu’elle est belle-sœur ou concubine du

professeur, 18/20 parce qu’elle est membre d’une même association que

le professeur. Voilà autant de raisons honteuses qui ont engendré la

thèse selon laquelle les problèmes en RD Congo deviennent de plus en

plus nombreux et complexes pendant que le contenu de la tête des

personnes appelées à les régler laisse à désirer!

Incroyable mais vrai, pendant que la mondialisation est une réalité

incontournable aujourd’hui, l’élite congolaise compte les plus grands

tribalistes, les plus grands clientélistes, les plus grands

corrupteurs, les plus grands corrompus et les plus grands saboteurs de

la nation. Elle utilise constamment l’intelligence et la ruse pour des

intérêts égoïstes et partisans. Elle s’efforce sans souci de faire

triompher la mal soutenu par une majorité versée dans l’obscurantisme,

sans manquer de promouvoir l’injustice, le favoritisme, la corruption,

l’exploitation de l’homme par l’homme,… et dissimuler la vérité pure

et basique.

Chers compatriotes,

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

Que faire, ensemble, en responsables et en tant patriotes aguerris,

face à ce tableau sombre où la RD Congo est aujourd’hui le plus grand

paradoxe «élite, source de l’ignorance, de l’obscurantisme, de la

décadence, de la petitesse et du malheur collectifs», d’une part, et

les présidents et autorités morales des partis et regroupements

politiques fonctionnant au rythme et en mode « chef coutumier » en

plein 21ème siècle en utilisant les populations qu’ils ont chosifiées,

exploitées et appauvries durant des décennies comme capital et

bouclier humain de leur enrichissement barbare, exponentiel et

égoïste, d’autre part?

La solution réside principalement dans les 3 axes stratégiques et

transversaux suivants autour desquels graviteront les éléments de

notre politique gouvernementale.

1. L’appropriation véritable des partis politiques par la population à

la base par un mode de financement indirect des partis politiques

conférant le pouvoir économique à tous les Congolais majeurs;

2. La création du Centre National d’Évaluation et de Recyclage

Professionnel (CNERP) luttant contre la fraude, la corruption, le

clientélisme, le favoritisme et le népotisme au travail dans le

secteur privé et public

3. La mise en œuvre de la création-Solution « e-Voting » qui assure le

choix transparent et libre des représentants ou délégués du peuple,

des travailleurs, des étudiants et autres catégories sociales,

économiques et politiques

Premièrement, s’agissant de l’appropriation des partis politiques par

la base, il sera question de modifier, de compléter et d’appliquer en

toute priorité les actuelles lois portant organisation,

fonctionnement et financement des partis politiques, je cite (1) La

loi modifiant et complétant la loi n°04/002 du 15 mars 2004 portant

organisation et fonctionnement des partis politiques en RD-Congo et

(2) Loi n° 08/005 du 10 juin 2008 portant financement public des

partis politiques. Substantiellement, il sera question, dans Loi n°

08/005 du 10 juin 2008 portant financement public des partis

politiques, de prévoir le mode de financement indirect de ces partis

politiques, en ce sens que, par un fonds spécial, l’État rétrocèdera

annuellement pas directement au parti politique, mais à chaque

Congolais majeur un montant libellé en francs congolais, afin de

permettre celui-ci d’apporter sa contribution au parti de son choix.

Chaque parti politique devant être représenté par des vérificateurs

des comptes dont le vérificateur principal.

Il sera ainsi créé le Fonds de Formation Civique et de Participation

Politique (FFCPP), afin de répondre de manière égalitaire aux besoins

de la formation civique des Congolais majeurs et non membres des

partis politiques, d’une part, et de la participation politique des

Congolais majeurs et membres des partis politiques, d’autre part.

Seuls les Congolais majeurs et membres des partis politiques seront

concernés par le financement public des partis politiques.

