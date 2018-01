Adolphe Muzito : « Une transition sans Kabila égale Kabila après transition »

Economiste de formation, Adolphe Muzito a travaillé pendant plusieurs

années comme Inspecteur des finances. Lumumbiste convaincu, il a

longtemps fourbi ses armes politiques aux côtés du patriarche Antoine

Gizenga. Lorsque ce dernier devient Premier ministre en 2007, le

fidèle Adolphe Muzito est nommé ministre du Budget, avant de remplacer

son mentor à la Primature, lorsque ce dernier démissionne. Elu député

national dans la ville de Kikwit, province du Kwilu, il siège à

l’Assemblée nationale. Dans cet entretien, il fait le tour de

l’actualité politique en RDC et s’attarde notamment sur l’alliance

Gizenga – Kabila conclue en 2006.

Dans une déclaration politique rendue publique à la mi-janvier, le

patriarche Antoine Gizenga a présenté un tableau noir de la situation

sociopolitique en RDC. Cadre du Palu, avez-vous un commentaire à

ajouter ?

Il n’y a pas des commentaires particuliers à faire sur ce que le

patriarche Antoine Gizenga a dit. Il a eu le courage, comme

d’habitude, de faire remarquer que notre pays est dans une impasse

politique, dans la mesure où il est dirigé par des institutions qui

n’ont plus le mandat du peuple. Les mandats du Président Kabila et du

Gouvernement avaient pris fin depuis décembre 2016, tout comme ceux

des parlementaires. Il revient donc aux acteurs politiques et à ceux

de la Société civile de se concerter afin d’organiser une transition,

en mettant en place un Gouvernement comprenant l’ancienne Majorité –

dont le mandat s’est terminé en décembre 2016 – et des anciens

opposants à cette ancienne Majorité. Certes, on a mis en place le

Comité National de Suivi de l’Accord (CNSA) et un Gouvernement, mais

il se trouve que la crise politique perdure dans notre pays. L’Accord,

dont sont issues ces institutions, a prévu la tenue des élections en

décembre 2017. Ce qui n’a pas été fait. Conséquence : on est toujours

embourbé dans une impasse politique. Bien plus, la Commission

Electorale Nationale Indépendante (CENI) a publié un calendrier

convoquant la présidentielle le 23 décembre 2018. Pour nous au PALU,

ce calendrier est encore un projet. Si un calendrier électoral est

truffé des contraintes, cela signifie que pour l’appliquer, il faut

élaguer tous les écueils listés. Aussi, ces contraintes sont une

preuve que la CENI n’a pas collaboré avec le Gouvernement pour lever

les contraintes financières en ce qui concerne, par exemple, le

décaissement des fonds . Pour nous, ce calendrier est hypothétique.

Quelle solution proposez-vous au PALU pour sortir de cette impasse politique?

Il faudra que les acteurs politiques et les opérateurs de la Société

civile se mettent autour d’une table pour examiner l’Accord de la

Saint-Sylvestre qui comprend des acquis. Ainsi, en préservant ces

acquis, qu’on puisse aussi améliorer ceux qui doivent l’être. Qu’on

puisse aussi discuter du calendrier de la CENI pour l’harmoniser, en

invitant le Gouvernement à donner des gages en ce qui concerne le

décaissement de fonds dans le délai préconisé par la Centrale

électorale. Si tel n’est pas le cas, il faudra que la classe politique

s’assume.

Vous avez suggéré la mise en place d’une période de transition.

L’Opposition réunie au sein de la plate-forme nommée Rassemblement

exige une transition sans Kabila. Quel est votre point de vue par

rapport à cette approche ?

Une « transition sans Kabila » ne peut se faire que si l’on fait

partir Kabila par la force ou qu’on obtienne de lui sa démission

volontaire. Dans l’hypothèse où il démissionnait, on peut organiser

une transition suivant la procédure prévue par la Constitution avec

l’intérim du Président du Sénat. Selon la loi fondamentale, ce dernier

a 60 jours pour organiser les élections. Au-delà de ce délai, comme le

prévoit la Constitution, une période de transition sera instaurée.

Mais si on le fait partir de force, il faut, dans ce cas-là, élaborer

un Acte de transition. Or, qui dit Acte constitutionnel de transition

fait allusion à la mise en veilleuse de l’actuelle Constitution. Pour

moi, «une transition sans Kabila égale Kabila après transition ». Par

ailleurs, aller aux élections avec Kabila, dans le cadre de la

Constitution actuelle, appelle le maintien de l’actuelle Loi

fondamentale qui empêche Joseph Kabila de briguer un 3ème mandat. Il

faut donc faire le choix, parce qu’on ne peut pas réclamer

l’application de l’Accord de la Saint-Sylvestre qui maintient Kabila

au pouvoir et parler d’une transition sans Kabila. En clair, ceux qui

soutiennent l’idée d’une « transition sans Kabila » veulent une

période de transition qui sera régie par un Acte de transition, après

lequel une nouvelle Constitution sera adoptée et celle-ci fera

rebondir Joseph Kabila.

