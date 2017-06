Assemblée nationale: le projet de Budget 2017 jugé recevable

Contrairement aux habitudes où l’on assiste à une longue séance plénière au cours de laquelle le chef du gouvernement aligne des arguments pour répondre et convaincre les députés en rapport avec leurs préoccupations formulées en marge de l’examen du projet de budget, la plénière d’hier a dérogé aux règles !

En effet, c’est au cours d’une brève plénière qui a duré l’espace d’une dizaine de minutes que le Premier ministre a reçu le feu-vert de la Représentation nationale, à travers le vote de recevabilité de la loi de finances de l’exercice 2017, dont il avait présenté l’économie

générale la veille.

Bruno Tshibala Nzenzhe ne s’est pas livré au rituel du regroupement

des questions lui adressées afin d’y apporter des éclaircissements

nécessaires, comme cela se passe d’habitude après le débat général en

marge de l’examen d’un projet de budget en vue de son adoption par

l’Assemblée nationale. Ainsi, affirmant avoir pris en compte toutes

les préoccupations, critiques et autres suggestions exprimées par les

députés lors du débat général sur le projet de budget de l’Etat de

l’exercice 2017, il a déclaré rester à la disposition de l’Autorité

budgétaire qu’est l’Assemblée nationale afin d’apporter des

améliorations nécessaires au projet gouvernemental. Toute œuvre

humaine étant perfectible, a-t-il souligné.

Il importe de signaler qu’au cours de sa brève explication ou

réplique aux préoccupations des députés, le Premier ministre a informé

la Représentation nationale de l’obtention par son gouvernement d’une

ligne budgétaire auprès de l’EXXIM Bank pour le développement de

l’agriculture en République démocratique du Congo. C’est une aubaine à

saisir par les agriculteurs, éleveurs, pisciculteurs, et autres

pratiquants des domaines connexes au secteur, a déclaré le Premier

ministre en guise d’appel pour présenter des projets à financer.

Après, le président de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku, a soumis

la loi de finances 2017 au vote de recevabilité par la plénière qui

l’a acceptée à une écrasante majorité des membres présents dans la

salle des congrès. La loi est envoyée à la commission économique et

financière pour toilettage et enrichissement. Celle-ci a 7 jours pour

rendre son rapport en plénière en vue de l’adoption globale du budget.

Aubin Minaku a justifié ce délai par le fait que le budget est

examiné en processus d’urgence vu le retard avec lequel le

gouvernement l’a déposé auprès de l’Assemblée nationale. Il a, en

outre, rappelé la nécessité de doter le pays d’un budget pour

permettre au gouvernement de réaliser son programme d’action.

Dom