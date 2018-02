Arrivé fin mandat, Fayulu renonce à ses émoluments

Une première dans les annales du parlement congolais : un député national a décidé de retourner ses émoluments dans la caisse de l’Etat. Il s’agit de Martin Fayulu, qui s’est livré à cet exercice le vendredi 16 février 2018 devant les guiches d’Afriland First Bank

Congo Démocratique, sur le boulevard du 30 juin dans la commune de Gombe.

On a bien compté 5 millions cinq cent quatre vingt et un mille

francs congolais de janvier 2018 reversés au trésor public.

En plus de ses émoluments, l’élu du district de la Lukunga, dans

ville de Kinshasa, a également retourné sa prime de la session

extraordinaire de janvier 2018, évaluée à deux millions neuf centre

quatre mille francs congolais dans la caisse de l’Etat.

Par cet acte, l’élu de Lukunga, dans la ville province de Kinshasa, a

tenu à envoyer un message fort à tous ceux qui s’accrochent à leurs

avantages pécuniaires et spolient le Trésor public alors que leurs

mandats ont largement expiré.

Pour Martin Fayulu, le mandat de 5 ans des animateurs des institutions

de la République ainsi que le bonus d’une année leur attribué par

l’Accord du 31 décembre 2016 ont largement dépassé les délais légaux,

d’où ils ne devraient plus émarger du budget de l’Etat.

« Je suis venus ici remettre de l’argent qui a été viré dans mon

compte indument, à savoir mes émoluments du mois de janvier 2018,

étant donné que mon mandat de député est terminé depuis décembre 2017

», a lâché le Coordonnateur de la Dynamique de l’Opposition, après la

fin de l’opération de renvoi de ses émolument de janvier et de sa

prime de la session extraordinaire dans une banque de la place, nous

avons cité Afriland First Bank Congo Démocratique, où sont logés les

comptes de l’Assemblée Nationale.

Il était question, pour cet acteur de l’opposition qui ne siège plus

à la chambre basse du Parlement depuis décembre 2017, de rester

cohérent avec ses prises de position.

Fayulu a exclu toute éventualité de se faire remplacer par son suppléant.

Pour bien d’observateurs, si tous les animateurs des institutions de

la République Démocratique du Congo, à savoir le Président de la

République, le Premier ministre, les ministres, les députés nationaux

et provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs et vice-gouverneurs de

province pouvaient emboiter le pas à Martin Fayulu, cela ferait

plusieurs centaines de millions de dollars d’économie par an pour le

Trésor public. Et partant, la CENI n’aurait plus à quémander des fonds

à l’extérieur pour l’organisation des élections.

ERIC WEMBA