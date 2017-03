Arrangement Particulier : le Coordonnateur général adjoint du FRC accuse le MLC de tricherie

Dans une lettre datée du 20 mars 2017 et adressée au président de la CENCO (Conférence Episcopale Nationale du Congo), Mgr Marcel Utembi, le Coordonnateur général adjoint du Front pour le Respect de la Constitution (FRC), le député national François Menga Ubuele, et le Questeur de ce regroupement politique, Marcel Mazhunda, accusent le MLC (Mouvement de Libération du Congo), de tricherie. Celle-ci est à chercher dans la confiscation par ce parti politique du quota de trois sièges dévolus à cette plate-forme politique par la Cenco, dans le

cadre de sa participation aux négociations directes entre les signataires de l’Accord de la Cité de l’Union Africaine, la Majorité Présidentielle en tête, et les non signataires de ce deal politique, avec pour locomotive le Rassemblement.

Ces deux cadres du FRC s’insurgent contre le fait qu’en dépit des

réunions de conciliation organisées par la Cenco à l’intention du MLC

et de ses alliés, le parti cher à Jean-Pierre Bemba continue de faire

cavalier seul. Pourtant, rappellent Menga et Mazhunda, la

Coordonnatrice du Front pour le Respect de la Constitution, Eve

Bazaiba, avait refusé de signer l’Accord du 31 décembre 2016 à cette

date et même déclaré que le MLC n’était pas partie prenante au

gouvernement de Transition.

Quelques jours plus tard, elle s’était ravisée pour signer, en

urgence, ce compromis politique. La crainte des autres partis

politiques et associations membres du FRC est de voir le MLC

s’accaparer tout seul les quotas des ministères, des sièges au Conseil

National de Transition, à la CENI et au CSAC au sein de la commission

spéciale chargée de la répartition des postes de responsabilité entre

parties prenantes à l’Accord du 31 décembre 2016. L’attention du

président de la Cenco est particulièrement attirée sur le risque

d’éclatement du FRC, si le MLC continue d’ignorer ses partenaires

politiques et sociaux.

Kinshasa, le 20 mars 2017

N/Réf: 007/FRC/M/2017

A S.E. Monseigneur Marcel UTEMBI,

Président de la CENCO

à KinshasaLGombe

OBJET : RAPPEL

Monseigneur le Président,

Nous venons respectueusement par la présente vous rappeler notre

interpellation au sujet de la représentation du Front. pour le Respect

de Constitution (FRC) aux assises que vous avez l’honneur de présider

ainsi que l’impératif de notre participation au prochain gouvernement

qui sera mise en place à l’issue de l’Arrangement particulier.

Que votre Excellence et l’ensemble des membres du Bureau des bons

offices se souviennent des différents courriers et des échanges que

nous avons initié, sur cette question :

1) Nous vous avons déjà fait part, qu’au cours du dernier trimestre

2016, une plate-forme dénommée le Front pour le Respect de la

Constitution en sigle « FRC » avait vu le jour. Ce dernier comprend

notamment les regroupements politiques et les partis politiques

suivants :

* ACDCD/RPPP ;

* Le CVRCS ;

* LE CARTEL ;

* SINDlKA ;

* MLC, ainsi que d’autres associations à caractère politique et de la

Société civile.

2) Le Front a été honoré par votre invitation de participer aux

travaux du dialogue inclusif sous votre autorité. A cet effet, après

négociation il a été attribué au Front, trois sièges pour sa

participation à ces importantes assises. Le MLC s’est abusivement,

frauduleusement et sans concertation accaparé seul de ces trois

sièges.

3) Nous confirmons qu’au cours d’un échange suite à votre visite au

siège du MLC en date du 05 janvier 2017, nous avons obtenu de Madame

BAZAÏZA, Secrétaire Général ,MLC, de ses Adjoints, et des autres

cadres du MLC et du Front la reconnaissance du droit et un accord de

principes de laisser le Front participer au Gouvernement étant entendu

que le MLC parti politique refuse cette option.

4) Mais, une fois de plus-Madame BAZAIBA se dédira et prendra la

responsabilité de créer une scission entre le MLC et les autres’

membres fondateurs du Front, en violation de droit des autres ceci

sans concertation préalable.

5) Depuis lors, le Front comme nous l’avons dit précédemment, n’a

cessé de recourir à votre sagesse, à votre sens de justice et de

vérité, afin d’obtenir de vous la reconnaissance de ses droits au sein

du Comité National.de Suivi des accords, mais surtout sa prise en

compte dans la répartition des charges au niveau du gouvernement.

En conclusion, c’est ainsi qu’à la veille de la clôture des travaux

sur l’arrangement particulier, nous venons• solennellement solliciter

le concours de votre arbitrage pour inscrire cette question à l’ordre

du jour, afin d’obtenir de vous et des autres composantes

participantes, l’inclusivité par la reconnaissance du droit légitime

et .inaliénable du Front pour le Respect de la Constitution de

participer au Gouvernement.

Nous vous prions d’agréer, Monseigneur le Président, l’expression de

nos sentiments patriotiques.

Pour le Front pour le respect de la Constitution

Le Coordonnateur Général Adjoint

François Menga Ubuele

Le Questeur

Mazhunda Marcel