Dans ce cadre, le financement public est organisé de manière à :

1. Permettre la réappropriation et le plein contrôle des partis

politiques par le peuple transformé et organisé en militants ou

membres des partis politiques dotés du minimum de pouvoir politique;

2. Reconnecter pleinement aux partis politiques les citoyens et les

populations dépourvus de pouvoir économique pendant des décennies s’y

étant sentis longtemps marginalisés, négligés, effacés, éloignés:

l’ensemble du patrimoine du parti politique devant appartenir à tous

les membres de celui-ci;

3. Assurer une plus grande indépendance et la pratique de la

démocratie au sein des partis politiques en favorisant l’organisation

des primaires où tout membre effectif devra être à la fois électeur et

éligible au sein de son parti ou regroupement politique;

4. Stabiliser et consolider la démocratie pluraliste par le

renforcement préalable de la capacité d’action des partis politiques;

5. Contribuer à la moralisation de l’activité politique par une plus

grande transparence;

6. Promouvoir la vertu de l’égalité des chances et de traitement;

7. Doter les partis politiques d’un minimum de moyens pour le

financement de leurs activités politiques.

Les subventions allouées aux partis politiques sont mises à leur

disposition par une Commission interinstitutionnelle relevant du

Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Leur

gestion obéit aux règles de la comptabilité publique et est soumise au

contrôle de la Cour des comptes.

La gestion de ce fond sera essentiellement garantie par les

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC): aucun

majeur congolais ou ayant droit à ce fond de fonctionnement des partis

politiques touchera matériellement à l’argent. Celui-ci ne sera

consulté que pour indiquer le parti auquel sa part de numéraire sera

affectée.

En effet, chaque parti politique bénéficiera d’un volume de

financement en Franc congolais, au prorata du nombre des membres

inscrits en sa faveur pour transfert de leurs contributions de

participation politique (cette phrase remplace la disposition suivante

de l’actuelle loi portant financement des partis et regroupements

politiques : L’éligibilité à ce financement est soumise à un certain

nombre de conditions, notamment: être représenté au moins à une des

assemblées délibérantes et introduire une demande écrite à la

Commission institutionnelle prévue dans la présente Loi).

Le fonds destiné aux dépenses de fonctionnement et autres activités

des partis politiques dans les proportions et limites ci-haut

déterminées est réparti à part égale entre tous les congolais majeurs

s’identifiant individuellement membre d’un parti politique.

Substantiellement, la réforme s’opèrera plus sur l’Article 7 qui

stipulera ce qui suit :

Le financement de parti politique dépendra du Fonds de Formation

Civique et de Participation politique.

Le financement public des Partis politiques relèvera de Fonds de

participation politique.

Le financement public des Partis Politiques est indirect. Il est

accordé à ceux-ci par l’intermédiaire de leurs membres respectifs

après avis favorable des Vérificateurs de Transferts.

La subvention est allouée aux partis politiques sur la base des

listes électorales publiées par la CENI avant la tenue des élections à

venir. Celle-ci est égale à un montant annuel total proportionnel au

nombre d’électeurs membres des partis politiques inscrits sur les

listes électorales.

La subvention allouée à un Parti Politique est égale à un montant

annuel proportionnel au nombre de ses membres effectifs et enrôlés.

Est considéré membre effectif d’un parti bénéficiaire du Fonds de

Participation politique, tout membre d’un parti politique, électeur

inscrit sur les listes électorales officiellement publiées par CENI

et porteur d’une carte électorale justifiant cette qualité.

Le financement sera alloué dans un délai minimal de 3 mois à compter

de la publication officielle des listes électorales.

D’autres chapitres et articles font également l’objet de modification

et complément, notamment en ce qui concerne des conditions

d’éligibilité au financement public.

Article 3

Sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 de la

présente Loi, tout parti politique doit réunir les conditions

suivantes pour bénéficier des subventions de l’État:

1. être régulièrement enregistré au Ministère ayant les affaires

intérieures dans ses attributions;

2. avoir un siège connu et attesté par un titre de propriété ou par un

contrat de bail;

3. disposer d’un compte bancaire ayant un solde créditeur d’au moins

2.500.000 FC ;

4. tenir une comptabilité régulière et disposer d’un inventaire de ses

biens meubles et immeubles et produire l’attestation fiscale du

dernier exercice;

5. tenir compte de la parité homme/femme, lors de l’établissement des

listes électorales;

6. introduire une demande écrite à la Commission administrative

indépendante prévue aux articles 12 et suivants de la présente Loi.

Chapitre IV: De la Commission Administrative Indépendante et du Corps

des Vérificateurs des Transferts

Article 11

Les subventions allouées aux partis politiques à des fins de

fonctionnement ou de campagnes électorales sont fixées et mises à leur

disposition par une Commission Administrative Indépendante.

