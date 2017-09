AETA-ODEP : « Le vote électronique serait une quatrième manoeuvre pour le retardement des élections et une opportunité d’affaires pour ses commanditaires »

Kinshasa, le 13/09/2017 : Dans le cadre du contrôle citoyen de l’action publique, l’Observatoire! de la Dépense Publique, ODEP et la plateforme Agir pour les Elections Transparentes et Apaisées, AETA, deux organisations de la Société Civile travaillant respectivement dans les secteurs des finances publiques et de la gouvernance électorale se sont réunies le 01 et le 04 septembre 2017 pour analyser la possibilité du vote électronique dans le contexte sociopolitique et électoral actuel de la RDC,

L’AETA et l’ODEP partent de la présentation par le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de la RDC, du prototype du kit pour le vote électronique à la plénière du Conseil national du suivi de l’Accord (CNSA), le vendredi 25 août 2017 et de

sa rencontre avec les médias congolais, le 5 septembre 2017.

L’ AETA et l’ ODEP notent que selon la CENl, le vote électronique et

semi-électronique permet de garantir la sécurité du processus;

épargner des fonds excessifs qui découleraient de l’organisation des

différents scrutins; faciliter la rapidité dans la publication des

résultats ». L’option de la CENI pour le vote semi-électronique tire

son fondement juridique de l’article 47, alinéa 1 de la loi électorale

et répond à la recommandation de l’Accord du 31 décembre 2016 en son

point IV, alinéa 1.

Au terme de l’analyse dont rapport détaillé en annexe du présent

communiqué, l’AETA et l’ODEP constatent que:

1. Du point de vue financier

* L’utilisation du vote électronique ne permet nullement à la RDC

d’épargner des fonds. Bien au contraire, le coût réel lié à ce mode de

vote s’élèverait à trois fois plus que celui du vote papier. Car, la

CENI devra prévoir un budget pour l’achat des machines à voter et des

cartes magnétiques, des papiers, etc., outre les frais à engager pour

la formation et la sensibilisation des électeurs.

Au Kenya par exemple pour l’organisation de l’élection présidentielle

d’août 2017, le pays a dépensé 410 millions d’euros pour les machines

à voter, y compris l’achat des cartes magnétiques évalué à 20 millions

d’euros; ce pour un corps électoral de près d’un vingtième de celui de

la RDC. Pourtant, le coût global du vote électronique par électeur et

par jour d’élection s’élève à 4,5 euro; alors qu’il s’estimerait à 1,5

euro pour le vote traditionnel « papier ».

• L’AETA et l’ODEP s’inquiètent ainsi du caractère affairiste que

prennent les dépenses liées aux processus électoral en RDC qui devient

de plus en plus budgétivore.

La CENI donne toujours l’impression de ne rien recevoir du

gouvernement et des partenaires techniques et financiers. regroupés

autour du projet PACEC. Pire, elle fait croire à l’opinion que ses

dépenses s’élèvent toujours à 1,3 milliards de dollars américains

(montant à réunir progressivement pour les différentes élections),

alors qu’elle a déjà reçu du gouvernement entre 2016 et juin 2017 un

montant de 436.843.125.41 USD. Et il ne lui reste que 490.819.207,59

USD pour organiser la première séquence des élections prévues en

décembre 2017. Aussi, lors du Conseil des Ministres du 9 juin 2017,

la CENI avait estimé à 927.662.333,33 USD, le coût total de ses

dépenses.

2. Du point de vue technique et temporel

* Malgré sa rapidité dans la transmission des résultats du vote, le

vote électronique et/ou sémi-électronique ne pourra permettre

l’organisation des élections selon l’accord du 31 décembre 2016. Il

faudra plutôt attendre près de deux ans. Cela révèle l’intention

suicidaire de la CENI de renvoyer aux calendes grecques la tenue des

élections sans se préoccuper des risques d’aggravation de la crise

politique, économique et sociale qui en sont inhérents. Alors que le

vote papier présente certains avantages en termes de temps, d’autant

plus que le pays l’a déjà expérimenté en 2006 et 2011 ;

* Le mode de vote semi-électronique nécessite beaucoup de temps de

préparation et de sensibilisation pour son appropriation par la

population, les agents électoraux et les acteurs impliqués au

processus électoral.

