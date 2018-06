Après son séjour en Afrique du Sud : Félix Tshisekedi ce lundi à Kinshasa

Après un séjour qui aura duré une semaine en Afrique du Sud, Félix Tshisekedi, président de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) rentre à Kinshasa ce lundi 18 juin 2018. A en croire le nouveau chargé de communication de ce parti, Simon Adrien Kalenga,

l’avion qui le ramène dans la capitale est attendu à 13 heures.

Pour des raisons d’organisation interne, le comité d’accueil, à l’aéroport international de N’Djili, est limité à quelques membres de la présidence et du Secrétariat général du parti. Félix Tshisekedi voudrait entourer son retour d’un maximum de discrétion.

On rappelle que sa mission en Afrique du Sud s’inscrivait dans le

cadre de la redynamisation des fédérations de la diaspora. Après

celles d’Europe et des Etats-Unis, cadres et militants de

l’UDPS/Afrique du Sud étaient les premiers « Africains » à recevoir le

nouveau président du parti.

L’essentiel de son message à Johannesburg, Pretoria, le Cap et

d’autres villes sud-africaines où il avait échangé avec les

représentants de son parti dans ce pays et leurs militants, avait

porté sur la réconciliation entre fils et filles de l’UDPS, l’unité du

parti, les élections, avec en points de mire le rejet de la machine à

voter, l’exigence d’un nettoyage complet du fichier électoral, encore

pollué avec plus de dix millions de faussaires, la libération des

prisonniers politiques, la restructuration de la CENI, le refus d’un

nouveau glissement de calendrier électoral, etc.

Bien que disqualifiés du cycle électoral en cours, les Congolais de la

diaspora représentent une force financière incontournable pour la

campagne électorale, pour laquelle l’UDPS vise une victoire totale, de

la présidentielle aux locales, en passant par les législatives

nationales et provinciales.

Kimp