A. Vungbo analyse les pratiques de la presse écrite congolaise

« De la paléo à la néo presse écrite. Etude des mutations dans la presse écrite de Kinshasa. Approche structuraliste? » Tel est le sujet du mémoire de DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) en Sciences de l’information et de la communication (Sic) présenté par l’assistant Anaclet Vungbo, le samedi 25 février 2017, à l’institut facultaire des sciences de l’information et de la communication(IFASIC). Cette dissertation est un regard analytique et critique sur la presse écrite congolaise et ses pratiques, particulièrement celle de Kinshasa, où se trouvent concentrer presque tous les organes de presse écrite du pays.

Dans cette étude divisée en cinq chapitres, le premier présente le cadre conceptuel et théorique ; le deuxième porte sur un aperçu général sur la presse écrite en RDC ; le troisième est consacré à la quête des mutations de la paléo à la néo presse ; le quatrième porte sur un effort de schématisation grâce à l’approche structurale et enfin, le cinquième interprète les données empiriques récoltées. L’auteur s’est assigné pour ambition d’analyser les différents mécanismes qui président à l’évolution de la publication du

journal au Congo qui, en deux décennies, est passée de la version

imprimée sur papier que nous qualifions de paléo( Rigidité et unicité

du texte) au complément d’une version web ou numérique que nous

avons nomménéo (flexibilité).

Il faut noter que les préfixes paléo et néo ont permis de construire

les concepts de « paléo-presse écrite » et « néo-presse écrite ».

Il s’agit des termes empruntés à l’écrivain et chercheur italien,

Umberto Eco, dans un article évocateur publié en 1982 sur les

mutations que vivait la télévision publique en Europe par rapport à

la télévision américaine.

Ces deux vocables ont ensuite été récupérés, huit ans plus tard,

par les chercheurs Francesco Casetti et Roger Odin dans un article

publié dans le numéro 51 de la revue scientifique française

Communications : « De la paléo à la néo-télévision ».

Cela dit, toutes ces précédentes réflexion, ont été inspirées par

l’idée d’analyser l’audiovisuel européen qui sortait en ce moment-là

du monopole du service public. C’est-à-dire au moment où la radio et

la télévision étaient sous contrôle de l’Etat, sans existence de la

radio ou de la télévision privées. Ce monopole de l’Etat a créé un

modèle de communication pédagogique et vectorisée. Avec l’avènement

des stations de radio et des chaînes de télévision privées a été

inauguré la nouvelle ère des médias commerciaux avec une pluralité

d’acteurs.

Ce passage était perçu par Umberto Eco comme une transition entre

une paléo-télévision et une néo-télévision. C’est cela qui a réveillé

la curiosité de l’auteur. C’est cela aussi qui a fait naitre en lui

l’intérêt pour une recherche non plus pour la télévision, mais plutôt

pour la presse écrite de notre pays.

En effet, de la même manière, depuis près de 20ans, que l’audiovisuel

de 1995 à nos jours, une expérience nouvelle a vu le jour sous nos

regards. La presse écrite congolaise est passée de la version

imprimée à la version électronique.

Toutes ces mutations ont fini par reconfigurer le travail

traditionnel des rédactions. Parmi les mutations observables, il y a

le dédoublement de la rédaction en version paléo et version

électronique. Ainsi, la conférence de rédaction, qui était uniquement

présentielle, n’est plus la seule instance de validation et

d’élaboration du contenu. Elle peut se faire désormais à distance

via les réseaux sociaux. Dès lors, le rédacteur en chef de la version

papier est remplacé par l’administrateur du site web pour la version

électronique.

Dès lors, il s’est construit peu à peu le webjournalisme, grâce à

internet et au web 2.0. Dans le fond, on s’est éloigné de la culture

d’un métier collectif en faveur d’un journalisme à la culture

individualiste. Autrement dit, au lieu d’un contenu plus localisé et

d’un lectorat plus ou moins circonscrit dans un espace géographique

précis, le protocole IP permet à ce jour, une transmission des

données numériques d’un bout à l’autre de la planète de manière

instantanée.

Tshieke Bukasa