* L’exigence légale de la passation de marché public pour

l’acquisition des kits informatiques semble avoir été passée outre

lorsqu’il est constaté que la CENI est déjà en possession d’un

prototype de la machine à voter mais aussi influera davantage sur le

temps une fois qu’elle devra être prise en compte;

* La difficulté pour les magistrats de traiter les contentieux

électoraux, car ils seront en face de deux procès-verbaux : en papier

et en électronique. Alors qu’avec le vote papier, le magistrat n’aura

qu’un seul procès-verbal.

3. Le rôle de l’observateur, témoin et de la population

* L’absence de contrôle de l’ensemble du scrutin par les observateurs,

les témoins des candidats et de la population. Bref, le pouvoir est

transféré aux informaticiens et aux gardiens du serveur. Les risques

d’une tricherie sont préinstallés dans les machines serait

envisageable.

* La validité et la véracité du vote électronique ne sont vérifiables

que par les entreprises fabriquant ou certifiant ces machines, ou par

les autorités de contrôle, lorsqu’elles existent (éviction du contrôle

par le public). La machine à voter a beaucoup plus de chances de

tomber en panne et de s’exposer, de ce fait, au dysfonctionnement, que

l’urne qui est un dispositif infiniment plus simple.

* Lors d’un vote papier, l’électeur a la certitude que son vote a été

enregistré telle qu’il l’a souhaité. Ce qui n’est pas toujours le cas

avec le vote à machine, surtout pour les personnes ayant un premier

contact avec la machine.

4. Aspects informatiques

* Il y a possibilité de pirater (cyber attaque) une machine de vote

électronique à l’aide d’un logiciel indétectable qui peut se répandre

comme un virus informatique d’une machine à voter à une autre.

Signalons que le piratage d’une machine prend moins d’une minute.

* Possibilité de modifier les puces à l’intérieur des machines, ce qui

pourra changer les résultats de l’élection (c’est l’une des stratégies

fréquentes de la fraude électorale relative à ce mode de vote) ;

* N’importe quelle personne peut obtenir un contrôle complet et

pratiquement indétectable des résultats d’une élection, mais aussi

orienter le vote des indécis.

* Avec une couverture de l’électricité de près de 9% sur toute

l’étendue du pays, l’absence et/ou les coupures d’électricité

constitueraient un facteur négatif pour ce mode de vote; bien qu’on

ait des machines de 48 heures d’autonomie. L’expérience des Kits

d’enrôlement nous renseigne trop en cette matière.

5. Du point de vue socio-politique et anthropologique

* En utilisant le vote par voie électronique et/ou semi électronique,

la CENI priverait à plusieurs congolais de bien faire un choix. Car,

le double analphabétisme de la majorité des électeurs est un facteur

défavorisant de l’utilisation de ce mode de vote, étant donné que le

taux de pénétration de l’informatique en RDC est estimé à 10% ;

* Le voté électronique et/ou semi-électronique ne fait pas encore

consensus de tous les acteurs engagés au processus électoral. Ce

manque de consensus risquerait de conduire à des contestations des

résultats et à des troubles postélectoraux; car, non seulement le

contexte électoral est prédominé par la méfiance réciproque surtout

vis-à-vis de la CENI ;

* En plus, il sied de faire la part de choses: le Congolais estime

prioritaires l’urgence et l’imminence de l’organisation des élections

devant conduire à l’alternance et non la rapidité quant à la

publication des résultats des élections dont les actes posés par la

CENI qualifient d’hypothétiques. La CENI semble passer à côté de la

priorité des Congolais en ce moment.

6. Du point de vue juridique

• L’Accord du 31 décembre 2016 en son point IV alinéa 4 ne demande pas

à CENI de modifier le mode de vote, plutôt l’exploration des voies et

moyens de rationaliser le système électoral. Ce qui n’implique pas

nécessairement la solution extrême du vote à machine.

