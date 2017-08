Attaques de BDM à Kinshasa : 31 «terroristes» aux arrêts

Revêtus prétendument de pouvoirs surnaturels leur conférant l’invincibilité et munis pour tout arsenal de guerre, des armes rudimentaires comme des noix de palme, des cailloux, des grains de maïs qui se transforment en balles meurtrières, des lance-pierres, des

peaux de serpent, ainsi des revolvers en bois et des branches d’arbres qui se muent en lance-roquettes, des adeptes de la secte politico-mystico-religieuse de BDM ont lancé le lundi 7 août 2017, vers 9 heures, une vaste campagne de conquête de la ville de Kinshasa.

La même campagne a été enregistrée presqu’à la même heure, dans la province du Kongo central, où le mouvement compte des milliers de partisans dans presque tous les districts, de la Lukaya au Bas-Fleuve, en passant par les Cataractes, Matadi, Luozi et tant d’autres.

Peu avant 17 heures, leur déploiement dans la ville de Kinshasa, notamment à Ngaliema, Selembao, Ndjili et Matete, et dans le Kongo central, a fait, selon les chiffres publiés hier par le commissaire supérieur Pierrot Muanamputu, porte-parole du Commissariat général de la police, lors de la cérémonie de présentation officielle aux autorités et à la presse, des adeptes de Ne Muanda Nsemi mis aux arrêts, un bilan provisoire de 19 tués, 7 blessés et 31 miliciens appréhendés. Parmi les victimes décédées, on cite le commissaire supérieur adjoint Divua, commandant du commissariat de Selembao Nord, tué à coups d’objets contondants lui administrés à la tête, et le commissaire principal Ilunga de l’escadron mobile Ouest de la Funa, lynché au niveau de la Prison centrale de Makala. D’autres policiers sont actuellement en soins intensifs dans plusieurs hôpitaux de Kinshasa, ainsi que quelques partisans de Bundu dia Mayala.

La Police et les Fardc qui ont répliqué et mis en déroute de nombreux miliciens contraints de battre en retraite, face à la puissance de feu des forces loyalistes. Et comme dame chance a tourné le dos à ces inciviques, ils sont devenus vulnérables, impuissants et très

fragiles, au point que même des bandes d’adolescents pouvaient les neutraliser et les acheminer sans résistance aux forces de l’ordre.

Selon les confidences arrachées auprès d’une source policière, la

réussite des éléments mixtes de la police et des Fardc repose dans la

neutralisation de quelques têtes d’affiche du mouvement. Il s’agit de

Landu Vangu, le préparateur spirituel de la milice doublé de

logisticien, Nsumbu Luyindadio Thérèse, féticheure du groupe et qui

dans son emploi de temps, effectue des voyages astraux à la recherche

des pouvoirs surnaturels.

Un général de la section guerrière de BDM, Mengi Nzolantima, placé à

la première rangée des miliciens appréhendés, reconnaissable par ses

cheveux ébouriffés, sa longue barbe, son attitude impavide et parfois

par son regard perçant, ne parvenait pas à s’expliquer jusque hier,

comment leurs pouvoirs surnaturels sont devenus inopérants depuis le

lundi dernier. Ne serait-il pas le chef d’état-major général vaincu de

son groupe ? Pourtant, lui et ses lieutenants, croyaient dur comme

fer, que le succès était au bout de la première étape de leur marche

sur la ville de Kinshasa et la province du Kongo central. D’ailleurs,

les quelques expériences occultes menées dans leurs antennes avaient

prouvé aux incrédules qu’ils détenaient intact, leur brevet

d’invincibilité. D’où la célèbre légende des noix de palme qui se

transforment en balles meurtrières et de la paume de leurs mains qui

transforme les balles de divers calibres en gouttes d’eau.

