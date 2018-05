Après Kisangani, les intellectuels donnent de nouveau de la voix : la RDCongo victime du « Syndrome de Caïn » !

Il y a trois semaines, des professeurs congolais d’universités s’étaient réunis à Kisangani dans le cadre d’un forum axé sur la situation politique, sécuritaire, économique et sociale du pays. Tout en s’auto-flagellant comme complices de la descente aux enfers de leur

mère patrie, ils ont fait un constat amer du retour aux antivaleurs décriées sous Mobutu (dictature, pensée unique, corruption, concussion, pillage du patrimoine collectif, impunité, culte de la personnalité, clochardisation du grand nombre, cécité intellectuelle),

etc. Leur conclusion était que pour sauver le Grand Congo en péril, il faut un renouvellement de la classe dirigeante par le choix, dans les urnes, de vrais patriotes.

Nos confrères de « laprunellerdc » rapportent qu’hier lundi 21 mai

2018, à Lubumbashi, les intellectuels, se sont livrés au même

exercice, en commençant par l’aveu de leur culpabilité dans les «

malheurs » politiques, sécuritaires, économiques et sociaux du peuple

congolais. Le professeur Maindo, de l’Université de Kisangani, a sorti

une expression forte, selon laquelle la RDC était atteinte du «

Syndrome de Caïn ». Selon lui, cette pathologie se manifeste par la

destruction, par les décideurs politiques congolais, de l’avenir de

leurs compatriotes, bloquant ainsi toute possibilité d’émergence du

bonheur collectif. Et quand on les pointe du doigt, ils s’empressent

de plaider non coupables.

On a retenu, de cette intervention, cette analyse fort

interpellatrice : « les croque-morts politiques ont conduit Mobutu à

sa dernière demeure. Ils en ont fait autant de Mzee Laurent-Désiré

Kabila. Et aujourd’hui, ils refont la même chose avec Joseph Kabila ».

Selon une idée empruntée au Dr Denis Mukwenge, il a relevé que le

système politique congolais, depuis le départ des colonisateurs

belges, repose sur trois piliers : « Paupérisation, corruption et

restriction » ou « PCR ».

Quant aux intellectuels, il a décelé en eux le « Syndrome d’Adam »,

qui consiste à se répandre en jérémiades au lieu de mener des actions

de nature à impulser le changer de gouvernance.

Le professeur sociologie Kapetenga a dénoncé, pour sa part, le rôle

néfaste joué par les intellectuels congolais au sein de tous les

régimes qui ont eu à régenter la RDC depuis l’aube de l’indépendance,

en versant dans l’obscurantisme. S’ils tiennent réellement à faire

amende honorable, a-t-il indiqué, ils devraient abandonner « la

servitude volontaire pour l’engagement comme éclaireurs de leur

communauté. « Le changement passe par une réflexion responsable et

patriotique », a-t-il lancé à la ronde.

A l’instar du forum de Kisangani, la « Conférence de Lubumbashi »

visait à identifier les maux qui empêchent la RDC de devenir un Etat

émergent aux plans économiques et industriels et de se muer en Etat de

droit. D’où l’idée de partager des réflexions de nature à booster une

vraie démocratie et une gouvernance fondée sur la construction d’un

Congo nouveau, puissant aux plans politique, sécuritaire, économique,

industriel et social. La ville de Goma est d’ores et déjà retenue

comme le prochain lieu de rassemblement de ces libres penseurs.

Kimp