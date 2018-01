Après la morosité de 2017, la FEC se réjouit de l’embellie de 2018

Faisant le diagnostic de la situation générale du pays, Albert Yuma

Mulimbi a décrié jeudi dernier, au Chapiteau Fête Parfaite, des

dysfonctionnements de la machine gouvernementale et de

l’administration publique. C’était à l’occasion de la cérémonie

d’échange de vœux. Affecté comme les autres compatriotes par tant des

morts enregistrés ces temps derniers, le président national de la FEC

a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles

éprouvées. Il a évoqué à ce sujet, les victimes des épidémies de

choléra et de la fièvre hémorragique à virus Ebola, celles des

inondations et des éboulements de terre. Il s’est dit également ému

par les tueries barbares de l’espace kasaïen sous le phénomène Kamwina

Nsapu et des conflits tribaux entre Bantous et Twa au Tanganyika. Et

il n’a pas manqué de saluer la mémoire des militaires des Fardc et de

la Monusco qui ont trouvé la mort dans la défense de l’intégrité du

pays. Paix en RDC, sans oublier les pertes en vies humaines, celle des

civils, comme des membres de forces de l’ordre, survenues le 31

décembre 2017 et le 21 janvier 2018.

Après ce survol du climat sécuritaire, la FEC, par la voix de son

président national, voit les perspectives économiques en rose avec la

tendance haussière des cours des métaux de base. Le prix du cuivre est

passé de 5.670 dollars la tonne en 2016, a indiqué Albert Yuma, et à

6.970 dollars la tonne en 2017, soit une augmentation de 23 %. Il en

est de même du prix du cobalt qui a enregistré une augmentation de 129

%, passant de 30.570 dollars en 2016, à plus de 70.000 dollars en

2017. S’appuyant sur les données de la BCC, il s’est félicité de

l’augmentation de l’activité économique. Le taux de croissance

économique est estimé à 3,2 % à fin 2017, contre 2,4 % en 2016, soit

un accroissement de 0,8. D’où des félicitations qu’il a adressées au

gouvernement pour sa proactivité en prenant dès août 2017, des mesures

courageuses de stabilisation économique, grâce auxquelles les

résultats se font aujourd’hui sentir, avec notamment une meilleure

mobilisation de recettes publiques, permettant depuis novembre

d’améliorer sensiblement l’exécution des dépenses de l’Etat.

Après un survol du niveau bas des réserves internationales de change,

la rigidité de la demande des devises pour l’importation des biens et

services, la forte inflation de la monnaie locale face au dollar, il a

abordé l’épineuse question de finances publiques et noté que faute des

ressources suffisantes, le gouvernement a recouru au financement

monétaire avec les avances de la BCC, impactant ainsi davantage sur le

niveau des prix intérieurs.

2018 présente de belles perspectives sur le plan économique

Pour lui, la Loi des finances de 2017 qui a connu une augmentation en

volume de 72,1 % comparativement à la loi rectificative de 2016, n’a

été promulguée que courant juin. Cette situation, à son avis, n’a pas

favorisé la bonne marche des institutions du fait du recours aux

crédits provisoires avec des dépassements considérables. Quant au

niveau général des dépenses publiques, il a connu un taux de

réalisation de 44 %. De ce fait, l’exécution des dépenses pourtant

prioritaires est demeurée très faible.

Face à l’embellie qui se dessine en 2018, avec l’augmentation des

cours mondiaux des matières premières, la FEC craint qu’elle ne

profite qu’indirectement aux Congolais, en raison de notre dépendance

aux ressources fiscales du secteur extractif.

S’agissant du climat des affaires, Albert Yuma estime qu’il reste

dominé par la corruption, le harcèlement fiscal et l’insécurité

juridique et judiciaire, et ne contribue toujours pas à favoriser la

promotion de l’investissement, ni la croissance, ni le développement

de notre pays. Situation que le chef de l’Etat, devant le Congrès,

avait dénoncée le 5 avril 2017, en des termes clairs : « Tant que

notre système fiscal sera écrasant, discriminatoire et truffé d’une

parafiscalité lourde, le climat des affaires ne sera pas propice à

l’investissement productif ni au civisme fiscal ».