COMMUNIQUE DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE

Le lundi 07 Août 2017,Ia situation a été relativement calme sur toute

l’étendue de la République Démocratique du Congo. Aux environs de 09

heures 50’, d’une manière synchronisée et consécutivement aux tracts

jetés quelques jours auparavant, appelant la population à se rebeller

contre les institutions légalement établies; les inciviques se

réclamant appartenir ‘à la secte politico-mystico-religieuse BUNDU DIA

KONGO, arborant des bandeaux rouges autour de la tête, porteurs

d’armes blanches et à feu, ont surgi dans certains endroits,

notamment:

• Pour la Ville de KINSHASA:

Communes de : -NGALIEMA – SELEMBAO -N’DJILI et MATETE;

• Pour le KONGO CENTRAL:

Villes de : -MATADI et BOMA

Territoires de : -MUANDA -SEKEBANZA -LUKULA -SONGOLOLO

-LUOZI -MBANZA-NGUNGU -KIMVULA et MADIMBA.

Ces assaillants se sont attaqués aux Forces de l’ordre qui, avec

professionnalisme, ont réussi à les neutraliser et à rétablir l’ordre

public dans moins de deux heures.

Au titre de bilan humain provisoire, il a malheureusement été déploré

à ce stade, quelques pertes en vies humaines.

Dans l’ensemble, pour la Ville de KINSHASA et la Province du KONGO

CENTRAL, épicentre dudit mouvement, il a été enregistré le bilan

provisoire de 19 tués, 07 blessés et 31 interpellés, que voici, qui

après interrogatoire ont reconnu sur procès-verbal, avoir

effectivement participé à ce mouvement insurrectionnel.

Pour le bilan provisoire au niveau de Kinshasa, il se présente de la

manière suivante:

1.Ville de KINSHASA

a) Forces de l’ordre

• 02 Officiers tués. Il s’agit de :

1. Commissaire Supérieur Adjoint DIVUA DINZlLA DlKANDA Richard,

Commandant Commissariat PNC SELEMBAO NORD, grièvement blessé à coups

des machettes à la tête par ces assaillants terroristes BUNDU DIA

KONGO au niveau de la station d’essence de SELEMBAO et a succombé le

mardi 08 août 2017, à 03 heures du matin des suites de ses blessures à

l’Hôpital du Cinquantenaire où il a été admis en soins intensifs;

2. Commissaire Principal ILUNGA NGWAMBETE Jean-Marie, Commandant

second chargé des opérations à l’Escadron Mobile d’Intervention FUNA,

lynché par les mêmes assaillants BUNDU DIA KONGO, à la hauteur de la

prison centrale de MAKALA ; admis aux soins intensifs à l’Hôpital

Général de Référence de KINSHASA, il a• succombé des suites de ses

blessures quelques heures plus tard, le lundi 07 août 2017.

•03 blessés graves enregistrés dans nos rangs. Il s’agit de :

1. Commissaire Adjoint Jeannot KININGA KIKANDA, Commandant second en

charge d’Administration au Sous-Commissariat de Police de LUBUDI,

Commissariat de SELEMBAO;

2. Agent de Police MAKAMBO MPILUKA, du Sous-Commissariat de Police

INGA, admis aux soins intensifs à l’Hôpital Général de Référence du

Camp KOKOLO.

3. Un élément de la Prévôté Militaire blessé grièvement par coup de

feu d’un fusil calibre 12 tiré à bout portant.

Les deux Officiers cités ci-dessus, ont été lynchés au moyen de

l’arsenal entreposé au devant de vous composé des machettes, des

gourdins, des tenailles, des marteaux et j’en passe…

4. Assaillants

• 12 tués du côté des assaillants

31 interpellés repartis de la manière suivante:

-BUMBU : 01 terroriste, il s’agit de :

(1) MATUNGULU Maurice

.

-SELEMBAO: 05 terroristes, il s’agit de :

(1) BUNGIENA MALUNGINDI, chef de bande, interpellé au niveau de l’arrêt MASUBA.

