Assurances : la fin du monopole

Après la promulgation, il y a deux ans, du Code des Assurances, la loi portant libéralisation du secteur des assurances en République Démocratique du Congo, et une année après la création de l’Autorité de Régulation et du Contrôle des Assurances, la situation de monopole détenue par la Sonas (Société Nationale d’Assurances), a connu une petite prolongation. Mais depuis le mardi 12 décembre 2017, le monopole a définitivement pris fin. C’est à cette date, en effet, que le ministre des Finances, Henri Yav Mulang, a procédé à l’ouverture symbolique des guichets de réception des demandes d’agrément des personnes morales désireuses d’opérer dans le domaine des assurances.

Cette nouveauté, indique-t-on, s’inscrit dans le cadre des réformes

du secteur des finances en République Démocratique du Congo et de

l’amélioration du climat des affaires. Selon Henri Yav Mulang, « un

pays se voulant moderne et ouvert au plan économique ne pouvait

continuer à asseoir son économie sur un système financier fondé , d’un

côté sur un secteur bancaire libéralisé et, de l’autre, sur un secteur

des assurances, pourvoyeur partout ailleurs des ressources de

financement à long terme, qui restait dominé par le monopole d’une

seule compagnie, dont le volume des primes émises est de loin

inférieur au potentiel de notre pays ».

Selon la nouvelle vision gouvernementale, le secteur des assurances

devrait remplir, concurremment avec celui des banques, le rôle de

financement de l’économie nationale. Par ailleurs, la libéralisation

devrait favoriser la création de nouveaux emplois, une meilleure

protection des personnes et de leurs biens ainsi que des

investissements privés. L’objectif visé, en définitive, est d’élever

le marché congolais des assurances au niveau des standards

internationaux, en vue d’une meilleure protection des biens des

souscripteurs.

Avec la présence d’un régulateur, il est à espérer que la concurrence

sera effectivement loyale et qu’en cas de dérapage, il lui

appartiendra de rétablir l’ordre.

S’agissant des produits d’assurances obligatoires, le ministre des

Finances en a énuméré six : assurance responsabilité civile automobile

; assurance des risques de construction ; assurance responsabilité

civile des transporteurs aériens ; assurance responsabilité civile des

transporteurs maritimes et fluviaux ; assurance incendie pour les

immeubles à usage industriel, agricole, commercial, administratif,

culturel, sanitaire, scolaire, scolaire, les salles de spectacle, les

immeubles de rapport et assurance des facultés à l’importation.

Ce membre du gouvernement a martelé que selon la nouvelle

législation, il est strictement interdit d’assurer, en dehors d’un

assureur agréé par l’Autorité de Régulation et de Contrôle des

Assurances, une personne, un bien ou une responsabilité localisé en

dehors de la RDC. Un moratoire sera accordé aux personnes physiques

et morales pour se conformer au nouveau Code des Assurances. Il est

prévu, dans les jours à venir, une campagne de vulgarisation du

nouveau Code des assurances auprès du public.

Kimp