Malheureusement, après la Conférence sur le climat des affaires en

août 2017 et le Forum national sur la réforme du système fiscal, la

FEC est frustrée de constater que plusieurs résolutions, pourtant

consensuelles, ne sont toujours pas d’application et que les problèmes

soulevés, mais non résolus, continuent de saper l’environnement des

affaires. Il a cité à titre exemplatif, la prolifération des missions

d’enquêtes fiscales, leur caractère irrationnel sur le plan économique

et les multiples perceptions des droits et taxes. Et en dépit des

observations transmises au ministre des Finances, aucune réduction du

nombre de ces taxes même à 5 %, n’est intervenue. Son réquisitoire est

cinglant : « Trop de taxes, parfois injustifiées, d’un montant trop

élevé, trop de contrôles intempestifs, l’absence de réforme, pour ne

citer que ceux-là sont autant des plaintes des entreprises du secteur

informel. D’autres ont fermé, comme Nestlé, ou sont en train de

réduire leurs activités. Faudra-t-il attendre le désert économique,

s’est interrogé Albert Yuma, pour que le gouvernement se réveille ?

De grands cabinets politiques infiltrent leurs partisans dans les ministères

De l’administration publique, il retient quelques griefs dont la

baisse de la qualité des services, leur inefficacité, les grands

cabinets politiques prenant la place des administrations. Yuma

Mulimbi relève que certaines lois souffrent de l’absence des mesures

d’application, d’autres encore sous forme de projets traîneraient au

Parlement. Telle la loi de la sous-traitance dans le secteur privé

promulguée depuis février 2017, comme la loi agricole et le projet de

modification de la loi sur les télécommunications.

Evoquant les mesures de suspension du signal internet pour des

motivations sécuritaires, la FEC fait savoir qu’elles ont causé

d’énormes préjudices à certains fournisseurs, plus au moins 10 % de

leur chiffre d’affaires journalier. Ont également été impactés, les

secteurs bancaire, des transports, et celui de l’hôtellerie.

Abordant le chapitre lié à la loi sur le partenariat public-privé, le

président national de la FEC a fait savoir que face à l’insuffisance

des budgets nationaux pour financer les infrastructures, le recours au

secteur privé paraît indispensable pour couvrir ce déficit. Il s’est

insurgé contre la confusion dans les fonctions d’investisseur et

d’exploitant pour éviter toute tentation du conflit d’intérêt. Et de

suggérer que celui qui apporte les fonds, ne soit intéressé que par la

rémunération de son capital et la capacité de l’exploitant à le

rembourser est une excellente chose.

Au sujet du projet Grand Inga, la vraie richesse pour lui sera

l’énergie produite et vendue, et non pas les fonds amenés par les

partenaires pour en permettre la construction. Enfin, il a plaidé pour

le renforcement du dialogue social et le relèvement du SMIG, ainsi que

des solutions aux irrégularités observées dans le chef des

administrations, en matière fiscale, économique et douanière. Il a

toutefois déploré l’interpellation des cadres et dirigeants

d’entreprises par le parquet au motif de thésaurisation du franc

congolais, les taxations injustifiées et les multiples contrôles

exercés par les services étatiques. Et comme pistes de solution, il a

martelé qu’il faudrait rompre le cercle vicieux où secteur public et

secteur privé se défient en permanence; le premier voyant dans le

second, la solution immédiate à tous ses problèmes, le second voyant

dans le premier, la cause de tous ses problèmes. Enfin, il s’est

aligné au combat de notre nation, légitime bénéficiaire de la juste

répartition des fruits de son sous-sol, en fustigeant le comportement

peu responsable de quelques membres de sa corporation. Il a martelé

que les investisseurs ne doivent pas penser qu’ils disposent des mêmes

prérogatives qu’un Etat à bénéficier des fruits de son sous-sol.

J.R.T.