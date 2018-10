ALERTE : LA PROVINCE DU NORD-KIVU SOUS MENACES SÉCURITAIRES

La Coordination Provinciale de la Société Civile Forces Vives alerte

l’opinion tant nationale qu’internationale sur les menaces

sécuritaires qui pèsent sur la Province du Nord-Kivu. Les ennemis de

la paix se seraient frayé des voies d’entrer dans les différentes

frontières des pays voisins.

A titre illustratif :

1°) La nuit du lundi 15 au mardi 16 octobre 2018, des mouvements

d’hommes sont entrés jusqu’à Ntamugenga en groupement Bweza-Rangira et

se sont dirigés vers Busanza en chefferie de Bwisha

2°) La nuit de mercredi 17 au jeudi 18 octobre 2018, des hommes en

armes sont entrés à Kabasanza dans le groupement Bweza et se sont

dirigés vers Rwanguba en groupement Jomba.

3°) La nuit de jeudi 18 à vendredi 19 octobre 2018, ils sont entrés

par Ruvumu Kashari dans le groupement de Kisigari.

Partout où ils passent, ils pillent des biens de la population y

compris les groupes électrogènes, les panneaux solaires, les vaches,

les bêtes,…

La population pense que ces hommes en armes seraient des anciens du

M23 en provenance du Rwanda et de l’Ouganda pour renforcer les groupes

armés en vue de déstabiliser le processus électoral.

La Société Civils appelle la population à demeurer vigilante en

dénonçant tout cas suspect. Elle recommande au Gouvernement Congolais

et au Gouvernement Provincial d’alerter le Mécanisme Conjoint de

vérification pour se rassurer qu’il ne s’agit pas des ex-M23, moins

encore de l’armée des pays voisins.

Ainsi fait à Goma, le 19 octobre 2018.

Pour la Coordination Provinciale de la Société Civile du Nord-Kivu,

Mme Aimée Kataliko M.

Questeur Thierry Hatangi

Rapporteur Général Adjoint Georges Muhindo Katsongo

Rapporteur Général

Mme Louise Nyota

Deuxième Vice-présidente Mr Edgar Katembo Mateso

Premier Vice-président Mr John Banyene Balingene

Président