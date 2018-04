Alain Daniel Shekomba propose « Voting Plus » à la place de la machine à voter

Expert en télécommunication et cofondateur du mouvement socio-politique « Mission Nouvelle », Alain Daniel Shekomba est concepteur d’une application de vote électronique dénommée « Voting Plus ». Téléchargeable gratuitement sur play store pour tous les

terminaux Android et app store pour les IPhone ou utilisable en version web sur www.voting-six.com et www.voting-six.com/admin, cette application inédite permet de créer des parlements ou des assemblées virtuelles avec un suivi de vote en temps réel, assorti de l’économie en emploi du papier et du temps, tout en éliminant la barrière «

espace ».

Selon Alain Daniel Shekomba, l’application « Voting Plus » est la

contribution du mouvement sociopolitique « Mission Nouvelle » qu’il

dirige, à l’épanouissement de la démocratie et, particulièrement, à

la transparence dans l’adoption des lois et autres options ayant trait

au fonctionnement des institutions des pays africains.

Substantiellement, la dématérialisation des opérations de vote a pour

avantages : la réduction drastique des coûts liés aux opérations de

vote, la réduction du temps de traitement et de compilation des

résultats, la garantie de la transparence des opérations et du

processus (suivi du processus de traitement et de compilation des

résultats de vote en temps réel), l’élimination des facteurs de

fraude.

Somme toute, cette application est ainsi créée afin de promouvoir la

démocratie en Afrique et éviter le recours à la force et à la violence

par les politiciens africains. L’application « Voting Plus » permet

aussi de contourner les motifs de non organisation des élections à

intervalles réguliers, notamment le manque des moyens financiers, le

coût important des moyens logistiques, la crainte ou la psychose de la

fraude électorale. Monsieur Alain Daniel Shekomba et quelques membres

de «Mission Nouvelle » animeront une conférence publique au cours de

laquelle il fournira des explications techniques et plus de détails

sur l’usage de L’application « Voting Plus ».

« Pour la démocratie et la bonne gouvernance, « Mission Nouvelle », ne

se limite pas aux discours mais agit en apportant des solutions

concrètes aux problèmes auxquels est confrontée la société congolaise.

Résultat d’une recherche durant des années, cette application est

l’illustration éloquente de la gamme des solutions déjà conçues par

les experts de ce mouvement dans tous les domaines pour l’amélioration

du fonctionnement des institutions, des conditions de vie et

d’existence des populations de la RDC, en particulier, et du continent

africain, en général », a affirmé le porte-parole de Mission Nouvelle,

Claude Kazadi Lubatshi

En définitive, « l’application « Voting Plus » public offrira la

possibilité de vote dématérialisé du meilleur chanteur ou meilleur

présentateur Télévision au président de la République élu, en passant

par le député provincial, le député national ou le sénateur », a

ajouté le porte-voix néo-missionnaire.

Pour plus d’informations prendre contact par e-mail avec :

support@voting-six.com