Annonce de la création de la plateforme électorale « Mission Nouvelle » ou « Le camp des opprimés»

Chers compatriotes

Les sorties, les tractations et les alliances politiques de ces

derniers jours, viennent de planter le décor préélectoral en RD Congo.

Allié indéfectible de la raison et de la vérité, le temps a fini par

nous révéler ceux qui s’occupent exclusivement de leurs intérêts

égoïstes en lieu et place de l’intérêt général.

Le temps, allié également des bienfaiteurs et des justes, a agi

naturellement en faveur du peuple congolais, de la majorité douce et

accommodante, en révélant en RD Congo l’existence à ce jour de 2 camps

sociopolitiques opposés. Je cite : le camp de comploteurs contre le

peuple congolais, d’un côté, et le camp des opprimés, de l’autre.

Primo, le camps des comploteurs nous a dépouillés des droits

politiques, économiques et sociaux essentiels, dont le droit de nous

choisir librement nos représentants à intervalles réguliers, notamment

en offrant gratuitement sous les marques du sang et des pleurs du

peuple congolais, d’abord, deux ans de plus à Joseph Kabila, ensuite,

un bonus institutionnel allant de 2 à plus de 6 ans, dont deux ans

pour les députés nationaux, environ ou plus de 6 ans aux sénateurs, à

certains gouverneurs de province et aux députés provinciaux. Un cas

gravissime et sans précédent dans l’histoire politique de l’humanité.

Qu’à cela ne tienne, l’opinion nationale et internationale reconnait

aujoud’hui l’existence d’un lourd contentieux entre le peuple

congolais et tous les actuels acteurs institutionnels qui se sont

complotés pour ne pas organiser les élections et se cramponner

collectivement au pouvoir en se payant des émoluments sans mandat du

peuple pendant plus de 5 ans pour certains. Dépourvus du mandat du

peuple, tous ces acteurs institutionnels ont ainsi travaillé en tant

que bénévoles de la république de 2012 à ce jour. Le principe

républicain voulant que quiconque travaille sans autorisation ou sans

mandat du rémunérateur public, travaille double!

Tous ces acteurs institutionnels allongent la liste des débiteurs de

la RD Congo dont le dossier sea saisi par l’Office de gestion de la

dette publiue OGEDEP. Déjà, quelques facteurs et gestes politiques

posés favorisent le règlement de ce contentieux dans un proche avenir.

Secundo, le camp des comploteurs contre le peuple, sous prétexte de

l’appliation de la loi sur le financement des partis politiques et

ignorant remarquablement le degré de la crise actuelle, de la misère

et de la pauvreté des populations congolaises, recommande l’exécution

budgétaire afin que les citoyens qu’ils ont chosifiés pendant des

années prennent en charge leurs frais de dépôts des candidatures :

vaste moquerie! Les mêmes populations avilies sont ainsi appelées à

intensifier leur pauvreté et leur misère, en sponsorisant et en

finançant leurs bourreaux, dans un pays au bas de l’échelle sur le

développement humain publié par le PNUD.

Tertio, des acteurs du camp de comploteurs contre le peuple sont

comptables et complices de la crise multiforme et sans précédent que

traverse la RD Congo depuis près de 30 ans : sans avoir présenté

formellement leur bilan et tiré au clair leur responsabilité dans les

violations massives et répétitives des droits humains, des tueries,

des viols des femmes et jeunes filles au quotidien et autres actes de

barbarie, de mauvaise gouvernance ou de sabotage de l’économie

nationale pendant des décennies, aux côtés et à travers des

gouvernements successivement sous la présidence du feu Maréchal Mobutu

Sese Seko, du feu Laurent-Désiré Kabila et de Joseph Kabila.

Chers compatriotes,

Le 23 décembre 2018, le peuple congolais élira démocratiquement son

premier président de la république et ses premiers représentants à

l’Assemblée Nationale de l’après Etienne Tshisekedi wa Mulumba, dont

les termes testamentaires se résument au seul credo et sacro-saint

principe : le peuple d’abord !

Le 23 décembre 2018, le peuple congolais élira démocratiquement son

premier président de la République et ses premiers représentants à

l’Assemblée de l’après Etienne Tshisekedi wa Mulumba, en sanctionnant

le camp de comploteurs.

Le 23 décembre 2018, à 48 heures de la nativité, le peuple congolais

renoncera définitivement à son rôle contre-productif et pernicieux de

«Père Noël» des acteurs et complices du camp des comploteurs.

Le 23 décembre 2018, le peuple congolais sanctionnera ses bourreaux,

ses ennemis, ses tortionnaires et ses agresseurs

Le 23 décembre 2018, le peuple congolais choisira pour le camp des opprimés

Le 23 décembre 2018, deux ans après l’écoulement abondant du sang de

Rossy Mukendi et autres martyrs, le peuple congolais brandira enfin le

carton rouge contre tous les candidats du camp des comploteurs qui

directement ou indirectement, brillent par un terrorisme et une

barbarie hors du commun, procédé triomphalement à la coupure de l’eau

potale, de l’énergie lectrique, du téléphone filaire et cellulaire, du

signal de télévision et de la radio, du réseau internet et de la

connexion aux médias sociaux.

Chers compatriotes,

Face à ce camp de comploteurs contre le peuple congolais, les

candidats néo-missionnaires remporteront les élections du 23 décembre

2018

Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, rangés tous derrière l’idéal

du changement véritable, incarné par la plateforme électorale «

Mission NOUVELLE » choisiront, le 23 décembre 2018, pour le

néo-Missionnaire Daniel Alain Shekomba à la présidence de la

république démocratique du Congo et les autres candidats

néo-missionnaires aux Assemblées nationale et provinciales

Car nous sommes détenteur d’un pojet de socété de grande envergure, à

la mesure de la crise profonde et multiforme qui secoue le pays.

Nous comptons parmi nous de grandes compétences et experts de tous

les âges et dans toutes les disciplines.

Et nous avons les moyens de nos ambitions et de notre rêve

arc-en-ciel pour la RD Congo.

Nous sommes concomitamment engagés à défendre la loi fondamentale du

pays et notre programme électoral. Nous sommes adorateurs de la

dialectique constructive, de la discussion citoyenne et du débat

intelligent. Et nous sommes loin de perdre un débat contradictoire

politique, juste et impartial dans le cadre des élections.

Avec plus 60 ans d’existence de l’UNIVERSITÉ en RD Congo, des

milliers de têtes encyclopédiques ont été réellement produites et

alimentent la réserve nationale. Ainsi, l’alternance à valeur ajoutée

se révèle une option générale pour les prochaines institutions de la

RD Congo. Fini le temps de filles et fils à Papa gracieusement

profiteurs et jouisseurs à des richesses du pays au détriment de

misérables et pauvres contribuables congolais! Les mêmes causes

produisant les mêmes effets, une invite est donc lancée aux nouvelles

intelligences et aux nouvelles aptitudes de gestions pour le

changement réel de système de gouvernance en RD Congo

Chers Compatriotes,

Bienvenue à la signature prochaine de la Charte de la Plateforme

électorale « MISSION NOUVELLE » à Kinshasa, en République démocratique

du Congo

À bas le camp des comploteurs!

Plus Haut le camp des opprimés

Vive MISSION NOUVELLE!

Vive la RD Congo!

(PAR CLAUDE KAZADI LUBATSHI, PORTE-PAROLE)