Affaire Eliezer : Ngoy Kasanji retire sa plainte

J’ai reçu ce weekend à Mbuji-Mayi plusieurs délégations venues me parler du dossier judiciaire qui m’oppose au présentateur de l’émission TOKOMI WAPI, Mr Eliezer NTAMBWE. Il s’agit entre autres du président de l’Union Nationale de la Presse du Congo, KASONGA

TSHILUNDE, venu demander mon indulgence et solliciter le transfert du dossier aux tribunaux des pairs, à savoir, I’UNPC et le CSAC, pour des sanctions prévues par le Code d’éthique et de déontologie du Journaliste congolais

J’ai également eu plusieurs coups de fil ces dernières heures de la part de mes camarades, amis et connaissances autour de la même question. Les avis des uns et des autres sont partagés.

Plusieurs structures des journalistes congolais m’ont également adressé leurs écrits pour soutenir la démarche entreprise par la délégation de l’UNPC.

Ainsi, après un long moment de réflexion, j’ai décidé de retirer ma

plainte contre Mr Eliezer Ntambwe, présentateur de l’émission «TOKOMI

WAPI».

Je viens d’envoyer pour ce faire une procuration à mon avocat pour lui

permettre de formaliser ma démarche dès ce mardi 10 avril 2018 au

Parquet de Grande Instance de Kinshasa-Gombe.

Fait à Mbuji-Mayi, le 09 avril 2018

Alphonse NGOYI KASANJI