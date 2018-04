Après le rejet de la motion contre le ministre de la Défense : des députés du Nord-Kivu craignent la chasse aux Nande !

Dans une déclaration signée de leurs propres mains et datée d’hier mercredi 18 avril 2018, des 13 députés nationaux, tous originaires du Nord-Kivu, redoutent l’indexation des autochtones Nande comme traitres à la patrie et complices des forces négatives qui entretiennent l’insécurité dans cette partie de la République voici plus de deux

décennies. A leur avis, le blocage de la motion de défiance contre le ministre de la Défense, le lundi 16 avril 2018 à l’Assemblée Nationale, a constitué un signal fort négatif en direction des compatriotes de cette partie de la République, qui sont restés avec le sentiment de la banalisation de leurs ennuis sécuritaires par le pouvoir en place.

Selon les signataires de la déclaration sous examen, un débat public devrait absolument s’engager au sujet du feuilleton quotidien des massacres des civils au Nord-Kivu et du pillage de leurs champs, maisons et autres, afin que l’on arrive à identifier clairement les

vrais auteurs et commanditaires de ces actes. La clause du secret-défense, dans leur entendement, ne devrait pas être de mise dans une situation d’insécurité où les rescapés cherchent à savoir pourquoi ils ne peuvent pas vivre tranquille sur les terres de leurs

ancêtres, quinze ans après la réunification territoriale opérée en marge du Dialogue intercongolais.

Les 13 députés du Nord-Kivu ne mettent pas de gants pour déplorer les

propos du Chef de l’Etat ainsi que ceux des parlementaires de la

Majorité, lors de leur réunion du lundi 2018, au cours de laquelle une

diabolisation systématique de l’ethnie Nande a été constatée. Ils

expriment leur vive inquiétude au sujet de risque des règlements des

comptes de nature à rappeler le triste épisode du génocide tutsi au

Rwanda.

Le souci des treize parlementaires du Nord-Kivu signataires de la

déclaration du 18 avril 2018 est que le pays ne tombe pas dans les

travers des représailles aveugles contre les Nande, qui ne demandent

qu’à être rassurés par ceux qui ont la responsabilité d’assurer la

sécurité des personnes et biens sur l’ensemble du territoire national.

Les observateurs pensent que le dossier sécuritaire du Nord-Kivu, où

sont concentrées d’importantes forces militaires congolaises et

onusiennes, devrait cesser d’être frappé du sceau du tabou. Il n’est

pas normal que toutes les campagnes d’éradication des forces négatives

ne donnent que des résultats mitigés, alors que ces dernières alignent

des effectifs limités sur la ligne de front, agissent souvent sans

bases arrières sûres, avec des armes le plus souvent individuelles.

Comment sans chars de combats, sans blindés, sans avions de chasse,

sans hélicoptères, les combattants FLDR, ADF, Mai-Mai et autres

arrivent-ils à tenir tête aux armées régulières de la RDC et des

Nations Unies ? Que dire des cas des détournements des fonds, des

vivres, et parfois des armes, munitions et tenues destinés aux hommes

de front ? Que dire des cas de trahison et défections qui s’observent

de temps à autres au sein des troupes des FARDC, concomitamment aux

redditions en série que l’on enregistre ? Que faut-il pour effacer

définitivement les forces négatives de la carte géographique du

Nord-Kivu ?

Ces énigmes exigent des réponses claires et convaincantes pour battre

en brèche la thèse d’un chaos planifié au Nord-Kivu. Kimp

Déclaration politique des députés nationaux

Le lundi 16 avril 2018, une plénière a été convoquée régulièrement

par le Président de l’Assemblée nationale pour traiter de la motion de

défiance contre le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens

Combattants sur l’incapacité du Gouvernement de la République à mettre

fin aux massacres des populations civiles à l’Est du pays.

En violation de l’article 148 de la Constitution et des dispositions

pertinentes du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, une

Députée Nationale, élue de la ville de Kalemie, en province du

Tanganyika, par une motion d’ordre, a permis, selon un scenario

visiblement joué d’avance, à la plénière d’empêcher l’examen de ladite

motion. Notre sens du devoir de Représentants du peuple congolais nous

oblige à fixer l’opinion.

1. Le rejet de la motion de défiance au cours de la plénière du 18

avril 2018 rejoint, sans nul doute, les autres initiatives de blocage

du contrôle parlementaire en rapport avec les responsabilités à

établir dans la protection et la défense des populations congolaises.

Le secteur de la défense et de la sécurité, dans ce qu’il a de

redevable devant le Parlement, ne doit pas continuer à rester en marge

du contrôle parlementaire. Le fait pour l’Assemblée nationale

d’étouffer tout débat public sur le massacre des populations notamment

à Beni, Lubero, Rutshuru, renforce le sentiment d’abandon total d’une

partie du peuple congolais livré à l’holocauste des tueurs sans foi ni

loi par les plus hautes institutions de la République.

2. En marge de ladite motion, les échos relayés de la rencontre du

Président de la République avec les Parlementaires de la Majorité

Présidentielle tenue à la Cité de l’Union Africaine avant la plénière

de l’Assemblée Nationale , font état de propos stigmatisant le groupe

ethnique Nande.

3. Ces propos tenus par le Chef de l’Etat plantent le décor d’un

amalgame ethniciste dangereux qui peut avoir des conséquences

génocidaires dramatiques sur terrain. D’abord, ils opposent l’armée

nationale (les FARDC) à une communauté ethnique, ensuite, ils sont de

nature à susciter une révolte de l’opinion congolaise contre une

communauté ethnique (les Nande), enfin, ils renforcent le sentiment du

peuple meurtri de Beni, qui a toujours eu l’impression de faire

l’objet d’une action punitive et destructive de la part du régime en

place.

4. Ces propos inquiètent tous les Congolais épris de paix, surtout que

cette région des Grands Lacs a déjà vécu des épisodes sanglants,

notamment le génocide rwandais dont la haine et la violence étaient

nourries au fil des années par des discours analogues tenus librement

par de hauts responsables d’un régime de triste mémoire.

5. Il est urgent de calmer le jeu et de juguler la crise, car l’Etat,

dans ses missions régaliennes, doit être à la hauteur de rassurer tout

le monde.

Fait à Kinshasa, le 18 avril 2018

1. Hon. Lusenge K. Bonane J.

2. Hon. Muhindo Mulemberi Paul

3. Hon. Paluku Malisse Malisawa

4. Hon. Arsène Mwaka B.

5. Hon. Balikwisha Juma

6. Hon. Kambale Kalimumbalo

7. Hon. Kiove Kola Edouard

8. Hon. Mbindule Mitono

9. Hon. Kiro Tsongo Grégoire

10. Hon. Muhindo Nzangi Butondo

11. Hon. Nelson Syayipuma

12. Hon. Bakatshuraki Kavusa

13. Hon. Hubert Kakule Shahetera