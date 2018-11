Accord de Genève : les questions du prof. Mbata

L’éminent professeur de droit constitutionnel à l’Université de

Kinshasa ainsi que dans plusieurs universités congolaises, africaines

et mondiales, André Mbata, vient de s’inviter dans le débat juridique

en rapport avec l’Accord de Genève signé le dimanche 11 novembre par

onze candidats validés comme non invalidés à la présidentielle de

décembre 2018 pour la désignation du candidat commun de l’Opposition à

ce scrutin. A l’instar d’un nombre incalculable d’acteurs et analystes

politiques, cet homme des sciences n’y est pas allé par quatre chemin

pour trancher que le document sus évoqué n’a aucune valeur juridique.

A son avis, la très respectable et respectée Fondation Kofi Annan a

fait preuve d’un amateurisme inexpliqué dans sa mission de

facilitation du deal politique conclu par Moïse Katumbi (Ensemble),

Jean-Pierre (Bemba), Félix Tshisekedi (UDPS), Vital Kamerhe (UNC),

Martin Fayulu (Ecide), Freddy Matungulu (CNB) et Adolphe Muzito

(Nouvel Elan).

Dans le souci d’être éclairé sur le caractère contraignant de

l’Accord de Genève, après le retrait des signatures de Félix

Tshisekedi et Vital Kamerhe, le professeur Mbata attend des réponses

aux questions suivantes : 1) quelle est la valeur juridique de

l’Accord de Genève ; 2) Envers qui les 7 leaders signataires de cet

accord se sont-ils engagés ? 3) Qui était le témoin parce qu’aucun nom

n’est mis en présence de qui ?

Le professeur Mbata se demande aussi si,avant de le soumettre aux

sept leaders de l’Opposition pour signature, l’Accord de Genève avait

été soumis aux juristes pour un ultime toilettage. Selon ce juriste,

cette précaution aurait pu placer la Fondation Kofi Annan en position

de force dans l’hypothèse de son reniement par l’un ou l’autre

signataire.

Sa conclusion est que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont en droit

de ne plus se sentir liés par un document sans valeur juridique. Par

conséquent, au lieu de continuer de s’agiter, Alan Doss et le staff de

cette structure feraient mieux de se taire, afin de limiter les dégâts

de leurs turpitudes dans le travail de facilitation de la recherche du

candidat commun.

Kimp