En 2006, le patriarche Antoine Gizenga et Joseph Kabila signaient une

alliance politique qui attribuait la Primature au PALU. Douze ans

après, où en est-on avec cet Accord politique ?

L’Accord signé en 2006 s’était terminé à la fin du premier mandat du

Président Kabila, avant de signer un autre qui, lui aussi, a déjà

expiré. Actuellement, les deux camps ne sont plus régis par un

quelconque Accord. En politique, un Accord signifie que deux forces

politiques se mettent ensemble pour demander un mandat au peuple.

Quand celui-ci donne ce mandat, cela signifie qu’il soutient cette

alliance. Le peuple a soutenu cet accord, le temps d’un mandat de cinq

ans. Après ce mandat, ledit accord était tombé, parce qu’il ne

bénéficiait plus de la légitimité de notre base. En plus, les deux

partenaires n’ont plus un programme commun qui soutend cet accord. Or,

actuellement, nous sommes dans une transition qui fait appel à toutes

les forces politiques. Qu’il s’agisse des anciens de la Majorité ou

des anciens de l’Opposition. Aujourd’hui, il n’y a plus de clivage

Opposition – Majorité. Il y a toutefois des forces politiques et

sociales réelles sur terrain, appelées à gérer consensuellement la

période de transition selon un programme commun ou sur une base

politique, mise en place par les forces politiques en présence.

En attendant, quelles sont les perspectives électorales de votre parti, le PALU?

Notre parti, comme tous les autres partis historiques, se prépare pour

former un regroupement autour d’un programme dans le cadre d’une

coalition pour aller aux élections. Si nous n’avons pas la majorité –

probablement aucun regroupement politique n’aura la majorité pour

gérer seul – nous serons obligés de former une coalition. En

attendant, le patriarche Antoine Gizenga a affirmé, dans son dernier

message, que le PALU présentera des candidats à tous les niveaux. En

clair, notre parti présentera un candidat à l’élection présidentielle.

Dans votre 8ème tribune, vous préconisiez le regroupement des partis

politiques pour renforcer la pratique démocratique en RDC. Comment

voyez-vous le futur paysage politique congolais, après la promulgation

de la nouvelle Loi électorale qui instaure le seuil de

représentativité ?

Avec ce seuil de représentativité, la RDC pourrait compter 10 grands

partis ou regroupements politiques, au lieu de 800 comme aujourd’hui.

Mais avec la fixation des cautions, il y a une hypothèque. C’est la

problématique du financement des élections, en augmentant la caution,

qui sera difficile à payer par plusieurs partis. Peut-être que ceux

qui sont au pouvoir peuvent se frotter les mains, parce qu’ils auront

sûrement les moyens de payer la coûteuse caution et de financer leurs

campagnes électorales. Mais, le jour où ils perdront le pouvoir, ce

sera la mort subite. On a vécu cela avec le MPR/Parti-Etat à qui

appartenait le sol et sous-sol, parce qu’il incarnait l’Etat. Avec la

chute du maréchal Mobutu, le parti qui n’avait rien en privé, a

presque disparu parce que tout appartenaient à l’Etat. C’est pour dire

que ceux qui dirigent aujourd’hui ne doivent pas laisser les autres

formations politiques dans la précarité, alors qu’il existe une loi

qui fixe les modalités du financement des partis politiques, mais qui

n’a jamais été appliquée. Au PALU, nous promettons de défendre cette

loi au dialogue, si dialogue il y aura. Mais, pour moi, il y aura

dialogue. Car, celui qui veut faire partir Kabila doit penser à un

dialogue pour organiser la transition. Sinon, il doit s’en tenir à

l’Accord de la Saint-Sylvestre avec comme conséquence, que l’actuel

chef de l’Etat reste en fonction. Pour revenir à la problématique de

la caution, selon des calculs, un parti qui veut présenter des

candidats à tous les niveaux doit payer une caution de 5 millions de

dollars américains. A ce montant, il faut ajouter des frais connexes

qui peuvent aller à 15 millions de dollars américains. Pour couvrir

tous les frais, un parti peut dépenser 20 millions de dollars pour

participer aux élections en RDC. Présentement, je ne connais pas un

parti qui sera prêt à débourser un tel montant pour concourir aux

élections, à part ceux qui utiliseront les moyens de l’Etat. Encore

que sur les chiffres que je viens d’avancer, je n’ai pas inclus les

frais de la campagne électorale.

Interview réalisée par Rombaut KASONGO

Tiré du JDC-Elections n°10 du 20 au 26 janvier 2018