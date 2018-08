Après la désignation de son dauphin : l’Ensemble invite Kabila à avancer davantage dans la bonne direction

Dans une déclaration datée du dimanche 12 août 2018 et signée par son Vice-président, Pierre Lumbi, la plate-forme électorale « Ensemble », qui porte la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle, se réjouit de la rénonciation du Chef de l’Etat, Joseph Kabila, à un troisième mandat. Tout en félicitant l’ensemble du peuple congolais pour cette victoire commune, elle déplore la décision fort tardive de désignation de son dauphin, d’où le cortège de nombreux morts, blessés, prisonniers et exilés politiques, en amont.

Pierre Lumbi et ses pairs estiment que la bataille de l’alternance au

sommet de l’Etat est en passe d’être gagnée, mais le sort de la «

guerre » reste incertain. A leur avis, quatre fausses notes

caractérisent le fichier électoral : l’exclusion de Moïse Katumbi, le

maintien en prison de plusieurs politiciens et activistes de

mouvements citoyens, la machine à voter et un fichier électoral

corrompu.

D’où l’appel à toutes les forces politiques et sociales acquises au

changement à se souder davantage pour baliser le chemin des élections

en vue de l’obtention, grâce à de nouvelles pressions sur les forces

du statu quo, d’une décrispation politique totale, du rejet de la

machine à voter et du nettoyage exhaustif du fichier électoral. Quant

au Chef de l’Etat, il lui est recommandé d’avancer davantage dans la

bonne direction.

DECLARATION POLITIQUE

1. Le Président KABILA vient de désigner son Dauphin et renonce, par

ce geste, à son projet de modifier la Constitution dans le but de

briguer un troisième mandat. Nous nous en félicitons.

2. L’histoire retiendra que, pour y arriver, il aura fallu au peuple

congolais 4 longues et dures années de lutte, de sacrifices de sang,

de larmes, de privation de liberté, de souffrance et d’humiliation.

3. Que du gâchis qui était totalement évitable!

4. A cette étape de notre lutte, nous renouvelons nos hommages aux

dignes filles et fils de notre pays, tombés sur le champ de bataille

pour que triomphent la liberté et la démocratie dans notre pays.

S. Nous saluons la résistance de notre vaillant peuple qui a maintenu

depuis janvier 2015 la flamme de l’espoir par sa constance et la force

de son combat. Cette victoire est avant tout la sienne.

6. Cette victoire, si belle soit-elle, n’est qu’une victoire d’étape.

Il reste encore plusieurs batailles à mener, jusqu’à obtenir la tenue

d’élections libres, crédibles, apaisées, transparentes et inclusives.

7. La communauté nationale et internationale aura constaté qu’un digne

fils congolais, le Président Moïse KA TUMBI, a été délibérément

empêché, par le régime de Kinshasa, de rentrer dans son propre pays et

de déposer son dossier de candidature.

8. Cet acte viole notre Constitution, viole l’Accord de la Saint

Sylvestre, et prive des millions de Congolaises et Congolais qui se

reconnaissent aujourd’hui en lui le droit de choisir leur candidat.

9. Nous attirons l’attention du gouvernement congolais et de la

Communauté Internationale sur les conséquences qui pourraient découler

de cette situation.

l0. Par ailleurs, l’opinion retiendra l’obstination du pouvoir en

place d’une part, à maintenir en détention de dizaines des prisonniers

politiques et d’opinion, parmi lesquels Jean-Claude MUYAMBO, Franck

DIONGO, Eugène DIOMI NDONGALA, Gecoco MULUMBA, Carbone BENI ; et

d’autre part, à contraindre plusieurs Congolais à l’exil.

11.La décrispation politique, volet important de l’Accord du 31

décembre 2016, continue ainsi à être bafouée par le pouvoir en place :

aucun cas emblématique n’est pris en considération ni résolu. Le

régime actuel poursuit sa politique d’exclusion et de déni des droits

et libertés fondamentaux de certains citoyens congolais.

12.Le peuple congolais n’acceptera pas l’exclusion de Moïse KATUMBI

aux prochaines élections présidentielles, ni toute autre exclusion par

le fait de prince.

13.Le peuple congolais n’acceptera pas non plus l’utilisation de la

machine à voter, ni celle d’un fichier électoral corrompu.

14.Ainsi, nous en appelons à la responsabilité du Président Kabila.

15.Monsieur le Président, vous venez de faire un grand pas dans la

bonne direction; il ne comptera que s’il est suivi d’autres pas devant

aller vers la décrispation du climat politique afin de ramener la

sérénité dans notre pays.

16.Monsieur le Président, libérez les prisonniers politiques encore en

prison, levez cette malheureuse mesure qui retient injustement le

Président Moïse Katumbi à l’extérieur du pays, demandez à la CENI de

nettoyer le fichier électoral, demandez-lui de retirer la machine à

voter du processus actuel.

17.Ce sont des conditions incontournables pour offrir à notre pays des

élections apaisées et crédibles, en garantissant l’égalité des chances

à tous les candidats.

18. Faites le Monsieur le Président, cela ne pourra que vous honorer

et nous honorer tous.

19.Nous invitons la communauté internationale, en particulier les

Nations Unies, l’Union Africaine, l’Union Européenne, la SADC et la

CIRGL d’accentuer leurs efforts pour que toutes les mesures de

décrispation contenues dans l’Accord de la saint Sylvestre soient

réellement effectives, afin de permettre à la CENI d’organiser les

élections dans un climat apaisé et de réconciliation. Il en va de

l’intérêt et la paix dans notre pays, dans la région, dans le

continent et dans le monde.

20.Nous appelons le peuple congolais à demeurer vigilant et à ne point

se relâcher dans la lutte pour la décrispation politique, la tenue des

élections le 23 décembre 2018 sans la machine à voter, ni fichier

corrompu, dans le strict respect de la Constitution et de l’Accord du

31 décembre 2016.

Fait à Kinshasa,

le12 août 2018

Pierre Lumbi Okongo

Vice-Président d’Ensemble