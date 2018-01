Les AT et ATA nouvellement nommés invités à rejoindre leurs chefs-lieux pour une formation

Le vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur, Emmanuel

Ramazani Shadari, a invité les Administrateurs du territoire et

administrateurs adjoints récemment nommés à rejoindre les chefs-lieux

des provinces de leur affectation endéans 48 heures, à daté d’hier

lundi 29 janvier 2018. Selon le communiqué publié par son directeur de

cabinet, le professeur Kaumba Lufunda, ces AT et leurs adjoints

devront participer à une formation qui sera organisée à leur intention

dans 6 sites de leurs provinces.

Il s’agit notamment de Gemena pour l’ancienne province de l’Equateur

; Inongo pour celles du Kongo Central et Bandundu ; Mbuji-Mayi pour

l’ex-grand Kasai démembré ; Bukavu, pour le grand-Kivu et Maniema et

Buta pour l’ancien Katanga.

Il sied de rappeler que ces administrateurs de territoire et leurs

adjoints ont été nommés par ordonnance présidentielle du chef de

l’Etat, Joseph Kabila, du 20 janvier 2018. Les provinces concernées

sont notamment celles découlant du démembrement des provinces de la

République en 2015, quittant la configuration de 11 à 26 provinces.

Cet éclatement des provinces de la RDC avait entre autres pour but de

faciliter la gouvernance du pays au regard de son immensité

géographique et rapprocher ainsi les gouvernants des gouvernés.

Myriam Iragi