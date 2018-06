Après Chebeya, Dechade Kapangala, Rossy Tshimanga et autres : Goma, hommage à un nouveau martyr de la démocratie

La République Démocratique du Congo a enregistré, le dimanche 10 juin 2018, son énième martyr de la démocratie, mort, avec sa sœur, dans un incendie criminel qui s’est produit dans sa maison. Activiste très engagé dans le mouvement citoyen LUCHA (Lutte pour le Changement), Luc Nkulula sera inhumé ce jeudi 14 juin à Goma. A cette occasion, ses

compagnons de lutte comptent lui rendre des hommages qu’il mérite, sous le thème de la dignité, non seulement à Goma, lieu de sa dernière course sur cette terre des hommes et de sa dernière demeure, mais aussi en dehors de cette ville, notamment à Kinshasa, Mbuji-Mayi, Kisangani, Lubumbashi, Johannesburg et Bruxelles.

Comme c’était le cas lors des funérailles d’autres martyrs de la

démocratie, notamment Floribert Chebeya, Dechade Kapangala et Rossy

Tshimanga, les activistes des mouvements citoyens vont prendre

l’engagement de maintenir allumé le flambeau de la démocratie et du

changement représenté par le sacrifice du sang de ces filles et fils

du pays.

Communiqué

n° LUCHA/2018013

En accord avec la famille biologique d’un de ses pionniers, Luc

Nkulula wa-Mwamba, mort tragiquement le dimanche 10 juin 2018 à Goma,

le mouvement citoyen Lutte pour le Changement (LUCHA), a l’insigne

honneur d’annoncer aux amis, collègues, connaissances, et aux

Congolais en général, que les funérailles de l’illustre disparu auront

lieu ce jeudi 14 juin 2018 à Goma, suivant le programme ci-joint.

D’autres cérémonies d’hommages à Luc Nkulula sont organisées par des

militants congolais, des amis de Luc et d’autres personnes de bonne

volonté à travers la RDC et à l’étranger (notamment en Europe et en

Afrique du Sud), aux dates et lieux indiqués dans le programme

officiel. Les cérémonies à Goma et dans certaines autres villes seront

diffusées en direct sur Internet via les réseaux sociaux de la LUCHA.

Le thème choisi pour la cérémonie est «la dignité», cette grande

vertu dans laquelle et pour laquelle Luc Nkulula a vécu. Ainsi, la

famille biologique et la LUCHA souhaitent que ces funérailles se

déroulent dans la plus grande sobriété et la plus grande sérénité. Les

autorités congolaises, avec l’aide de la MONUSCO, sont priées d’y

veiller.

Nous saisissons l’occasion pour exprimer notre profonde gratitude à

l’endroit des amis et connaissances, des institutions, des ONG

congolaises et internationales, des personnalités publiques, des

mouvements citoyens et de la communauté de militants congolais et

africains, des médias, des artistes et de tous les anonymes pour vos

nombreux messages de soutien, aussi touchants les uns que les autres.

Vos vibrants témoignages sur la vie, l’engagement et le courage de Luc

Nkulula sont pour nous un motif de fierté. Nous avons plus que jamais

foi dans le Congo nouveau pour lequel Luc Nkulula a consacré toute sa

jeunesse.

Le flambeau qu’il a porté ne s’éteindra jamais !

Pour la famille,

Dr Kambale Kapund Laurent

Pour la LUCHA,

La Cellule de Communication

PROGRAMME OFFICIEL DES FUNERAILLES A GOMA

I. Généralités

* La journée débutera par la levée du corps à la morgue à l’Hôpital

Général de Goma à 9h00 et se clôturera par un concert d’hommages à

l’esplanade de l’Institut Mwanga

* Dress Code : noir et blanc (tenue de ville)

* Thème général des funérailles : dignité (solennité dans sobriété et

la sérénité)

* Lieu de l’enterrement : cimetière privé Makao (au nord de Goma)

* Le temps indiqué est à l’heure de Goma (GMT+2)

II. Chronologie

8h30 à 9h30 – Levée du corps à la morgue de l’hôpital général de Goma

9h30 à 10h30 – Cortège funèbre. (Itinéraire : Hôpital Général

rond-point Signers > Institut Mwanga)

10h30 à 11h30 – Cérémonie religieuse (sous la conduite de l’église

Arche de l’Alliance, où Luc priait)

11h30 à 13h30 – Oraison funèbre et témoignages divers sur la vie et

l’engagement de Luc Nkulula

14h00 – Départ du cortège funèbre au lieu de l’enterrement (itinéraire

: Institut Mwanga > rond-point Signers > rond-point BEDGL > rond-point

Birere > cimetière Makao

15h00 – Enterrement au cimetière Makao

15h30 à 18h00 – Concert de musique en hommage à Luc Nkulula à

l’esplanade de l’Institut Mwanga, et levée officielle du deuil.

III. Programme des cérémonies organisées dans d’autres villes en

dehors de Goma (temps indiqué = heure locale du lieu de la cérémonie)

1. Kisangani

Messe d’action de grâce ce jeudi 14 juin 2018 à 11h30 à la cathédrale

Notre Dame du Très Saint Rosaire.

2. Kinshasa

* Veillée mortuaire organisée par la LUCHA/Kinshasa mercredi 13 juin

2018 à partir de 19h00, à Zabat (Arrêt Tabita), Intendance, Quartier

Livulu, commune de Lemba (en face de la maison de Zamenga

Batukezanga).

* Messe d’action de grâce organisée par la LUCHA/Kinshasa ce jeudi 14

juin 2018 à 11h30 à la paroisse Saint Joseph, dans la commune de

Kalamu Contact : +243 899 112 021

3. Lubumbashi

Veillée mortuaire organisée par la LUCHA/Lubumbashi mercredi 13 juin

2018 au bureau de la Génération Déterminée (référence : Cathédrale

Orthodoxe), à partir de 16h30.

4. Mbujimayi

Messe d’action de grâce organisée par la LUCHA/Mbujimayi samedi 16

juin 2018 à 9h30 à la paroisse Sainte Marie (ville MIBA).

5. Johannesburg (Afrique du Sud)

Messe d’action de grâce organisée par la LUCHA/Johannesburg ce

vendredi 15 juin 2018 à 14h00 à la cathédrale Christ-Roi de

Doornfontein.

Adresse : 186 Nugget Street, Doornfontein/Berea, Johannesburg 2198.

Contact (phone & WhtsApp) : +27 725 358 934

6. Bruxelles (Belgique)

Messe d’action de grâce organisée par la LUCHA/Europe ce dimanche 17

juin 2018 à 17h00 à l’église Saint-Charles Borromée (en présence des

abbés Faustin Kwakwa et Gilbert Yamba).

Adresse : avenue du Karreveled 15, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Métros 2

et 6 : Osseghem/Tram 82 : Karreveld/Bus 20 et 49 : Bostogne.

Contact (phone & WhtsApp) : +243 53 777 625