Affaire des mercenaires : un ancien garde du corps de Katumbi attendu à la CSJ !

Une citation directe, enregistrée sous RP 021/CR, vient d’être adressée à un ancien garde du corps de Moïse Katumbi, ancien gouverneur de l’ex-province du Katanga. Il s’agit du nommé Lewis Darryl, un sujet américain, résidant au numéro 913, 26the Street, Medium Miss, aux Etats-Unis d’Amérique. A cet effet, il est attendu à la Cour Suprême de Justice le 27 juin 2018. Selon l’acte d’accusation, il lui est reproché d’avoir assisté efficacement son patron dans la commission de l’infraction d’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat.

Les observateurs pensent que cet ancien « conseiller » de Moïse

Katumbi en matière de sécurité est rattrapé par l’affaire des

mercenaires étrangers, accusés en avril 2016 d’être à la solde du

précité et d’avoir planifié un mouvement insurrectionnel en vue de

déstabiliser les institutions de la République. Arrêté au courant du

même mois en compagnie d’autres membres, étrangers et congolais, de la

sécurité rapprochée de cet ancien sociétaire du PPRD (Parti du Peuple

pour la Reconstruction et la Démocratie) passé dans l’opposition

depuis septembre 2015, Lewis Darryl avait été transféré à Kinshasa,

gardé pendant quelques temps à l’ANR (Agence Nationale de

Renseignements) avant d’être relâché, sous la pression de l’ambassade

américaine, et expulsé vers son pays d’origine.

A en croire la même citation directe, Lewis Darryl, serait entré

frauduleusement en République Démocratique du Congo, sous prétexte de

participer à une mission à caractère agricole, alors qu’il est un

ancien militaire, agent actif du réseau anti-terroriste Blackwater

Security. Bref, il est suspecté d’être venu effectivement en RDC pour

participer à la mise en place d’un groupe armé contre les institutions

de la République. La grande inconnue est de savoir s’il va réellement

se présenter le 27 juin 2018 à la Cour Suprême de Justice, d’autant

que l’accusé principal, Moïse Katumbi, est en cavale en dehors du

territoire national, depuis sa condamnation, en 2016, à trois ans de

prison par le Tribunal de paix de Kamalondo, à Lubumbashi, dans une

affaire immobilière.

Le prévenu exige 4,5 millions de dollars de DI à l’Etat congolais

Le revers de la médaille est qu’une plainte du prévenu, contre des

autorités congolaises, est pendante devant un tribunal de Washington.

Lewis Darry exige 4,5 millions de dollars américains à l’Etat

congolais, pour coups et blessures subis lors de son arrestation à

Lubumbashi, de son transfert à Kinshasa ainsi que de sa détention à

l’amigo de l’ANR. Il cite nommément Alexis Thambwe Mwamba, ministre

de la Justice, et Kalev Mutomb, administrateur général de l’ANR, comme

responsables des tortures lui ayant causé « une douleur psychique et

physique extrême ». Il soutient que pour lui extorquer des aveux, il

aurait été soumis « aux coups, positions très douloureuses, des

menaces, la privation de sommeil, pas d’hygiène de base, peu

d’alimentation, des interrogatoires quotidiens brutaux ». Selon ses

avocats, d’autres responsables congolais pourraient être cités dans le

dossier.

Réagissant à ladite plainte, Thambwe Mwamba a laissé entendre que des

avocats allaient être engagés pour la défense de l’Etat congolais. «

Un Congolais qui aurait agi aux Etats-Unis comme Lewis en RD Congo

aurait certainement eu à s’expliquer devant le FBI et d’autres

services », a-t-il confié à Jeune Afrique. Kimp