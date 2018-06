Affaire Kalamba : l’UDPS accuse la Majorité de manipuler 16 de ses députés

Selon l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), la Majorité Présidentielle refuse de lâcher le Rapporteur de la Commission Electorale Nationale indépendante (Ceni), Jean-Pierre Kalamba, pourtant désavoué de longue date par son parti et son groupe

parlementaire à l’Assemblée nationale.

Alors que la majorité des députés du groupe parlementaire UDPS et Alliés, soit 36 sur 52, ont donné leur quitus pour le remplacement de l’intéressé, conformément à l’Accord de la Saint Sylvestre, le président de l’Assemblée Nationale est accusé de multiplier les manœuvres dilatoires pour protéger l’actuel rapporteur de la CENI.

Lors de la plénière du vendredi 08 juin 2018 à l’Assemblée nationale, Aubin Minaku, a-t-il rappelé, a obligé le groupe parlementaire UDPS à un consensus pour obtenir le remplacement de Kalamba, alors que le fameux consensus ne s’impose pas face à la règle qui veut que triomphe la position de la partie majoritaire.

Pour le speaker de la chambre basse, les 36 députés qui exigent le

départ de Kalamba de Ceni devraient trouver un compromis avec le

groupe minoritaire de 16 députés qui soutiennent son maintien au poste

du rapporteur.

Lors de la conférence de presse animée hier mardi 12 juin 2018 en la

résidence du regretté Etienne Tshisekedi, sur l’avenue Pétunias, dans

la commune de Limete, le secrétaire national et porte-parole de l’UDPS

a accusé Aubin Minaku de semer la confusion.

D’après le professeur Tshilumbu Kantola, le numéro 1 de l’Assemblée

nationale, qui est en même temps Secrétaire Général de la Majorité

présidentielle, manipule les 16 députés du groupe parlementaire UDPS

et alliés pour bloquer le remplacement de Kalamba devenu leur protégé

à la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Le porte- parole de l’UDPS estime que le président de l’Assemblée

devait simplement entériner la volonté exprimée par la majorité des

députés de l’UDPS et Alliés, comme ce fut le cas pour le remplacement

des délégués du PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la

Démocratie) et du MLC (Mouvement de Libération du Congo) à la CENI.

Pour le Secrétaire national de l’UDPS chargé de la communication,

cette manière de faire relève de l’agenda caché de la Majorité

Présidentielle visant le blocage pur et simple de l’ensemble du

processus électoral en cours.

Il a rappelé que le remplacement de l’actuel rapporteur de la CENI

par un nouveau délégué désigné par l’UDPS a été décidé dans le cadre

du compromis politique du 31 décembre 2016, au terme du dialogue

organisé par la Cenco (Conférence Episcopale Nationale du Congo) au

Centre Interdiocésain.

Paul Tshilumbu a fait savoir que les députés de l’UDPS, qui

s’opposent au remplacement de Kalamba, tel que décidé par la direction

politique du parti, vont être définitivement exclus du parti dans un

bref délai et interdits de toute réintégration.

Il a révélé que les députés nationaux qui se montrent jusque-là

fidèles à la ligne de conduite du parti, parmi lesquels Fabien Mutomb

et John Kolela, ont déjà été admis à réintégrer par la commission mise

en place à cet effet par le président de l’UDPS, Félix Tshisekedi.

Abordant le cas du député national et secrétaire national chargé de

la mobilisation, Gecoco Mulumba, dont l’état de santé ne fait que se

détériorer depuis sa détention en prison, le porte-parole de l’UDPS

accuse le pouvoir d’être en train de commettre un crime contre

l’humanité en s’opposant à son évacuation à l’extérieur du pays pour

des soins médicaux appropriés.

Le professeur Tshilumbu a rappelé que trois médecins de la Clinique

Ngaliema avaient déjà recommandé son transfert médical à l’extérieur

du pays.

Il a martelé que dans l’hypothèse du pire, l’Etat congolais, à

travers le ministre d’Etat en charge de la justice, Alexis Tambwe

Mwamba, portera la lourde responsabilité de la mort de Gecoco Mulumba,

qui souffre de l’insuffisance rénale voici plusieurs semaines.

ERIC WEMBA