Affaire « bonus » sur le passeport : She Okitundu face à la question écrite de Christian Mwando

Christian Mwando, député national et fils de son père, le feu patriarche Charles Mwando Nsimba, vient de créer la surprise en déposant, en pleines vacances parlementaires, au Bureau de l’Assemblée Nationale, une question écrite à charge du ministre des Affaires

Etrangères, Léonard She Okitundu. Selon les usages parlementaires, un député ou sénateur peut jouer de l’anticipation en attendant une session ordinaire. Ainsi donc, le chef de la diplomatie congolaise pourrait bien être compté, avec Emmanuel Shadari de l’Intérieur et Alexis Thambwe Mwamba de la Justice, déjà interpellés par le député

national Muhindo Nzangi dans l’affaire des attaques contre les prisons et parquets, parmi les premiers membres du gouvernement Tshibala à s’expliquer devant la représentation nationale dès la rentrée de septembre 2017.

Mais à la différence de ses deux collègues ministres, Léonard She

Okitundu va se contenter, à ce stade, d’une réponse écrite à la

requête de l’honorable Christian Mwando. On retient, pour l’essentiel,

que l’auteur de la question écrite tient à être éclairé sur le fameux

« bonus » de 10 dollars américains à percevoir en sus des frais

officiels de 180 dollars américains exigés pour l’acquisition d’un

passeport ordinaire. Ce député national pense que cette taxe

supplémentaire aurait dû être discutée en Conseil des ministres avant

sa mise en application, faire l’objet d’un arrêté interministériel (

Affaires Etrangères et Finances) et être intégrée comme recette

publique dans le budget national.

Il s’étonne que le « bonus » consacré par un arrêté du seul ministre

des Affaires Etrangères ait pour justificatif la satisfaction des

revendications salariales des cadres et agents de son ministère, alors

que celles-ci devraient plutôt trouver satisfaction au niveau de

l’enveloppe de rémunération des précités par l’Etat-employeur. Il

doute de la traçabilité des fonds à collecter dans la foulée de la

vente des passeports ordinaires, au motif que cet argent devrait être

canalisé vers un « compte privé » du ministère des Affaires

Etrangères, logé dans une banque commerciale de la place.

Christian Mwando s’interroge également sur la régularité de la

procédure de pré-affectation de ce type des recettes de l’Etat, car

pratiquée, selon lui, en violation de la Loi des finances. Bref, il

exprime une vive crainte de voir cette cagnotte échapper totalement à

la chaîne de la dépense des ressources publiques et prendre une

destination difficile à maîtriser.

Les observateurs formulent un regret : c’et celui de voir Christian

Mwando enfermer son initiative dans une question écrite, qui n’appelle

pas débat, alors qu’il aurait pu pousser simplement sur le bouton de

la question orale, de manière à provoquer un débat public autour d’un

problème qui fait polémique tant chez les Congolais de l’intérieur que

chez ceux de la diaspora. D’aucuns croient savoir que la question

écrite ne pourrait être qu’une étape transitoire, qui pourrait mener,

le cas échéant, vers l’interpellation voire une motion de défiance à

charge de She Okitundu, dans l’hypothèse où ce député national ne

trouverait pas satisfaction à son questionnement.

Honorable MWANDO NSIMBA KABULO Christian

Député National

942, Avenue Chelin Public

Quartier Kalubwe/Lubumbashi

N°/Réf:007/Cab.CMNK/2017

Transmis copie pour information

Aux Honorables Membres du Bureau de l’Assemblée Nationale

Palais du Peuple

à Kinshasa/Lingwala.

A l’Honorable Président de l’Assemblée Nationale

Palais du Peuple

à KInshasa/Lingwala

Concerne : Transmission de la question écrite relative à

l’instauration d’un bonus sur l’établissement des passeports

ordinaires en faveur du Ministère des Affaires Etrangères et

Intégration régionale.

Honorable Président,

Conformément aux articles 100 et 138 de la Constitution de la

République Démocratique du Congo, 165, 166, 167 et 168 du Règlement

intérieur de l’Assemblée nationale, j’ai l’honneur de vous

transmettre, pour dispositions utiles, la question écrite adressée à

Monsieur le Vice-Premier ministre, Ministre des Affaires Etrangères et

Intégration Régionale relative à l’instauration d’un honus sur

l’établissement des passeports ordinaires.

Veuillez agréer, Honorable Président, l'expression de ma parfaite considération..

considération..

Christian MWANDO NSIMBA KABULO