Article 12

La Commission Administrative Indépendante comprend des délégués élus

au sein du Corps de Vérificateurs des Transferts nommés par les Partis

Politiques.

Les membres de cette Commission sont nommés par le Ministre ayant les

affaires intérieures dans ses attributions, sur proposition du Corps

de Vérificateurs des Transferts.

Les missions de la Commission administrative indépendante sont:

1. tenir un fichier des partis politiques éligibles aux financements publics;

2. examiner les demandes de financement des partis politiques;

3. déterminer les modalités pratiques d’octroi des crédits aux partis

politiques bénéficiaires;

4. déterminer le mode de calcul et les montants des crédits à allouer

aux partis politiques au regard des articles 4, 5, 7, 9, 10 et 11 de

la présente Loi;

5. ordonner le virement des crédits aux comptes bancaires des partis

après avis favorable des vérificateurs des transferts.

7. examiner les rapports de gestion des subventions de l’État

accordées aux partis politiques;

8. transmettre les copies desdits rapports à la Cour des comptes et au

Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, et

rendre compte au corps de vérificateurs des transferts.

Article 14

La Commission Administrative Indépendante émarge au budget de l’État.

Ses membres bénéficient d’un jeton de présence dont le montant est

fixé par le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses

attributions.

Le Corps des Vérificateurs des Transferts dépend, dans sa structure

et dans son fonctionnement, des partis politiques l’ayant mandaté.

Article 15

L’organisation et le fonctionnement de la Commission Administrative

Indépendante et du Corps des Vérificateurs des Transferts, chacun en

ce qui le concerne, sont fixés par un règlement intérieur.

Article 18 :

Sans préjudice des dispositions de l’article 21 de la Loi n° 002 du 15

mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis

politiques, ceux-ci s’engagent à déclarer leurs dépenses de

fonctionnement au plus tard le 31 mars de chaque année et les dépenses

électorales au plus tard trois mois après le scrutin.

Chaque parti politique désigne un vérificateur des transferts, un

gestionnaire national et des gestionnaires locaux des fonds,

conformément à ses statuts.

Il en informe la Commission Administrative Indépendante et le

Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.

Article 19 :

Les gestionnaires locaux des partis politiques font régulièrement

parvenir les états financiers de leurs entités au gestionnaire

national.

Article 20 :

Le gestionnaire national établit un rapport financier sur les dépenses

de fonctionnement et/ou les dépenses électorales du parti, en trois

exemplaires et le transmet à la Commission Administrative

Indépendante.

Article 21 :

La Commission Administrative Indépendante examine le rapport financier

du parti politique.

Elle statue, le parti politique entendu, dans les deux mois de la

réception du rapport. Passé ce délai, le rapport est réputé approuvé.

La procédure d’audition est déterminée dans le règlement intérieur de

la Commission Administrative Indépendante.

Article 22

Le rapport final de la Commission Administrative Indépendante indique:

1. le montant total des dépenses engagées pour le fonctionnement ou

pour la campagne électorale;

2. les observations éventuelles;

3. toute violation des dispositions de la présente Loi;

4. la mention « lu et approuvé», « lu et approuvé sous réserve» ou «

lu et rejeté ».

En cas d’approbation sous réserve, ou de rejet du rapport financier

d’un parti politique, la Commission lui retourne le rapport contesté

avec des remarques écrites et motivées.

Le parti politique dispose d’un mois pour répondre aux remarques

formulées, sous peine des sanctions prévues à l’article 26 de la

présente Loi.

Avantages rénovateurs : en tant que contribuable de son parti

politique, chaque congolais majeur, quelle que soit sa classe sociale,

sa race, son sexe et son appartenance religieuse, aura la chance

d’être à la fois éligible et électeur dans la course pour

l’organisation et la direction de son parti-politique, d’en assurer le

contrôle en permanence des activités ainsi que égalité des chances

lors de l’établissement des listes électorales pour solliciter les

suffrages sous le label du parti politique.

Ce mode de financement pourrait également contribuer à

l’assainissement de l’espace politique par l’élimination des partis

alimentaires, sans organisation crédible ni projet de société viable.