• L’article 237 ter de la loi n°15/001 du 12 février 2015 portant

organisation des élections présidentielle. législatives. provinciales,

urbaines. municipales et locales renseigne ce qui suit: «Le mode de

l’élection électronique ne peut être appliqué pour les élections en

cours. Cela suppose que le législateur avait prévu que la possibilité

du vote électronique et/ou semi-électronique soit entrevue comme un

processus de réflexion qui doit un peu de temps. L’option de

l’introduction imminente de ce mode de vote serait une improvisation

et aurait des non-dits.

• Seule la loi électorale ne suffit pas à ce jour pour que la RDC

puisse utiliser le vote électronique, Encore faut-il que celle-ci soit

complétée par d’autres lois à attendre du parlement. Ce qui aura un

impact sérieux sur le temps. Il s’agit notamment de la loi organique

sur l’informatique et la liberté, la loi sur la cyber criminalité, la

signature d’un décret par le Premier Ministre relatif aux conditions

et modalités de mise en oeuvre du vote électronique en RDC; la mise

sur pied d’un règlement technique fixant les conditions d’agrément des

machines à voter, la disponibilisation d’un arrêté du Ministère de

l’intérieur portant approbation d’un règlement technique fixant Ies

conditions d’agrément des machines à voter.

Recommandations

L’AETA et l’ODEP recommandent

1. A la CENI :

• De fournir à la population plus d’information sur le vote

électronique et/ou Semi-électronique ainsi que le mécanisme de son

encadrement;

• D’obtenir un large consensus de tous les acteurs au travers des

différents cadres de concertation avant toute option finale. Car, le

seul cadre institutionnel ne suffit pas pour une mesure politique de

telle importance pour les élections;

• De sursoir à cette démarche; car, l’utilisation du vote électronique

ne permet pas à la RDC d’avoir une élection crédible, transparence,

apaisé, garantissant la fiabilité des résultats respectueuse de

l’échéance de l’accord du 31 décembre 2016 et à moindre coût d’une

part, et, compte tenu du manque d’appropriation et d’adaptation de la

population, l’outil informatique et du manque de confiance des parties

prenantes vis-à-vis de la CENI, d’autre part;

• D’utiliser le vote à bulletin secret déjà expérimenté en 2006 et

2011, et faciliterait l’organisation des élections dans le respect de

l’accord du 31 décembre 2016. Il sied de noter que le contexte actuel

de la RDC n’autorise pas à s’engager dans un quelconque mode de vote

expérimental.

• De considérer le mode de vote électronique et/ou semi électronique

comme devant encore être étudié, en vue d’une possibilité ultérieure

de son application ;

• Le processus électoral en cours se déroulant dans les circonstances

d’exception ne tolère guère de s’engager dans un mode électoral

expérimental : ceci concerne autant nombre de dispositions de la loi

électorale dont la CENI envisage solliciter la modification auprès du

parlement.

2. Au Conseil national de Suivi de l’Accord et du processus électoral, CNSA

De prendre ses responsabilités, conformément aux prérogatives lui

dévolues par l’Accord du 31 décembre 2016, en ordonnant à la CENI le

renoncement à l’introduction du mode de vote semi-électronique dans le

processus électoral actuel, d’une part, et de lui exiger la

redevabilité imminente de sa gouvernance électorale.

3. A la population congolaise et aux partis politiques

• De rejeter catégoriquement le mode de vote électronique et/ou

Semi-électronique envisagé par la CENI ;

• D’être vigilante et de se mobiliser pour suivre de près le processus

de la modification de la loi électorale en vue, au cours de la session

parlementaire qui démarre le 15 septembre 2017 !

Fait à Kinshasa, le 14 Septembre 2017

Pour l’AETA

Gérard BISAMBU

Secrétaire Général

Pour l’ODEP

Rycky MAPAMA

Directeur Exécutif