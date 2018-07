Après des multiples hésitations : le PPRD rejoint le Front commun pour le Congo

Des acteurs de la Majorité Présidentielle, ceux de l’Opposition ayant

participé aux dialogues de la cité de l’Union africaine et de la Cenco

présents dans le gouvernement, ceux de la société civile et des

personnalités politiques forment depuis peu ce qui est convenu

d’appeler le Front Commun pour le Congo.

Hier dans l’après-midi, et pour mettre fin à une polémique qui

commençait à se répandre comme un feu de brousse, le Parti du Peuple

pour la Reconstruction et la Démocratie a fini par signer la Charte

constitutionnelle. C’est Ramazani Shadary, ci-devant secrétaire

permanent en personne, accompagné de certains de ses adjoints qui a

paraphé l’acte fondateur de la plate-forme. La cérémonie de la

signature de cette charte s’est déroulée au Salon Congo de l’hôtel

Pullman. Le secrétaire permanent du parti présidentiel, Emmanuel

RAMAZANI SHADARY a apposé sa signature sur la charte constitutive de

cette plate-forme dont la paternité revient à son autorité morale,

Joseph Kabila Kabange. Outre les épaules galonnées de cette

plate-forme ainsi que des officiels, l’on a noté la présence des

membres de la Majorité Présidentielle, entre autres le Vice-Premier

Ministre et ministre des Affaires intérieures, le professeur Henri

Mova Sakanyi, de l’opposition et de la société civile au sein du

Gouvernement.

Les membres de cette structure politique et électorale ont convenu de

gagner les élections ensemble et à tous les niveaux autour d’un

programme commun et d’un candidat unique. Les garanties de bonne foi

avant, pendant et après les élections ont été réciproquement codifiées

dans la charte par les nouveaux membres et ceux qui se présenteront

après car, selon certains d’entre eux, les portes du Front Commun pour

le Congo demeureront ouvertes à tout celui qui cherche à y adhérer. De

hauts responsables des partis politiques et de la société civile ont

déjà rejoint cette plate-forme, notamment des personnalités comme

Ingele Ifoto, José Makila, le premier ministre Bruno Tshibala, Modeste

Bahati Lukwebo et bien d’autres. Il a été entendu que chaque parti

politique qui y adhère garde son autonomie politique mais s’en tient

aux valeurs telles que le même programme politique et électoral et

surtout un candidat unique pour l’élection présidentielle prévue le 23

décembre de cette année.

Castro