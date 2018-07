Assemblée Nationale : Loi sur les anciens présidents, l’opposition claque la porte

C’est en l’absence des députés de l’Opposition dans la salle des Congrès que la « Loi portant statut des anciens présidents de la République élus » a été adoptée, hier mardi 17 juillet 2018 dans la soirée, à l’Assemblée nationale.

Les élus de l’Opposition n’ont pas apprécié la procédure suivie en vue de l’adoption de cette loi. Pour eux, au regard du débat général qui a eu lieu la veille, le bureau devrait d’abord solliciter un vote de confiance de la plénière avant d’entamer la procédure de l’adoption

de la loi. Par ce vote, les députés devraient ainsi se prononcer sur le principe d’élargissement du bénéfice de la loi à d’autres personnalités, tel que sollicité par la présidence de la République, ou la limiter uniquement aux seuls anciens présidents de la

République, conformément à l’initiative de son auteur, le sénateur

Modeste Mutinga.

Voilà la raison qui a amené les députés de l’Opposition à claquer la

porte pour ne pas participer au vote de la loi au risque, selon eux,

de cautionner l’irrégularité ou mieux faire une passe en or à la

tricherie.

En effet, après s’être soumis aux formalités légales d’ouverture

d’une séance plénière, le président de l’Assemblée nationale Aubin

Minaku a immédiatement donné la parole au président de la commission

politique, administrative et juridique pour faire le rapport de

travail lui confié la veille par la plénière.

Après sa brève intervention maintes fois interrompue par des

protestations de ses collègues, au motif qu’il était en train

d’entretenir la confusion entre les matières distinctes, le maître de

la police des débats, en l’occurrence le président du Bureau, a repris

la parole pour remettre les choses au point, avant de la remettre à

celui qui était à la tribune.

Le président de la PAJ a porté à la connaissance de la plénière que

sa commission a opté pour l’élargissement du bénéfice de la loi à

d’autres personnalités, particulièrement les chefs de corps, et cela

pour plusieurs raisons.

D’abord, a-t-il indiqué, le président de la République élu n’avait

pas travaillé seul. Il s’était entouré de plusieurs collaborateurs

pour remplir sa mission. D’où, estime la commission, ces personnalités

devraient aussi bénéficier de certains avantages liés aux fonctions

exercées. Il s’est appuyé sur l’article 104 de la Constitution pour

soutenir son argument.

Dès qu’il a fini de parler, Aubin Minaku, a soumis directement les

conclusions de la commission à la sanction de la plénière, avant

d’accorder la parole à son collègue Fabien Mutomb de l’UDPS qui

l’avait sollicitée pour faire sa motion. Résultat de ce vote à main

levée : la majorité des députés votants ont entériné les conclusions

de la commission. Ce qui ouvrait la voie au vote article par article

par article, puis au vote global de la loi. Puis, il a accepté la

motion sollicitée par son collègue de l’opposition.

Dans son intervention, Fabien Mutomb a commencé par protester contre

la manière dont le bureau était en train de conduire les choses, avant

de soulever quelques remarques liées à l’examen de la loi.

Premièrement, il a fait remarquer que la loi sous examen n’a jamais

été débattue à la conférence des présidents comme ça se passe

d’habitude ;

Deuxièmement, les députés débattent dans le vide, sans la matrice de

la loi adoptée en première lecture par le Sénat. Alors qu’en pratique,

on devrait commencer par leur remettre la matrice adoptée dans la

chambre sœur ;

Troisièmement, au regard du débat qui a eu lieu la veille, on devrait

d’abord soumettre la demande de la présidence de la République, celle

d’étendre la loi à d’autres personnalités notamment les chefs de

corps, à la sanction de la plénière.

Pour toutes ces raisons, l’Opposition a refusé de participer au vote

de ladite loi. Pendant qu’il parlait, spécialement quand il a voulu

annoncer la position de ses collègues membres de l’Opposition de

sortir de la salle, le micro lui a été coupé. Toutefois, cela n’a pas

empêché les opposants d’exécuter leur mot d’ordre. Ils ont

immédiatement quitté la salle, et laissé leurs collègues de la

majorité présents à la plénière d’adopter la loi portant statut des

anciens présidents de la République.

Vers un bras de fer ?

Il sied de rappeler que le Sénat avait rejeté la demande de la

présidence d’élargir le bénéfice de la loi à d’autres personnalités

ayant exercé des hautes fonctions, notamment les chefs de corps.

Demande que la chambre basse vient d’entériner.

Comme on peut le constater, on est parti pour un bras de fer qui se

terminera certainement par l’application de l’article 135 de la

Constitution qui donne l’avantage à l’Assemblée nationale en cas de

persistance de divergence sur le vote d’une loi. Car, la commission

paritaire mixte ne pourra rien changer aux positions des deux chambres

diamétralement opposées.

Dom