Des avocats et des jeunes de Mbuji-Mayi à l’école du contentieux électoral

En séjour à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï Oriental,

le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi a animé le mardi 23 et le mercredi 24

octobre 2018, deux conférences-débat sur le contentieux électoral, en

faveur des avocats du Barreau de Mbuji-Mayi et de la jeunesse

estudiantine de cette province. Objectif poursuivi : informer, mieux

former les toges noires et les étudiants de la capitale diamantifère

sur cette étape très importante du processus électoral. Thème retenu :

“Comment prévenir les conflits post-électoraux”.

La première journée, le mardi 23 octobre 2018, le bâtonnier

Jean-Joseph Mukendi, en étroite collaboration avec le Barreau de

Mbuji-Mayi, a entretenu ses jeunes confrères et consœurs, dans la

salle de fête de l’hôtel Ka-Be de luxe, sur le thème : “Comment

prévenir la violence post-électorale”.

Dans son exposé, il s’est appesanti sur les différentes sortes de

contentieux, dont le contentieux de validation des candidatures ou des

listes des candidats et celui de la validité des résultats. A cet

effet, il a invité les cent trente toges noires présentes dans la

salle à toujours veiller sur ces quatre détails importants, à savoir :

le délai de recours, la qualité de la personne qui introduit le

recours, la qualité de l’avocat, ainsi que les preuves.

Faisant d’une pierre deux coups, le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi a

fait un bref commentaire sur la procédure à suivre devant le Tribunal

pour enfants. Il a rappelé, notamment, que devant cette juridiction

spéciale, les juges aussi bien que les avocats ne portent pas de

toges. Question de ne pas effrayer les enfants. Il a également rappelé

que cette juridiction compte en son sein deux chambres constituant le

1er et le second degré. D’où la nécessité d’implanter ce tribunal à

travers tout le territoire national, afin d’éviter que les Tribunaux

de paix puissent continuer à siéger en cette matière, en lieu et place

des Tribunaux pour enfants. L’orateur a, enfin, relevé la carence des

juges au Tribunal pour enfants de Mbuji-Mayi.

Le lendemain, le mercredi 24 octobre 2018, le bâtonnier Jean-Joseph

Mukendi s’est retrouvé dans l’Amphithéâtre Cheikh Anta Diop de

l’Université Officielle de Mbuji-Mayi, campus de Tshikama, avec les

étudiants de cette université publique, surtout ceux de la Faculté de

Droit. Tous tenaient à voir et entendre ce grand nom du Barreau

national dont la réputation a franchi les frontières nationales.

Sous la modération du professeur Jean-Claude Tshilumbayi, professeur

de l’Université Officielle de Mbuji-Mayi et professeur à l’Université

de Kinshasa, le bâtonnier Mukendi a conscientisé la jeunesse

estudiantine sur la violence post-électorale. Thème développé :

“Comment prévenir les conflits post-électoraux”. Partant des élections

de 2006 et 2011, il a fait un constat selon lequel chaque fois après

les élections, il y a toujours des problèmes fondamentaux auxquels

notre pays se trouve confronté et qui pousse à la réflexion. Etant

donné que la jeunesse de la province du Kasaï Oriental, en général et

celle de Mbuji-Mayi, en particulier, est souvent oubliée ou négligée,

il est temps qu’elle soit, cette fois-ci, sensibilisé. Et cette

conscience doit se manifester par la participation au rôle électoral.

A Mbuji-Mayi, a renchéri le bâtonnier, une grande partie de la

jeunesse n’est pas scolarisée, suite à la faiblesse de notre

démocratie. Et les jeunes qui ont la chance d’être scolarisés ne sont

pas actifs. Ce qui entraîne une criminalité juvénile. Pour prévenir

cette délinquance juvénile, il existe des Tribunaux pour enfants.

Curieusement, la province du Kasaï Oriental n’en a pas, par manque de

juges.

Il sied de retenir, enfin, qu’au cours de ces deux interventions

de conscientisation, le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi a remis aux

participants, avocats comme étudiants, deux manuels intéressants, à

savoir : “Le Guide pratique du contentieux électoral en RDC” et “Les

écueils de la procédure devant les tribunaux pour enfants”. Ces deux

manuels ont été élaborés avec l’appui financier de l’OSISA (Open

Society Initiative for Southern Africa).

Michel LUKA