(2) MBAMBI Fiston

(3) NZUZI Guelor

(4) MUANDA MBAMBI

(5) ELUMBA Cédric

-N’DJILI: 10 terroristes, il s’agit de : .

(1) NLANDU VANGU, préparateur spirituel attitré au domicile de qui,

situé sur l’avenue MBENO N° 73, quartier BOMA, dans la Commune de

KIMBANSEKE (siège communal de BUNDU DIA KONGO),ont été saisies deux

valises de fétiches contenant notamment balais, noix de palme, sable,

cailloux, provenant de sépulcres. Ces fétiches font croire à ces

assaillants, devenir psychologiquement et physiquement invulnérables,

voire capables de posséder une force surnaturelle occulte d’affronter

les Forces de sécurité et de défense.

(2) KUVITUANGA MWALA

(3) NSIMBA NLONGO

(4) LUSIKILA KWA NZAMBI Evange

(5) MUNDAMBA WA ZAYAKANA

(6) DIAMESO KEBADIO

(7) NSIMBA LANDU

(8) KUNGULUKA KUSEKA

(9) MBO MANWANA

(10) DIAMANGANA Guelor

-MATETE: 03 terroristes, il s’agit de :

(1) MENGI NZOLANTIMA, meneur et chef de bande

(2) UKOKA casimir Antoine

(3) PUEBO MAKWALA

-NGALIEMA (UPN): 08 terroristes dont 04 en provenance du KONGO

CENTRAL, il s’agit de :

(1) NTUNU DIBUIDI, meneur et chef de bande

(2) NSUMBU LUYINDADIO Thérèse, féticheuse du groupe

(3) MBANZULU ZAKANDA

(4) NZUZI KlVOVIDI KIAKANDA

(5) MAKOSE KALA

(6) NGINAMAU BWATA

(7) LUBADIKA Yvette

(8) MAKAMBILWA WA KENGE OMARI

-KIMBANSEKE : 04 terroristes, il s’agit de :

(1) LANDU MAMBU, meneur et chef de bande

(2) NKAMBIDIO DIWAMBAKA,

(3) NKOSI DIMBU

(4) BIANGA BADIANKINA Joséphine

Après les éléments préliminaires des enquêtes, il ressort que pour la

Ville de KINSHASA, les assaillants progressaient sur trois axes:

– Premier axe : les assaillants interpellés au niveau de l’UPN,

avaient pour objectif de prendre le contrôle du Centre d’Emission de

Binza-.Pigeon ;

– Deuxième axe : les assaillants interpellés au niveau de SELEMBAO et

BUMBU, avaient pour objectif d’investir le siège de la Radio

Télévision Nationale Congolaise dans le but de faire une déclaration

de prise de pouvoir;

– Troisième axe : les assaillants interpellés au niveau de Sainte

Thérèse à N’djili et à KIMBANSEKE avaient pour objectif d’investir

l’aéroport international de N’djili.

2.Province du KONGO CENTRAL

a) Ville de MATADI

(1) Forces de l’ordre:

-02 Policiers grièvement blessés admis aux soins à l’Hôpital de Police de SOYO.

(2) Assaillants :

-02 tués et 04 blessés admis aux soins à l’Hôpital Général de KINKANDA

; -04 interpellés.

b) Ville de MUANDA

(1) Forces de l’ordre

-01 tué: Sergent Major YANIWE LANDU de la Police Militaire.

(2) Assaillants :

-02 tués; -03 interpellés.

c) Territoire de LUOZI

03 interpellés

En conséquence, après que la Police Nationale Congolaise aura procédé

à la clôture de leurs auditions, ces terroristes seront déférés avec

des pièces à conviction devant les juridictions compétentes pour

répondre des griefs à leur charge.

Fait à Kinshasa, le 09 Août 2017

Le Commissaire Supérieur

MWANAMPUTU EMPUNG

Porte-Parole du Commissaire Général

de la Police Nationale Congolaise