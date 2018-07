Apres «le paralytique sans béquille» : Fumumba se signale avec «Les Non-dits »

Chef spirituel de la Communauté des Assemblées de l’Eglise « CAE » en

RDC, le pasteur Patrice Fumumba est également un écrivain prolifique.

Son nouvel ouvrage intitulé « Les Non dits » a été porté sur les fonts

baptismaux le samedi 14 juillet 2018 à Africana Palace. Il y avait

comme invités : les ministres kinois de la Culture, de la Fonction

Publique, et Lita et Ruffin Bayambudila..

«C’est à partir d’une observation, d’une inspiration ou d’une

expérience que tout chercheur peut extérioriser sa pensée par le biais

de la plume», a dit d’emblée l’auteur mué, en commentateur des «Non

dits». Quant à son cas personnel, il a souligné avoir mené une

profonde méditation inspirée du processus de la création du monde par

l’Eternel Dieu, qui existe par lui-même et qui n’a ni commencement, ni

fin.

Se référant aux Ecritures, il en a déduit que le monde existe à

partir de la parole prononcée par le Créateur.

En essayant de connaître les causes des conflits enregistrés ça et

là, il s’avère que l’homme, le concepteur de ces violences, cache dans

son cœur beaucoup de «non-dits».

«En s’adressant à son semblable, l’homme ne lui livre pas le fond de

son cœur. Mais ces non dits de sa pensée présentent des avantages

certains et bien sûr des points négatifs.

On enregistre des non dits dans les domaines ecclésiastique,

juridique, médiatique»….

Une information mal transmise aux lecteurs ou mal traitée peut

occasionner des dérapages et dégâts dans la société. Il en est de même

d’une disposition de la loi conçue de manière approximative», a-t-il

relevé.

La famille est l’institution de base de toute société et les non-dits

dans ce cas précis peuvent entraîner le blocage dans l’appareil

social…

La tradition africaine est caractérisée par de nombreux non-dits ou

tabous. Les jeunes trouvent des réponses à ces tabous en recourant aux

réseaux sociaux et tout ce que leur offrent les médias», a-t-il fait

remarquer.

Dans le domaine diplomatique, les non-dits peuvent se justifier par le

fait qu’en diplomatie, il est normal de ne pas tout dire en plein

jour. Certaines informations doivent être tenues secrètes pour ne pas

mettre en émoi le public, quitte à les divulguer au moment propice», a

énoncé Fumumba.

«En outre, il ne suffit pas de dire quelque chose en l’exprimant par

une émission vocale mais il est nécessaire et indispensable que la

bouche puisse exprimer ce que ressent le cœur. C’est en réalité le

problème de la liaison entre le cœur et la bouche», a-t-il soutenu.

«Dieu a commencé par donner le ton et l’homme recourt à son

intelligence pour parachever l’œuvre divine. A titre illustratif, le

Très Haut avait placé l’oiseau sur terre et l’homme s’est inspiré de

cet animal pour concevoir l’avion», a fait observer l’orateur.

«Les Ecritures déclarent que les choses cachées sont à Dieu et les

choses révélées relèvent de l’apanage de l’homme», a rappelé le

commentateur.

Un serviteur de Dieu du nom de Léon Mwema, qui a précédé Fumumba, a

rappelé à l’assistance les titres des précédents ouvrages publiés par

le responsable des CAE, à savoir l’arbre au milieu du jardin, le

paralytique sans béquille, la parole faite chair… «Fumumba avait

publié son premier ouvrage en 1996 et se signale sur le marché du

livre tous les trois ou quatre ans», a précisé Mwema.

Insistant sur la nécessité de la lecture dans la vie de chaque être

humain, il a paraphrasé Gustave Flaubert en disant que «ceux qui

lisent sont de grands esprits». A son avis, la lecture est comme un

besoin naturel dont on ne peut pas se passer tout au long de notre

existence ici sur terre.

L’ouvrage «Les Non- dits» a été baptisé par le Secrétaire général de

l’Union des écrivains Congolais « UECO », Emile Utshusdi.

Avant de s’adonner à cet exercice, Utshudu a par des anecdotes bien

choisis expliqué que notre vie quotidienne est émaillée des « non dits

»

Jean-Pierre Nkutu