Chers compatriotes,

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

En ce qui concerne le deuxième axe stratégique et transversal ayant

trait à la création du Centre National d’Évaluation et de Recyclage

professionnels (CNERP) qui vise la réhabilitation de l’école, de

l’université, de l’académie et de l’éducation nationale, l’éthique et

l’émulation en RD Congo, il sera question de mettre en place une

structure unique et fortement décentralisé pour l’évaluation des

candidats destinés à un poste à pouvoir dans le secteur public ou

privé : aucune entreprise et aucun service public et privé ne pourra

embaucher de lui-même ou d’elle-même. Toutes les évaluations des

personnes civiles et hommes en uniformes (armée et police) sur

l’ensemble du territoire congolais seront organisées par le CNERP. Des

professeurs nationaux et étrangers seront chargés d’évaluer de manière

anonyme des candidats soumis aux tests ou concours.

Dans le cadre du Centre de recyclage, dès le début de la prochaine

législature, une évaluation générale sera organisée dans tous les

services et entreprises publics et privés, des secrétaires généraux

jusqu’au grade de chef des services et grades assimilés en passant par

les directeurs. Chaque cadre ou dirigeant sera questionné sur les

attributions, la nature, l’utilité, le contenu et la consistance de

son poste ou ses fonctions. Par ailleurs, pour motif de préservation

de la production et des activités de la reconstruction et du

développement, l’État congolais sollicitera la tolérance et

l’implication des églises, afin que les évaluations se déroulent tous

les dimanches, pour une moyenne d’une demi-journée dominicale manquée

par travailleur ou croyant congolais. Tous les centres d’évaluation

seront de proximité par l’usage des infrastructures existantes et

adaptées au mode d’évaluation à appliquer.

L’évaluation générale pour éventuel recyclage et les évaluations

d’embauche constituent une stratégie efficace pour lutter contre la

corruption et le favoritisme dans l’évaluation des apprenants de

l’école fondamentale à l’université ainsi que dans le recrutement et

la promotion au sein ses services des entreprises publics et privés.

Chers compatriotes,

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

La plupart des jeunes congolais se souviennent que, à l’école et à

domicile, ils ont été fouettés, chicotés, sanctionnés sévèrement par

les enseignants et les parents pour avoir subtilisé un stylo,

soustrait une feuille de papier du cahier de son voisin de classe, ou

pour avoir menti. Aujourd’hui, l’université terminée, ce sont les

mêmes personnes qui leur ont appris le respect du bien commun, les ont

chicotés et fait fouetter pour vol ou mensonge, les entraînent dans

des pratiques immorales et contre-républicaines telles le détournement

des deniers publics, la corruption, la règle du moindre effort, la

culture de l’immédiateté… dans le seul dessein d’accumuler

exponentiellement des biens ou de s’enrichir sans cause, sans avoir

produit réellement en qualité ou en quantité ou volume de sa

rémunération: ce qui constitue une forme d’exploitation de l’homme par

l’homme. Ils sont très nombreux dans la fonction publique, dans la

police, dans l’armée, dans la magistrature, des personnes et jeunes

incompétents, paresseux, absentéistes, indisciplinés et fruit d’un

recrutement fantaisistes ou sur des bases subjectives, occupant des

postes et touchant des salaires mirobolants qu’ils ne méritent pas.

Qu’ils sachent que leur enrichissement est malhonnête et sans cause.

Sans motif objectif, ils ont l’habitude, depuis des années, de rester

immobiles et oisifs en faisant marcher et courir les autres au

travail. Le vent de la présente révolution les fera travailler en

marchant et en courant comme tout le monde. Ils ne sont pas bons et

dignes citoyens congolais. Car ils profitent injustement du travail et

des énergies des autres citoyens. Parce qu’ils sont compatriotes bien

aimés à ne pas laisser sombrer dans le chômage, la pauvreté et la

misère, une solution toute teintée de méritocratie est déjà envisagée

en leur faveur. Une admission aux enseignements leur sera d’ores et

déjà réservée au CNERP en vue d’une renaissance professionnelle qui

fera de tout Congolais réellement un digne, respectueux et respectable

agent de développement, au lieu de constituer un élément absorbant de

l’économie nationale et une source de la misère et de la pauvreté des

millions des Congolais.

