Affaire « mercenaires » de Katumbi : des contradictions qui confirment la thèse du complot

Chaque jour qui passe, l’opinion découvre un nouvel élément qui

s’ajoute dans le dossier judiciaire dirigé contre l’ancien gouverneur

de l’ex-province du Katanga Moïse Katumbi Chapwe. Après la déclaration

fracassante du Vice-premier ministre en charge de l’Intérieur et

Sécurité la semaine sur les antennes d’un média périphérique, laquelle

continue de susciter des commentaires divers dans la sphère aussi bien

politique que celle des organisations de la société civile, voici

encore une nouvelle révélation cette fois-ci signée « Jeune Afrique».

Dans sa livraison du lundi 9 avril 2018, ce quotidien paraissant en

France fait état des contradictions entre les hautes instances du

pays, en l’occurrence les services de renseignement et la justice,

dans l’affaire dite de « mercenaires » pour laquelle un dossier

judiciaire a été ouvert à charge de Moïse Katumbi au milieu du mois de

mars passé.

Dans cette livraison de « Jeune Afrique » publiée sous le titre « RDC

: dans l’affaire des mercenaires pro-Katumbi, justice et services de

renseignement se contredisent », le journal relève de véritables

contradictions qui apparaissent dans le dossier judiciaire qui oppose

l’ancien gouverneur Moïse Katumbi Chapwe à la justice de son pays,

mieux sous le vocable « affaire mercenaires ».

Le quotidien souligne que pour les services de renseignement, les

faits reprochés à l’ancien gouverneur de l’ex-province du Katanga,

notamment le recrutement par Moïse Katumbi des mercenaires, remontent

en novembre 2015. C’est durant cette période, soutient-on, qu’il a été

observé dans l’entourage immédiat de Moïse Katumbi la présence des

gardes du corps étrangers parmi lesquels des sujets d’origine

américaine. Soit un mois seulement après la démission du concerné de

son poste de gouverneur intervenue le 29 septembre 2015.

On rappelle, à ce sujet qu’au début de janvier 2016, un communiqué

officiel du vice-premier ministre chargé de l’Intérieur et Sécurité

faisait obligation à quiconque, personne physique ou morale,

bénéficiant d’une garde rapprochée d’en faire la déclaration dans les

dix jours qui suivaient la publication du communiqué au commissariat

de la Police nationale congolaise le plus proche de sa résidence ou de

ses installations. Dans ladite déclaration, il devrait y avoir entre

autres éléments : l’identité et la dénomination de la personne

bénéficiaire, celle des éléments commis à sa garde, ainsi que les

équipements utilisés par lesdits gardiens.

Pour le Parquet général de la République, le journal indique que sans

précision de date, l’organe de la loi situe cette période suspecte,

celle où sieur Katumbi Chapwe se serait livré au recrutement des «

mercenaires » comme éléments de sa garde rapprochée, entre 2014 et

2016.

Pour la défense de Moïse Katumbi, ces contradictions de dates ou

périodes prouvent bien qu’il y a une tentative ou un plan visant à

distraire l’accusé de son juge naturel aux fins de le présenter

directement devant l’instance qui décide en premier et dernier

ressort, à savoir la Cour Suprême de Justice, dans le but d’écarter

toute possibilité de recours.

On rappelle que le collectif des avocats de Moïse Katumbi avait

dénoncé ce qu’il considère comme un acharnement judiciaire à l’endroit

de son client, particulièrement cette volonté de vouloir le détourner

de son juge naturel, la semaine dernière.

Dom