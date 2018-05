Assemblée Nationale : la loi sur les télécommunications adoptée

Les députés nationaux ont donné, au cours de la séance plénière d’hier lundi, leur quitus au projet de loi sur les télécommunications et les technologies de l’information et de la communication.

Avec 381 articles répartis en 7 titres, cette loi se veut d’un grand

intérêt pour le développement du pays. Aucun domaine de la vie ne peut

actuellement s’en passer. L’importance des télécommunications et des

technologies de l’information et de la communication se fait sentir

aussi bien dans les domaines social économique, social, humain que

sécuritaire.

On indique dans l’exposé des motifs que la loi-cadre n°013/2002 en

vigueur s’avère inadaptée aux impératifs, relatifs à la sûreté de

l’Etat, à la protection des droits des usagers et à la structure du

marché. Elle présente des lacunes qui se caractérisent par :

– la prise en compte de seuls aspects des télécommunications, ignorant

ceux liés aux technologies de l’information et de la communication y

compris leurs nombreuses applications ;

– le chevauchement de certaines compétences du ministre ayant les

télécommunications et les technologies de l’information et de la

communication dans ses attributions et de l’Autorité de régulation ;

– l’inadaptation et/ou l’insuffisance des dispositions en matière

d’interconnexion et de gestion des fréquences ;

– la non prise en compte de la problématique de l’identification

obligatoire des abonnés, de l’homologation des équipements et de la

fraude ;

– l’absence des dispositions relatives à la gestion du domaine pays Internet ;

– l’insuffisance du régime des sanctions.

En outre, fait-on remarquer, la loi en vigueur souffre de l’absence

des dispositions susceptibles d’assurer la protection de la vie privée

de la personne humaine et de ses données à caractère personnel face

aux multiples dangers résultant du développement des technologies de

l’information et de la communication. Elle ne permet pas, non plus, de

sécuriser les réseaux et les infrastructures des télécommunications et

des technologies de l’information et de la communication contre la

tentation toujours grande de l’Etat à interférer de manière

intempestive pour des raisons sécuritaires.

Voilà qui motive la nécessité de la révision du cadre légal devenu

inadapté au contexte actuel et à l’évolution technologique.

La présente loi apporte des innovations ci-après :

– la prise en compte des nouvelles technologies de l’information et de

la communication ;

– la révision des définitions tecnico-juridiques et le complément de

la notion des télécommunications avec celle des technologies de

l’information et de la communication, mieux adaptée à un contexte de

convergence des réseaux et des services ;

– le bannissement du régime spécial de l’exploitant public antinomique

avec le principe du désengagement de l’Etat du secteur marchand, la

nationalisation ainsi que la généralisation à tous les intervenants du

secteur des régimes applicables aux activités des télécommunications

et des technologies de l’information et de la communication fondés

uniquement sur la nature des réseaux et services, à savoir : le régime

de concession, régime d’autorisation, et le régime de déclaration ;

– l’introduction des principes généraux applicables en matière

d’interconnexion, d’accès et de partage d’infrastructures ;

– l’introduction des règles tarifaires et celles garantissant la

concurrence loyale entre opérateurs et l’indication des obligations

spécifiques pour des opérateurs considérés comme puissants ;

– la clarification des principes de gestion des fréquences radios

électriques et des autres ressources rares ;

– la prise en compte des milieux défavorisés par la promotion des

services universels gérés par un établissement public ;

– la clarification de la répartition des compétences du ministre ayant

les télécommunications et les technologies de l’information et de la

communication dans ses attributions, de l’autorité de régulation du

secteur et le placement de cette dernière sous la tutelle du ministre

;

– la mise en place des mécanismes relatifs à la protection des données

à caractère personnel ;

– l’obligation de l’identification préalable des abonnés ;

– l’introduction des dispositions relatives à la gestion du domaine

pays Internet ;

– le renforcement du pouvoir de contrôle administratif et technique du secteur ;

– la définition et la répression des fraudes et infractions liées à

l’utilisation des technologies de l’information et de la

communication.

Par ailleurs, on indique que la présente loi vise à transformer les

télécommunications et les technologies de l’information et de la

communication en un secteur véritablement porteur de croissance

économique et créateur d’emplois en République Démocratique du Congo.

Elle intègre les principes et options économiques, techniques,

sociales et sécuritaires dont notamment : l’économie libérale et la

fin des monopoles, le désengagement de l’Etat du secteur marchand, la

neutralité technologique, l’homologation obligatoire des équipements

terminaux, la répression de la fraude, la protection accrue des droits

et libertés garantis par la Constitution, etc.

