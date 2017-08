Afrique du Sud – RDC : plus besoin de visa pour les officiels

Les officiels congolais détenteurs des passeports diplomatiques et de

service peuvent désormais entrer à Pretoria en Afrique du Sud sans

visa et vice-versa. Cette avancée diplomatique entre ces deux pays

d’Afrique a été rendue possible grâce à la signature de l’Accord

d’exemption de visas au profit de cette catégorie de personne,

intervenue le lundi 31 juillet 2017 en Afrique du Sud entre le Vice

premier ministre, ministre congolais de l’Intérieur et Sécurité,

Emmanuel Shadari, et son homologue sud-africain, Hlingiwe.

Cet accord consécutif à la dernière réunion des chefs d’Etat

congolais et sud-africain le mois dernier, vise à permettre la libre

circulation des officiels appelés à mettre en œuvre différents accords

signés dans divers domaines par les deux pays, comme celui concernant

la migration. Par officiels, on entend notamment les membres du

gouvernement, les parlementaires (députés et sénateurs), les

dépendants des députés, des ministres, les hauts fonctionnaires, tous

détenteurs de passeports diplomatiques et de service.

Selon le Vice-premier ministre, ministre de l’intérieur de la RDC, la

signature de cet accord négocié depuis plusieurs décennies est un

grand pas franchi par les deux pays, un tournant décisif qui consacre

l’excellence des relations entre Kinshasa et Pretoria.

A en croire Emmanuel Shadari, dorénavant, les officiels sud-africains

et congolais n’aurons plus à perdre du temps à travers des formalités

d’obtention des visas (entre autre pendant les week-ends) et

capitaliser de ce fait le temps pour l’application des multiples

accords signés entre la RDC et le pays de Mandela.

« … Nous avons signé beaucoup d’accords avec la République

sud-africaine et aujourd’hui si je ne m’abuse, nous sommes au 36ème

accord. Mais l’application de ces accords exige que l’on soit souple,

prêt à tout moment pour ne pas être bloqué par les formalités de

migration ou les formalités au niveau même diplomatique. C’est

pourquoi nous disons, il faut d’abord commencer avec les officiels.

Les autres catégories des personnes viendront après. », a déclaré le

Vice-premier ministre de l’Intérieur lors de la signature de l’accord.

Il a par ailleurs attiré l’attention sur le respect des lois de la

République du fait que cette exemption ne peut être immédiatement

accordée à tout le monde au risque de recevoir dans les deux pays des

personnes non grata, des personnes qui ne remplissent pas les

conditions de venir dans un pays ou dans un autre.

Cette précision était nécessaire car la communauté congolaise

d’Afrique du Sud a jubilé dans les rues de Pretoria à l’annonce de

cette nouvelle ,pensant qu’elle concernait tout le monde.

Myriam Iragi