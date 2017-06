Aubin Minaku a ouvert hier les travaux de la 25ème Assemblée régionale Afrique de l’APF

Comme prévu au programme, le président de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF), Aubin Minaku, a procédé, hier lundi 22 mai au siège du parlement marocain, à l’ouverture des assises de la 25ème Assemblée régionale Afrique de l’APF.

Les parlementaires francophones africains saisiront l’occasion qui leur est donnée pour réfléchir sur les voies et moyens susceptibles d’impulser le développement au sein des Etats ayant en commun la langue française en particulier, et celui de tout le continent en général. Raison pour laquelle le progrès démocratique et la bonne gouvernance ont toujours figuré parmi les principales résolutions. Les problèmes sociaux, notamment le chômage avec un taux élevé sur le continent, les conditions salariales et de vie des populations, ainsi que l’entrepreneuriat pourront également occuper une bonne place parmi les recommandations qui sanctionneront ces assises de deux jours.

Dès son arrivée en terre marocaine, le dimanche 21 mai dans

l’après-midi, le président de l’Assemblée nationale de la République

Démocratique du Congo et président en exercice de l’APF n’a pas caché

ses sentiments envers les autorités chérifiennes, en saluant notamment

le retour de leur pays sur l’échiquier africain après une trentaine

d’années d’absence. Pour Aubin Minaku, c’est un signe encourageant que

les parlementaires francophones devraient saisir pour élaborer des

recommandations capables de promouvoir le développement, à faire aux

gouvernements de leurs pays respectifs.

A l’ouverture solennelle des travaux, hier lundi dans la salle 11 de

la chambre des représentants du parlement marocain, on a noté la

présence d’une dizaine de présidents des parlements des pays

francophones d’Afrique.

Dans son mot de bienvenue, le président du parlement de la chambre

des représentants marocains, Habib Le Malki, a dit sa satisfaction

pour le choix des thèmes qui feront l’objet des débats au cours des

assises, avant de rappeler à l’intention de ses homologues leurs

responsabilités dans l’élaboration des lois et recommandations en vue

d’éradiquer la violence et la pauvreté, et s’investir dans la

promotion de l’entrepreneuriat, l’investissement privé, et la

démocratie sur fond des cycles électoraux normaux et réguliers.

Il a, en outre, souligné la nécessité de lutter contre l’extrémisme

religieux et le caporalisme inadapté aux réalités africaines.

Prenant la parole pour procéder à l’ouverture officielle des travaux,

Aubin Minaku a exprimé toute sa gratitude envers le Royaume du Maroc

et son peuple pour l’accueil et la solidarité réservés aux délégués.

Avant d’indiquer que la démocratie reste la voie la plus sûre pour

assurer un développement durable. Toutefois, il s’oppose à ce qu’il a

qualifié de copies universelles de démocratie. Il en appelle à

l’implication des élus pour le respect des droits de l’homme.

«Il faut donc une action sans repli pour les parlementaires africains

dans la promotion de la bonne gouvernance, qui constitue un levier

efficace de lutte contre les inégalités et les injustices sociales

pavées menant droit à l’enfer de l’instabilité, de la violence et de

la pauvreté », a-t-il déclaré.

Après le discours d’ouverture, les participants ont entamé des

discussions en commissions. Deux thèmes étaient à l’ordre du jour: «

Stabilité et bonne gouvernance pour un développement durable et

harmonieux en Afrique francophone » et « Entrepreneuriat en Afrique :

défis et enjeux ».

Il faut signaler que ces assises sont les dernières que le Congolais

Aubin Minaku, préside en tant que président en exercice de l’APF au

niveau mondial. Car, en juillet prochain il passera le flambeau à son

homologue canadien lors de la 43ème session de l’Organisation qui se

tiendra au Luxembourg.

Dom