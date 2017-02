Alternance pour la République : Katebe ce jeudi devant la Commission de discipline

Revenu à Kinshasa le mardi 21 février 2017, après 12 ans d’exil à

l’étranger, en vue de s’expliquer au sujet de sa suspension temporaire

par sa plate-forme politique, à savoir l’Alternance pour la République

(AR), Raphaël Katebe Katoto s’était plaint, à partir de l’étranger,

d’avoir appris cette mesure par voie de presse et de n’avoir pas

encore été notifié officiellement. Selon des sources proches de ce

regroupement politique, sa lettre de suspension lui a finalement été

remise hier mercredi 22 février dans la soirée au Fleuve Congo Hôtel

où il a établi son « quartier général » kinois. Cette correspondance,

indique-t-on, a été signée par Jean-Bertrand Ewanga, Secrétaire

général de l’AR.

S’agissant de sa comparution, à bref délai, devant la Commission de

discipline de l’Alternance pour la République, elle devrait intervenir

en principe ce jeudi 23 février.

En gros, il est reproché à Katebe Katoto d’avoir tenu des propos qui

ne cadraient ni avec la vision politique de l’Alternance pour la

République, ni avec celle du Rassemblement des Forces Politiques et

Sociales Acquises au Changement. On rappelle, au passage, que cet

acteur politique avait déclaré, à haute voix, qu’Etienne Tshisekedi ne

lui avait pas part de la désignation de son fils Félix Tshisekedi au

poste de Premier ministre du gouvernement de Transition et, que par

ailleurs, il ne voyait aucun inconvénient à ce que le Rassemblement

présente au Chef de l’Etat une liste de trois candidats «

primaturables ». A son avis, quel que puisse être le cas de figure,

l’heureux élus serait fatalement un représentant du Rassemblement.

Katebe Katoto avait également paru déconnecté de l’Alternance pour la

République en revendiquant la succession de Tshisekedi à la présidence

du Conseil des Sages du Rassemblement au motif qu’au terme du Conclave

de Genval, il avait acquis le statut de « Vice-président ». Par ces

temps où les affiliés du Rassemblement s’accrochent au principe du «

candidat unique » pour la Primature, conformément aux prescrits de

l’Accord du 31 décembre 2016, et où ils privilégient le consensus dans

la recherche du successeur d’Etienne Tshisekedi à la tête de leur méga

plate forme politique, le frère de Moïse Katumbi a mis plus d’un mal

aise en donnant l’impression de ramer à contre courant et de défendre

des thèses proches de celles de la Majorité Présidentielle.

On se réjouit, dans les rangs de l’Alternance pour la République, de

l’élégance dont a fait montre de Katebe Katoto à venir présenter ses

moyens de défense à Kinshasa mais aussi des sacrifices qu’il a

consentis en quittant la lointaine Belgique pour se mettre à la

disposition de la Commission de discipline de sa famille politique. A

en croire des indiscrétions parvenues au Phare, Delly Sessanga, le

président de l’AR, lui a rendu une visite de courtoisie hier au Fleuve

Congo Hôtel. Cela laisse penser que l’espoir d’une rapide

clarification des malentendus est permis.

Eric Wemba