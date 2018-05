AFDL : 21 ans d’espoirs déçus !

L’entrée victorieuse, le 17 Mai 1997, dans la capitale Kinshasa des troupes de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo sonne encore si fort que l’on n’a du mal à croire à la fin d’un régime politique dont les traces sont encore visibles à travers les

immenses territoires de ce pays béni des dieux. Des troupes des différentes forces armées régulières provenant de l’Erythrée, du Rwanda, de l’Ouganda, et de l’Angola, aux côtés d’enfants en bas âge et autres adolescents communément appelés « Kadogo » ainsi que des milliers de désoeuvrés ramassés tout au long des sept mois de la longue marche à pied depuis les villes et localités des provinces de l’Est, notamment Uvira, Kalemie, Goma, Bukavu, Beni, Butembo, et leurs environs avaient donné de l’espoir aux millions de Congolais visiblement fatigués par 32 ans d’un régime dictatorial, anachronique et dépassé dirigé de main de fer par Mobutu Sese Seko.

Les espoirs soulevés par ce qui apparaissait comme la fin d’un régime

dictatorial sont vite tombés dans le brouhaha de l’histoire. Le Congo

a effectué un plongeon vers une nouvelle dictature caractérisée par

des arrestations arbitraires, un multipartisme sélectif, des

interdictions des manifestations publiques, des emprisonnements des

opposants sans jugements ou forcés à l’exil, la fermeture des médias

et l’absence des libertés d’expression.

Le règne du clientélisme politique

Feu L.D. Kabila, le fondateur de ce regroupement politique suis

géneris, une fois en froid avec ses alliés rwandais, avait perdu le

contrôle au cours d’un discours au Palais du Peuple, le jour où il

avait lancé les CPP (Comités du Pouvoir Populaire). Le révolutionnaire

et ancien président du Parti pour la Révolution et le Peuple avait

même traité son mouvement AFDL « d’un conglomérat d’aventuriers ».

Au moment où l’on s’attendait à une amélioration de la situation

sociopolitique et économique, le pays est entré dans une ère de

clientélisme politique avec la confiscation des institutions de la

République par une seule classe politique, les mandataires publics se

comportant comme des militants des partis se réclamant proches du

président de la République.

Ni paix ni guerre

Le Congo vit dans une situation de ni paix ni guerre. Depuis

l’avènement de ce régime dit de l’AFDL, il ne se passe plus un jour

sans que l’on ne déplore des tueries, des massacres, des attaques à

main armée, des menaces de balkanisation ça et là. Que des viols

massifs perpétrés non seulement dans les territoires de l’Est et du

Sud ! Les localités et villes du Centre sont victimes du fameux

phénomène « Kamwina Nsapu » aux contours flous, qui s’apparentent à un

génocide planifié des populations du Grand Kasaï. Au bas mot et selon

des sources dignes de foi, il existe plus de 200 groupes armés

irréguliers opérant sur le territoire national, parmi lesquels des

ressortissants des Etats voisins de l’Est. Lesquels ne reculent devant

rien et continuent de commettre des crimes de guerre et contre

l’humanité tout comme des agressions militaires et les pillages des

ressources naturelles du pays.

C’est comme si ce grand et riche pays ne peut pas bénéficier des

forces armées nationales capables de le défendre au quotidien. Ce qui

est inacceptable et intolérable, c’est le silence coupable affiché par

les autorités tant politiques qu’administratives. Quel crime les

Congolais ont commis pour mériter un sort cruel et injuste ? Les

Congolais sont orphelins et abandonnés à leur triste sort.

Pauvreté généralisée et scandaleuse

Le chômage bat son plein alors que le pays est cité parmi de grands

producteurs du cuivre, du cobalt, du coltan, de nombreux minerais

rarissimes. A ce jour, malgré les guerres ravageuses lui imposées par

les deux Etats voisins de l’Est, le Congo compte plus de 86 millions

d’habitants ainsi qu’une diaspora enviable et de grande valeur à tout

point de vue. Le Congo constitue le deuxième poumon de la Planète et

la toute dernière richesse récemment découverte, à savoir les

tourbières, dans la forêt équatoriale redonnent encore une fois de

l’espoir aux générations à venir.

Le Congo souffre surtout de certains maux pourtant en voie d’être

éradiqués ailleurs, à savoir le pillage des entreprises de l’Etat et

services publics par des membres de la famille politique régnante,

lesquels sont également à la base des détournements des deniers

publics.

Pays toujours enclavé

En 1960 et bien avant, les Congolais circulaient en véhicules de

toutes marques à travers toutes les provinces du pays. Le chemin de

fer, les bateaux, les avions faisaient la fierté de vivre. Qui ne se

souvient pas des fleurons tels la compagnie aérienne Air Zaïre, la

Compagnie maritime Zaïroise dont des bateaux de haute mer voguaient

sur les quatre Océans de la Planète ? A ce jour et c’est là où le bât

blesse, le Congo est devenu enclavé et dépend pour son commerce et les

déplacements de ses habitants des compagnies aériennes, maritimes,

fluviales et ferroviaires appartenant aux Etats tiers et lointains.

Faible desserte en eau potable et électricité

Après le Brésil, le Congo demeure le second Etat au monde à disposer

d’innombrables cours d’eau potable et navigable. On retrouve de l’eau

potable à moins de deux mètres de profondeur et cela sur toute

l’étendue du territoire national. Il est alors anormal et révoltant

qu’après 17 ans de règne sans partage, le pouvoir issu de l’AFDL ne

soit pas capable d’alimenter l’ensemble du pays en eau potable et en

électricité. Les barrages hydroélectriques sont en mesure de fournir

l’énergie électrique à toute l’Afrique, une partie de l’Europe et de

l’Asie Mineure.

Processus électoral en panne

Le régime actuel s’est rabattu sur les méthodes utilisées par le

défunt Mobutu pour perpétrer une période de transition sans fin. Huit

ans de transition durant laquelle le MPR-Parti Etat a régné sans

partage en recourant aux alliés conjoncturels et intéressés. Le régime

issu de l’AFDL/ CPP a usé et abusé de toutes les subterfuges, violant

régulièrement la Constitution pour se maintenir au pouvoir. La toute

dernière trouvaille nous est parvenue avec la publication des listes

des partis et regroupements politiques qui violent délibérément la

Constitution en vigueur, notamment avec quatre UDPS, d’autres partis

portant les mêmes dénominations et sigles et surtout le même numéro

d’enregistrement. Le plus risible, c’est le cas de l’UDPS où l’on

retrouve deux camps que la justice avait dénoncés car ne disposant pas

de siège social propre et encore moins des statuts constitutifs

crédibles. Comme le ridicule ne tue pas en RDC, le régime au pouvoir

ne s’est même pas gêné le moins du monde pour rendre publiques de

telles listes qui violent délibérément la constitution et les lois de

la République.

Par ailleurs, la CENI n’est pas en reste. Le Bureau s’est pavané avec

la fameuse machine à voter désavouée même par l’Etat où elle a été

conçue, à savoir la Corée du Sud. Autant des ficelles conçues pour ne

pas organiser les élections et continuer à dribbler l’opinion.

