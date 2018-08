Amnistie : Katumbi non demandeur !

Après la sortie médiatique de Léon Kengo wa Dondo sur les antennes de RFI (Radio France Internationale), avec un accent particulier sur l’exclusion de Moïse Katumbi du processus électoral, le précité a répliqué par le biais d’une conférence de presse qu’il a animée le

mercredi 21 août au siège de l’Ensemble, à Bruxelles, en Belgique.

Selon notre confrère Cheik Fita, l’ancien gouverneur de l’ex-province du Katanga a rejeté catégoriquement la proposition du président du Sénat de le voir solliciter une amnistie auprès du Chef de l’Etat. Il

a également décliné toute offre de grâce présidentielle, au motif que

les faits pour lesquels il est poursuivi sont « politiques ».

Moïse Katumbi a brandi, pour ce faire, l’argumentaire selon laquelle

il ne se reconnaît coupable dans aucun des dossiers judiciaires mis à

charge. A son avis, la suggestion du numéro un de la Chambre haute du

Parlement allant dans le sens d’une demande d’amnistie confirme le

caractère politique de tous les procès « fabriqués » contre lui par le

pouvoir en place à Kinshasa.

S’agissant précisément des dossiers judiciaires dans lesquels il

serait impliqué, à savoir ceux en rapport avec la « spoliation

immobilière », le « recrutement des mercenaires », le « financement

d’un mouvement rebelle en Ituri », la « double nationalité » et la «

falsification de passeport », Moïse Katumbi les a tous versés dans la

stratégie arrêtée par la Majorité Présidentielle pour le disqualifier

de la course à la présidentielle de décembre 2018.

Concernant la spoliation immobilière, il a fait savoir qu’il n’a

jamais hérité de quoi que ce soit et qu’il a bâti sa fortune à la

sueur de son front. A cet effet, il a demandé à ceux qui l’accusent de

tous les péchés du monde de justifier l’origine de leurs avoirs, qu’il

soutient découler des « biens mal acquis », ainsi que l’ont révélé les

dossiers de « Panama papers ».

Parlant de la controverse qui bat son plein dans la famille politique

du Chef de l’Etat au sujet de ses origines, le président de l’Ensemble

a mis tous ceux qui le diabolisent au défi d’apporter la preuve de sa

nationalité étrangère. Selon lui, ouvrir le dossier de la « double

nationalité », c’est ouvrir la boite de Pandore car de nombreuses

personnalités présentes dans les institutions de la République sont

porteuses d’une nationalité étrangère.

Moise Katumbi a indiqué, à l’occasion, que ses malheurs remontent à

décembre 2014, quand il avait évoqué, au cours d’une réunion publique,

son refus et celui du peuple congolais d’accepter un «Troisième faux

penalty », alors qu’il était encore membre à part entière du PPRD

(Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie).

Il se réjouit, quatre ans après, d’avoir vu juste car le Chef de

l’Etat a fini par jeter l’éponge, sous les pressions internes et

externes, en renonçant à l’idée de briguer un troisième mandat

anticonstitutionnel. Il a souligné, au passage, que si Joseph Kabila

avait, à l’époque, fixé tout le monde sur son avenir politique, il

aurait épargné au pays des martyrs de la démocratie (Thérèse

Kapangala, Rossy Tshimanga et des centaines d’anonymes), des exilés

internes et externes, des détenus politiques, des pillages, des

victimes de tortures, viols et autres traitements inhumains et

dégradants, etc.

Enfin, le président de l’Ensemble a réitéré le mobile principal de

son combat politique, à savoir la tenue d’élections inclusives,

libres, transparentes et apaisées, en vue de l’alternance démocratique

au sommet de l’Etat. Kimp