La RD Congo n’est pas un État providence. Elle a pour vocation le

développement national et durable par l’utilisation en priorité de ces

meilleures compétences et ses travailleurs les plus compétitifs, les

plus expérimentés qui engendreront rapidement la création des

multiples emplois. La RD Congo, traversant une crise multiforme, n’est

pas en droit de favoriser et de protéger des personnes incompétentes,

paresseuses et indisciplinées dans son système de production urgente,

de reconstruction, de sécurité et de défense nationale et

internationale.

Jeunes favorisés dans les structures étatiques, l’heure a sonné de

relire leurs notes de cours et se replacer en bonne et due position,

quant à leur cursus académique ou leur carrière professionnelle. Que

les jeunes se libèrent de clubs ou cartels d’anti-valeurs qui ne

sauront plus leur garantir leurs positions actuelles sans valeurs, ni

compétences encore moins la discipline professionnelle requise. Tout

jeune averti a aujourd’hui hâte d’être travailleur et bâtisseur d’une

république éprise de justice pour le développement d’un monde plus

juste et plus prospère.

D’ailleurs, une opinion universellement reconnue épingle trois

sources d’accumulation de richesse: le travail, l’héritage et la

loterie. Cependant, tout découle fondamentalement du travail. Et,

généralement du travail bien fait. L’héritage et la loterie, à bien

penser, trouvent leur origine indirectement dans le travail:

l’héritage découle du travail généré par une ou plusieurs personnes au

fil des années, des décennies ou des siècles, d’une part, et la

loterie rassemble les masses d’argent émanant des travailleurs les

mieux payés aux travailleurs les moins rémunérés ou les ouvriers,

d’autre part. Même l’homme a hérité la terre que Dieu, d’après les

Saintes écritures, avait créée en ayant travaillé pendant six jours

pour se reposer le septième jour. Donc, les jeunes doivent compter

plus sur le travail que sur les faveurs ou le favoritisme, les

largesses, les libéralités, le tribalisme, l’injustice pour s’enrichir

et prospérer durablement.

Chers compatriotes,

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

Le troisième axe de notre politique gouvernementale a trait à la

création d’une application de vote électronique dénommée « Voting Plus

». Téléchargeable gratuitement sur play store pour tous les terminaux

Android et app store pour les IPhone ou utilisable en version web,

cette application inédite permet de créer des parlements ou des

assemblées virtuelles avec un suivi de vote en temps réel, assorti de

l’économie en emploi du papier et du temps, tout en éliminant la

barrière « espace ».

Inconditionnellement, l’application « Voting Plus » est la

contribution du mouvement sociopolitique « Mission Nouvelle » à

l’épanouissement de la démocratie et, particulièrement, la

transparence dans l’adoption des lois et autres options ayant trait au

fonctionnement des institutions de la RD Congo, en particulier, et de

tous les pays du monde dont l’Afrique, en général. Substantiellement,

la dématérialisation des opérations de vote par une création

totalement congolaise a pour avantages : la réduction drastique des

coûts liés aux opérations de vote, la réduction du temps de traitement

et de compilation des résultats, la garantie de la transparence des

opérations et du processus (suivi du processus de traitement et de

compilation des résultats de vote en temps réel), élimination des

facteurs de fraude.

Somme toute, cette application est ainsi créée afin de promouvoir

spécialement la démocratie en Afrique et éviter le recours à la force

et à la violence par les politiciens africains. L’application «Voting

Plus » permet aussi de contourner les motifs de non organisation des

élections à intervalles régulières, notamment le manque des moyens

financiers, le coût important des moyens logistiques, la crainte ou la

psychose de la fraude électorale. Monsieur Alain Daniel Shekomba et

quelques membres de « Mission Nouvelle » animeront une conférence

publique au cours de laquelle il fournira des explications techniques

et plus de détails sur l’usage de L’application « Voting Plus ».

Pour la démocratie et la bonne gouvernance, « Mission Nouvelle », ne

se limite pas aux discours, mais elle agit en apportant des solutions

concrètes aux problèmes auxquels est confrontée la société congolaise.

Résultat d’une recherche durant des années, cette application est

l’illustration éloquente de la gamme des solutions déjà conçues par

les experts de ce mouvement dans tous les domaines, notamment pour

l’amélioration du fonctionnement des institutions, des conditions de

vie et d’existence des populations de la RDC, en particulier, et de

l’Afrique, en général ».

