Affaire vaches : Freddy Matungulu exige des sanctions exemplaires

Pendant que le bras de fer entre le régime de Kinshasa et l’Eglise catholique occupait jusque-là les esprits, depuis quelques semaines, c’est une autre actualité, tout aussi problématique, qui a pris le dessus. Il s’agit de la présence dans l’ex-province du Bandundu, de milliers de vaches qui seraient venues des lointaines provinces de

l’Est de la République Démocratique du Congo (Tanganyka et Sud-Kivu) et conduites par des éleveurs non encore formellement identifiés.

Rentré au pays la semaine dernière après un séjour de trois mois aux Etats-Unis et en Europe, où il a eu plusieurs contacts avec diverses personnalités du monde économique et diplomatique, Freddy Matungulu, l’initiateur du parti Congo Na Biso (CNB), s’insurge contre le silence coupable des autorités nationales et celui des gouverneurs des provinces traversées par ce cheptel.

Pour l’ancien fonctionnaire au Fonds monétaire international (FMI), cette affaire doit nous préoccuper au plus haut point parce qu’elle touche directement à la sécurité nationale. «Comment dans un pays juché d’innombrables foyers de conflits armés et secoué par la

présence de plusieurs milices, des éleveurs accompagnés de plus de 1.500 têtes de vaches peuvent traverser le territoire national de l’Est à l’Ouest sans attirer l’attention des gouvernants aux niveaux régional et central? », s’interroge Freddy Matungulu, ancien ministre des Finances, Budget et Economie – de 2001 à2003.

Freddy Matungulu exige du pouvoir de Kinshasa de clarifier

plusieurs points d’ombre. Notamment, d’où sont parties ces vaches ?

Quel a été l’itinéraire emprunté par les éleveurs qui les convoient ?

Comment ces derniers ont-ils traversé l’espace kasaïen pendant la

période des troubles créés par le phénomène Kamuina Nsapu ? Pourquoi

les gouverneurs des provinces traversées par ces vaches sont-ils

restés silencieux ? Des questions qui appellent des réponses urgentes

dans ce contexte d’incertitudes politiques continues.

Manque de communication

Lorsque les premières informations et images ont commencé à

circuler sur la présence de ces éleveurs mystérieux et insolites

dans l’ex-province du Bandundu, en lieu et place de la communication

du Gouvernement, c’est une lettre signée par des «notables»

banyamulenge qui a été publiée dans la presse. « Des troupeaux des

zébus perçus depuis quelques mois dans les provinces du Kwango et

Kwilu, appartiennent aux éleveurs de la communauté Banyamulenge», a

indiqué, à Radio Okapi Enock Ruberangabo Sebineza, membre de la

communauté vivant à Kinshasa. « Ils ont traversé à partir du Sud-Kivu,

Fizi, Kabambare, Mbuji-Mayi, Tshikapa et les voilà. Ils vendent leurs

troupeaux ici à Kinshasa. C’est autour de 1500 et 2000 USD la tête »,

a fait savoir Ruberangabo Sebineza, expliquant que pour ces éleveurs,

le marché de la viande de bœuf à Kinshasa est «florissant».

L’avis d’un simple citoyen ne peut suffire pour informer la

communauté nationale sur les tenants et les aboutissants d’une aussi

lourde opération dont les contours doivent encore être clarifiés. Pour

l’initiateur de CNB, « ce déficit de communication de la part des

autorités suscite des inquiétudes, interrogations, et suspicions bien

compréhensibles de la part de plus d’un Congolais, mais surtout ne

rassure pas à quelques mois des élections prévues d’ici décembre ».

Respect de la loi

Tout en étant inquiet, en tant que ressortissant de l’ex-Bandundu et

leader politique, sur cette affaire difficile à comprendre, Freddy

Matungulu rappelle que la loi donne à tout Congolais le droit de

s’installer où il veut sur toute l’étendue du territoire national.

Cependant, le n°1 de CNB indique vite que cela doit se faire selon la

réglementation en la matière. «Les éleveurs ont-ils obtenu les

documents nécessaires pour traverser les provinces du Tanganyka, du

Haut-Katanga, du Sud-Kivu, de la Lomami, du Kasaï Oriental, du Kasaï,

du Kwilu, du Kwango…? », s’interroge Freddy Matungulu. Curieusement,

constate notre interlocuteur, au lieu d’atteindre Kinshasa qui était

le point de chute pour vendre les vaches, on note que ces éleveurs

semblent plutôt se battre pour s’installer durablement en divers

endroits de leur choix dans la province du Kwango.

Pour rassurer les ressortissants de l’ex-Bandundu, mais aussi

l’ensemble du peuple congolais, Freddy Matungulu exige que soient

entendus les ministres nationaux et provinciaux en charge des

questions d’élevage et de sécurité. «De sévères sanctions doivent

en effet être prises pour prévenir toute récidive

anarchique», conclut-il.

Kimp