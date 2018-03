Alerte à la cybercriminalité dans le monde et en RDC

Dans le cadre du mois de la francophonie, un panel des spécialistes du numérique ont planché hier jeudi 29 mars 2018, au Centre de Documentation sur l’Enseignement Supérieur et Universitaire de Kinshasa « Cedesurk », sur les enjeux de la cybercriminalité, les intelligences numériques, les opportunités d’investissement dans les NTIC, etc.

Cette journée sur les intelligences numériques a été organisée par la

Délégation de la Wallonie Bruxelles « DWB » et l’Agence Universitaire

de la Francophonie « AUF ».

Présente sur les lieux, la représentante spéciale du Chef de l’Etat

à la Francophonie, Isabelle Tshombe, a affirmé avoir vu naître le

Cedesurk, il y a de cela 16 ans. A sa naissance, a-t-elle rappelé, il

avait suscité beaucoup d’espoirs. Elle a relevé le fait que la RDC,

qui possède un sous sol riche et contribue à sa manière à l’éclosion

du numérique, soit en retard.

En sa qualité de directeur chargé de la planification à l’ANAPI,

Pierre Kanika a parlé en long et en large de l’agence sus évoquée.

L’ANAPI, a indiqué cet intervenant, mis sur pied pour faciliter la

tâche aux investisseurs potentiels et les accompagner dans le volet

administratif, est un organe technique du gouvernement. Et d’ajouter

que les NTIC dépendent du ministère des PTT et de l’Autorité de

Régulation des Postes et Télécommunications.

Selon Kanika, la vision de notre Etat sur les NTIC est d’adapter le

régime des réseaux et des télécommunication aux réalités actuelles

pour éliminer les inégalités de traitement et les anomalies liées à

une non prise en compte de la convergence des services, mais aussi

réduire le coût d’accès à l’internet et aux NTIC.

A l’en croire toujours, les NTIC peuvent être utilisées dans les

secteurs de l’agriculture, la santé (télé médecine), l’éducation…..

Plusieurs opportunités s’offrent aux investisseurs sur les NTIC, a

conclu Kanika.

Emmanuel Musuyi a défini que la cybercriminalité comme toute activité

illégale menée par un ou des individus en recourant à l’internet. La

RDC, qui compte des milliers d’internautes, n’est pas épargnée par ce

fléau qui est beaucoup plus lucratif que la drogue. Elle se

caractérise par le piratage des cartes bancaires, l’espionnage, la

publicité mensongère, la cyber pédophilie…….

Quant aux enjeux culturels, Musuyi a épinglé le problème des droits

de la propriété, relevant des cas des milliers des films piratés, des

marques contrefaites….. Le marché du disque s’est effondré. Au moins,

1,5 million des gens sont escroqués chaque jour.

Est-il possible d’intenter un procès contre des internautes peu vertueux ?

A cette question posée par un participant, Kodjo Ndukama, spécialiste

en droit numérique et intervenant lui aussi, a répondu qu’il est

difficile de le faire, dans la mesure où l’identification des auteurs

est un véritable casse-tête. Il y a également le problème de

l’harmonisation des lois. Un cybercriminel habitant par exemple

l’Indonésie mais qui a opéré en Chine, doit être jugé selon le droit

chinois ou indonésien ? s’est-il interrogé.

Musuyi a repris la parole pour dire que la cybercriminalité est

comparable au VIH sida. L’éradiquer, c’est vraiment difficile. Les

pays ont intérêt à travailler en synergie pour tenter de freiner ce

fléau, a-t-il indiqué.

L’autre temps fort de la journée d’hier était la présentation des

projets innovants initiés par une dizaine des jeunes entrepreneurs

dans le domaine des NTIC.

En somme, ces jeunes gens servent d’interface entre les fournisseurs

de service et les consommateurs.

Farel Mayimbi, ancien étudiant en Inde, est certainement le jeune

entrepreneur à avoir le plus séduit l’assistance en expliquant avoir

étudié comment sécuriser des informations, mais aussi apporter des

solutions en ce qui concerne la protection des données

confidentielles des entreprises et la réduction drastique des vols.

Pourquoi, en dépit de la création de l’ANAPI et du service du Guichet

unique, les investisseurs ne bousculent pas en RDC ?

Kanika a fait savoir que l’ANAPI travaille à sa manière pour attirer

des investisseurs en RDC. Il a expliqué que le Congo est un pays post

conflit. Et qu’à voir comment les immeubles poussent comme des

champignons, on doit dire que les choses s’améliorent. Kodjo a

recommandé aux « innovateurs » de faire breveter leurs inventions ou

les faire légaliser.

Jean-Pierre Nkutu