Accord de la Saint Sylvestre : la Monusco poursuit ses bons offices pour la préservation

La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en République

Démocratique du Congo est consciente des divergences des points qui

ressortent depuis quelques jours des acteurs politiques membres du

Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au

Changement. Questionné à ce sujet au cours du point de presse

hebdomadaire de la Monusco de ce mercredi 8 mars 2017, le directeur de

l’Information Publique de la Monuco, Charles Bambara, a expliqué que

le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Maman

Sambo Sidiku, poursuit ses bons offices afin de rapprocher les vues de

tous les membres de cette plate forme des partis politiques de

l’opposition congolaise en vue de préserver sa cohésion et éviter

ainsi de mettre en mal l’application de l’Accord de la Saint

Sylvestre.

«Je dois vous certifier que les bons offices du représentant spécial

continuent, il a recu encore cette semaine toutes les tendances de

l’échiquier politique congolais, ceux de la majorité et de

l’opposition. Il a continué à recevoir et à s’entretenir avec les

membres de la CENCO pour vraiment essayer justement de rapprocher les

points les vues au niveau de l’opposition. C’est vrai que cette

scission au sein du Rassemblement pose problème en ce sens que ça

paralyse quelque peu d’ailleurs le travail de la CENCO », a expliqué

le porte-parole de la Monusco.

Dans ce même ordre d’idées, Charles Bambara a évoqué le dernier

communiqué de l’Union européenne qui rappelle également les uns et les

autres à plus de responsabilité afin que l’on puisse aller vers

l’échéance des élections prévues pour la fin de cette année.

«Nous sommes d’accord qu’il faut dans un premier temps qu’il y ait ce

regroupement au sein du Rassemblement pour que la CENCO puisse

continuer son travail qu’il a entrepris avec la signature de l’Accord

du 31 décembre, afin que nous puissions progresser de manière

raisonnable vers les échéances de fin décembre », a-t-il renchéri.

L’autre question abordée au cours de cette conférence de presse est

celle relative à la prochaine résolution des Nations Unies sur la

situation de la RDC et aux aspects contraignants qu’elle pourrait

contenir en vue d’une meilleure application en comparaison avec la

«2277». A cet effet, le porte-parole de la Monusco a expliqué qu’à

l’heure actuelle, des discussions sont engagées à New-York et qu’une

équipe dépêchée en RDC est venue en concertation avec toutes les

parties prenantes, en vue de mieux cibler les contours de cette

résolution et mieux définir la feuille de route prochaine.

Le directeur de l’Information Publique de la Monusco a insisté sur

l’aspect de la continuité du travail dans lequel la Mission est

engagée conformément à ses prérogatives telles que dictée par la

résolution des NU. Ce, en appuyant les efforts du gouvernement

congolais.

Charles Bambara a indiqué que cette prochaine résolution des Nations

Unies sur la RDC aura un thème, espérant comme bon nombre de

Congolais, qu’elle portera sur les élections, sans oublier bien

entendu, les questions liées à la paix, la sécurité, etc.

Intervenue en date du 8 mars, journée internationale de la Femme,

cette conférence de presse a connu la participation de la représentant

d’ONU Femme en RDC, venue apporter un message d’encouragement des

mouvements féminins et inviter les femmes leaders (tous domaines

confondus) à répondre massivement à l’appel à candidature pour les

femmes leaders en vue de la réalisation du premier annuaire des femmes

leaders de la RDC.

Myriam Iragi