Nous sommes confiants qu’avec le soutien de la population congolaise

et des électeurs avertis, « l’application « Voting Plus » avec tous

ses avantages économiques et environnementaux sera facilement et

rapidement mis en service en RD Congo, afin d’offrir la possibilité de

vote dématérialisé du meilleur chanteur ou meilleur présentateur de

Télévision au président de la République élu en passant par le député

provincial, le député national ou le sénateur.

Chers compatriotes,

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

En conclusion, toujours accompagnés par les 12 engagements annoncés

de notre candidat à la présidence de la République, (1)

l’appropriation véritable des partis politiques par la population à la

base par un mode de financement indirect des partis politiques

C’est-à-dire l’État dote les Congolais majeurs du pouvoir économique

minimal en leur rétrocédant un montant annuel pour lequel chaque

majeur congolais indique le parti politique de son choix comme

bénéficiaire, (2) la création du Centre National d’Évaluation et de

Recyclage Professionnel (CNERP) qui impose entre autres l’évaluation

général des cadres et dirigeants du secteur public et privé, et (3) la

mise en œuvre de la création-Solution « e-Voting » qui assure, dans la

transparence, en toute liberté et avec efficacité, le choix des

représentants dans les secteurs public et privé : voilà les 3 axes

stratégiques et transversaux du programme gouvernemental de Mission

Nouvelle qui sollicitent pas un seul billet de Franc congolais ou de

dollar américain aux Congolaises et Congolais, mais seulement et

uniquement la clairvoyance, le discernement, le sens visionnaire, le

sens de responsabilité, la foi, la volonté, l’amour de soi-même, du

prochain et des générations futures, le désir du changement de système

de gestion de la république et de la classe politique, l’éradication

de la misère et de la pauvreté, ainsi que l’égalité des chances en RD

Congo.

Les Congolais devront essentiellement mettre fin à l’exploitation ou

à la manipulation par les présidents et dirigeants des partis

politiques. Il est grand temps de se libérer de cet envoûtement de

masse et du fanatisme aveugle qui a gardé pendant plus de 40 ans des

générations des familles sur les gradins des pourtours depuis le stade

du 20 mai ou Tata Raphael jusqu’à ce jour au stade omnisport des

Martyrs pendant que les chefs des partis et leurs petits fils se

réservent continuellement des places de luxe dans les tribunes

d’honneur, tribunes centrales et rarement aux tribunes latérales. Tout

le monde a droit d’accéder à la richesse nationale et à la prospérité

individuelle. Il est anormal qu’aucun des membres d’une famille

nombreuse de plus de trois générations habitant les commune de Masina,

de Nsele ou Maluku ne soit capable, sur une période 40 ans, de se

procurer une seule place à la tribune latérale au stade Tata Raphael

ou au Stade Omnisport des Martyrs. Aux congolais et congolaises de

savoir discerner et de choisir pour des alternatives innovantes et

libératrices, comme l’indique Mission Nouvelle. Lesquelles

alternatives assurent l’idéal selon lequel « tout pauvre soit seul

responsable de sa pauvreté et tout riche seul artisan de sa richesse

».

Chers Compatriotes,

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

Étant donné l’existence séculaire de l’école et plus de 60 ans

d’existence de l’université en RD Congo, chaque leader politique devra

brandir son diplôme et ceux de ses collaborateurs en indiquant

l’utilité de tous ces diplômes à la présidence de la République, au

gouvernement, au parlement et autres institutions et services publics

du pays, au 21ème siècle et au 3ème millénaire!

Ne laissons pas la RD Congo entre les mains de faux et d’apprentis

intellectuels. Par cette attitude contre l’école méritoire, nous nous

éloignerons davantage des enjeux vitaux de la vie internationale et

nous perdrons même les plus résistants et précieux acquis de nos

traditions, en intoxiquant pleinement l’avenir d’innombrables

générations RD Congolaises.

Tous les moyens seront bons pour empêcher l’installation ou le retour

à la Zorro de faux et d’apprentis intellectuels au sommet de l’État et

dans les institutions de la République : ces faux « milliardaires » et

faux « bourgeois » dégageant excessivement l’odeur de la misère et de

la pauvreté à travers les rues et sentiers de la République

démocratique du Congo.

Alain-Daniel Shekomba

(Président National de Mission Nouvelle)

-0-