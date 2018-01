Amen TV à Beu SAT : « Arrêtez l’exploitation illicite et commerciale de ma fréquence »

Devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa-Gombe, le ministère Amen

est opposé à la Société général des télédistributions (SGT),mieux

connue sous l’acronyme de Bleu Sat.

Le demandeur a attrait en justice Bleu Sat pour solliciter des

mesures provisoires qui portent sur la cessation d’exploitation

illicite et commerciale de sa fréquence.

Enrolée sous RCE 5469, cette affaire a été plaidée au cours de

l’audience publique du mardi 23 janvier.

Avant la prise de parole par les avocats de la partie demanderesse,

les conseils de Sté Bleu SAT ont laissé entendre qu’ils avaient

d’abord des préalables à soulever à l’intention du tribunal. A les en

croire, le tribunal ne devrait pas faire droit à cette demande des

mesures provisoires pour incompétence.

Cette incompétence se justifie selon eux du fait que la matière sous

examen relève des missions de la Cour Suprême de justice à travers sa

section administrative, conformément aux attributions et prérogatives

reconnues par l’ARPTC ainsi que l’arrêté ministériel de 2015 portant

exploitation des récepteurs et fréquences analogiques en RDC .

Pour les conseils de Bleu SAT, la suspension de l’exploitation d’une

fréquence n’ést pas du tout une matière commerciale telle que vue par

le demandeur.

Ils estiment que ce dossier est vide, c’est-à-dire sans fond et ne

peut donner droit à des quelconques dommages et intérêts. Toutefois,

ils ont indiqué que par une lettre d’octobre 2017, l’Etat Congolais

avait opté pour la récupération en bonne et due forme du canal UHF

30 et 34 octroyé à la partie demanderesse.

Ainsi pour conclure, ils ont renchéri que cette saisine du tribunal

qui consiste à analyser le soubassement d’une fréquence (acte

administratif), sur base d’un arrêté interministériel est sans objet.

Pour ce qui est du fond, ils ont juste voulu savoir si le tribunal

était compétent pour examiner cette matière, estimant qu’il y avait

défaut de qualité et litispendance vu que le TGI-Gombe était déjà

saisi en premier. Il aurait donc fallu au demandeur d’assigner aussi

l’Etat Congolais c’est-à-dire l’ARPTC.

Appelé à donner sa version des faits, malgré les exceptions qui ont

été soulevées, le collectif d’avocats du demandeur a d’abord tenu à

clarifier les choses à l’intention du tribunal. Selon eux, il ne

s’agissait pas d’une quelconque appréciation pour analyser les actes

administratifs tel que cela était vu de l’autre côté.

La requête formulée avait pour objet de constater qu’il y avait

exploitation illégale et commerciale causant préjudice à leur client

et que cela devrait à tout prix être suspendu. Aussi, ce collectif a

rappelé à l’intention du tribunal qu’il était en connaissance des

articles 150 et 151 relatifs aux recours administratifs judiciaires

qui stipulent que pareille matière est de la compétence de la Cour

Suprême de Justice (Section administrative).

Ce collectif a expliqué que l’exploit notifié n’avait jamais

demandé des droits à Bleu SAT. Il était question de procéder

simplement à la suspension d’exploitation illicite et commerciale.

Et à travers une démonstration des faits, ce collectif a fait savoir

au tribunal que depuis le 21 decembre 2017, dès qu*’on se branche sur

Bleu Sat il y a la chaîne Amen TV qui apparait au bas de l’écran de

votre télévision. Pour mieux asseoir son argumentaire,ce collectif a

signalé qu’en 2002, l’Etat congolais avait levé l’option pour la loi

cadre sur les télécoms. Cette loi, en son article 7, parle de fonction

de régulation d’une part et d’exploitation d’autre part.

Ce collectif a expliqué au tribunal que pour ce qui est de

l’exploitation elle devrait se faire à travers, un permis

d’exploitation delivrée par le ministère de la Communication et

Médias. Il a tenu à faire savoir qu’il y avait une exploitation

illégale car leur client en son temps avait demandé l’avis favorable.

Ce collectif a martelé que Bleu Sat n’avait aucun droit

d’exploitation commerciale faute de document. Ce collectif s’est dit

indigné de constater qu’alors que son client se trouve en position

d’attente, un autre opérateur exploite illégalement sa chaîne jusqu’à

faire payer des bouquets aux utilisateurs sans aucun contrat

préalable.

Répondant à l’antériorité de l’avis favorable, ce collectif a

expliqué que la demande de personnalité juridique était faite en 2000

mais c’est en 2002 qu’elle était devenue effective. Pour ce qui est de

la litispendance, ce collectif a expliqué que l’action du TGI-Gombe

était à caractère commercial.

Par rapport à l’incompétence matérielle, ce collectif a affirmé

qu’il s’agit d’une action en réparation et qu’aucun exploit ne demande

d’annuler aucun acte administratif. Par conséquent, les mesures

provisoires sollicitées devraient leur être accordées, Le Tribunal

devrait constater simplement que l’exploitation actuelle par Bleu SAT

de sa fréquence continue à causer énormément préjudice et que cela

doit cessez puisqu’il n’y a aucun contrat entre parties.

Melba Muzola